Primeiro NH Collection do Brasil é inaugurado em Curitiba

Curitiba passa a abrigar o primeiro hotel da marca NH Collection no Brasil. O empreendimento, até então conhecido como NH Curitiba The Five, foi reposicionado pela rede Minor Hotels e agora integra o portfólio premium da companhia, presente em mais de 57 países.
O novo NH Collection Curitiba concentra-se tanto no público de negócios quanto no de lazer. Segundo a rede, a escolha da capital paranaense como pioneira para a chegada da marca ao país reflete a relevância da cidade no setor hoteleiro e no turismo nacional e internacional. Atualmente, a NH Collection opera mais de 100 hotéis em 24 países.
Estrutura e serviços
O hotel, localizado no bairro Batel, passa a oferecer 176 acomodações — incluindo 24 novas suítes com varanda e previsão de inauguração de duas suítes de 90 m² até 2026. A remodelação contemplou também áreas comuns, como o lobby, que ganhou um espaço de recepção com bebida de boas-vindas.
Entre os serviços oferecidos estão opções de travesseiros, roupão, kit sono, café da manhã antecipado e máquinas de café Nespresso nos quartos. A proposta inclui também experiências personalizadas, como rituais de boas-vindas e brunches temáticos.
No setor de alimentação, o restaurante Trinitas, sob comando do chef Silvonei Souza, mantém cardápio de inspiração mediterrânea e oferece café da manhã, almoço, jantar e brunch aos domingos. O Five Lounge Wine & Cocktail Bar complementa a experiência gastronômica, com coquetéis e tapas em ambiente descontraído.
Sustentabilidade e bem-estar
A nova fase do empreendimento também está alinhada às tendências de bem-estar e sustentabilidade. A academia foi renovada, e o menu do restaurante passou a incluir opções vegetarianas, veganas e funcionais. Além disso, a rede reforça práticas de eficiência energética, redução do uso de plásticos e ampliação de parcerias com fornecedores locais.
Para Marco Amaral, vice-presidente de Operações e Desenvolvimento da Minor Hotels, a mudança de posicionamento vai além da troca de marca. “O hotel foi completamente transformado para refletir os valores essenciais da NH Collection, que incluem atenção aos detalhes, serviço personalizado e conexão com a cultura local”, afirmou.
Expansão no Brasil
Com a chegada do NH Collection Curitiba, a Minor Hotels amplia sua presença no país, onde já administra unidades como o Tivoli Mofarrej São Paulo, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, e o NH Feira de Santana.
O lançamento coincide com a comemoração dos 10 anos da marca NH Collection, criada como divisão premium da rede. Ao longo da década, a empresa consolidou-se como referência em hospitalidade de alto padrão, unindo inovação, elegância e valorização da identidade local em diferentes destinos.
