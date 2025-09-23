Prêmio Nacional do Turismo: saiba quais são as categorias e quem está apto a concorrer - (crédito: Uai Turismo)

Prêmio Nacional do Turismo: saiba quais são as categorias e quem está apto a concorrer ((Foto: Roberto Castro/Mtur))

O Prêmio Nacional do Turismo, a mais importante premiação do setor no Brasil, chega a sua quarta edição em 2025 para premiar iniciativas práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados aos setores público e privado e ao terceiro setor do turismo brasileiro, assim como profissionais que tenham atuado de maneira criativa, inovadora e proativa em prol do desenvolvimento do turismo no país. A premiação é uma parceria entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Conselho Nacional do Turismo (CNT).

As melhores práticas, ao serem premiadas, ganham visibilidade e podem ser replicadas em outros destinos, contribuindo para a melhoria das condições do turismo em todo o território nacional. As inscrições para o Prêmio seguem abertas podem ser feitas até às 18h do dia 14 de outubro. Acesse o site oficial do Prêmio Nacional do Turismo para conferir os editais e o regulamento.

A premiação está dividida em duas modalidades: “Iniciativas de Destaque no Turismo” e “Profissionais de Destaque no Turismo”.

Profissionais de Destaque

Como novidade para 2025, além do primeiro lugar, também serão premiados com troféus o 2º e o 3º colocados em cada uma das oito categorias. Confira abaixo as áreas participantes:

a) Academia: professores, pesquisadores, cientistas, dentre outros ligados ao ensino e pesquisa voltados ao turismo.

b) Governo – Dirigentes e Parlamentares: agentes públicos com cargo diretivo, eletivo ou da alta administração, como ministros, secretários estaduais ou municipais de turismo, prefeitos, deputados, vereadores, presidentes de entidades públicas.

c) Governo – Técnicos: agentes públicos que atuam diretamente com políticas voltadas ao turismo, como diretores, superintendentes, gerentes, coordenadores, técnicos, analistas.

d) Iniciativa Privada – Empreendedores de Médio e Grande Porte: empresários ou funcionários de organizações de médio e grande porte ou gestores que atuam em atividades econômicas ligadas diretamente à cadeia produtiva do turismo em empresas do porte dessa categoria.

e) Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI: micro e pequenos empresários e microempreendedores individuais, gestores ou profissionais que atuam em atividades econômicas ligadas diretamente à cadeia produtiva do turismo em empresas do porte dessa categoria.

f) Imprensa e Mídias Sociais: profissionais que atuam como jornalistas, repórteres, editores, escritores editoriais, colunistas, fotógrafos, blogueiros, influenciadores digitais, voltados à divulgação de conteúdos relacionados ao turismo.

g) Mulheres empreendedoras no turismo: profissionais que atuam na cadeia produtiva do setor do turismo liderando mudanças e transformando plataformas para o empreendedorismo feminino.

h) Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo: representantes da sociedade civil que exercem um papel transformador no setor do turismo, atuando e representando comunidades negras, indígenas, povos e comunidades tradicionais, ciganos e de Terreiros, comunidade LGBTQIA+, mulheres, juventude, pessoas com deficiência, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais.

Iniciativas de Destaque

O edital vai premiar projetos e ações de entes públicos, privados ou do terceiro setor que impactaram positivamente o turismo nos últimos 24 meses. Serão premiados os três primeiros colocados em 12 categorias.

a) Governança e Gestão do Turismo

b) Gestão de Dados e Inteligência em Turismo

c) Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima

d) Economia Criativa e Produção Associada no Turismo

e) Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo

f) Valorização do Patrimônio Natural no Turismo

g) Qualificação, Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo

h) Promoção e Marketing no Turismo

i) Turismo de Base Comunitária

j) Equidade, Diversidade e Inclusão no Turismo

k) Afroturismo

l) Trilhas de Longo Curso como Vetores de Desenvolvimento Turístico

Dúvidas sobre as inscrições podem ser respondidas através do telefone/WhatsApp (45) 3576-7107 ou do e-mail premioturismo2025@itaipuparquetec.org.br

