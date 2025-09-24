Mariana (MG) vira um grande picadeiro com a volta do Circovolante (Além dos espetáculos no Centro Histórico, o festival promove atividades descentralizadas em escolas de bairros e distritos da cidade, a fim de democratizar o acesso à cultura. (Foto: Ney Torres))

Depois de uma pausa de dois anos, o Circovolante – Encontro Internacional de Palhaços está de volta e vai transformar a histórica cidade de Mariana em um grande picadeiro a céu aberto. Em sua 13ª edição, o evento promete uma programação intensa e gratuita, reunindo artistas do Brasil e de outros países, como Peru, Colômbia e Argentina. O festival acontece de 26 a 28 de setembro.

Além de encher o Centro Histórico de cor e alegria, com mais de 100 palhaços, o festival também se descentraliza, levando a magia do circo para escolas e distritos periféricos da cidade. Serão 16 apresentações em bairros e distritos, com o objetivo de levar a cultura a um público mais amplo.

Segundo Xisto Siman, um dos organizadores, a expectativa para o retorno é enorme. “Estamos voltando com toda a força, com mais de 20 espetáculos, trazendo várias atrações para o nosso grande Encontro. Temos seis atrações internacionais, artistas do Brasil inteiro e, é claro, de Mariana também. É uma grande alegria retomar essa agenda do Encontro na nossa cidade, que tanto amamos”, comentou.

O ponto alto da programação será, como sempre, o grande cortejo de palhaços que percorre as ruas de Mariana, espalhando a alegria e a irreverência da palhaçaria. Além disso, as noites do festival serão encerradas com festas e DJs.

O Circovolante é uma realização do Circovolante, Circo Para Todos e Ponto de Cultura Casa do Palhaço. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e conta com o patrocínio master da Vale e apoio da Samarco, reafirmando seu compromisso com a democratização do acesso à arte e a valorização da palhaçaria como uma expressão de humanidade e afeto.

Destaques da Programação

Sexta-feira, 26 de setembro

A abertura oficial acontece no Cineteatro Mariana com o espetáculo dos Irmãos Figura. Mais tarde, na Praça da Sé, o público poderá conferir as apresentações da Família Montes Morales, de Liz Monteiro e do irreverente Maku Fanchulini. A noite termina no Sagarana Café Teatro com a discotecagem da DJ Viviane.

Sábado, 27 de setembro

O dia começa com o trabalho social da Sociedade do Riso no Hospital Monsenhor Horta. A Feira Municipal recebe o Mágico Evan, o Quarteto Volante e Viralata. No Jardim, haverá oficinas de malabares, bolha de sabão e atividades de pintura e maquiagem para o público infantil.

À tarde, o Jardim se enche de espetáculos com Furreca, Liz Monteiro, Mixuruca, Irmãs Cola e o grupo de dança urbana Flash Boys Crew. O tradicional cortejo leva os palhaços até a Praça da Sé para o Cabaré da Lily, que reúne diversos artistas. A noite é de shows e espetáculos, com o Barracão Teatro, o solo de Tomás Carreño e o Cabaré da Mina. Para encerrar, um animado Baile Charme.

Domingo, 28 de setembro

O último dia inicia com uma Roda de Capoeira no Jardim, além de oficinas de circo e bambolê. A programação da tarde inclui o Cabaré da Mariana, a Família Montes Morales, o Raros Circo e apresentações de diversos artistas. O encerramento será com o Cabaré Circovolante, que reunirá grandes nomes da palhaçaria para coroar a festa que tomou conta da cidade.

