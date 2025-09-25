Alerta de promoção: passagens no Centro-Oeste a partir de R$ 35,99 (João Pessoa (PB) (Foto: Alfredo Villegas/ Flickr))

Para finalizar as celebrações do Mês do Cliente, a FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, lança a sua terceira e última promoção, desta vez com foco em rotas na região Centro-Oeste, com passagens a partir de R$ 35,99 para destinos no Nordeste e Sudeste.

A oferta é válida de 25 a 29 de setembro, exclusivamente para compras feitas no aplicativo da FlixBus. Para aproveitar o desconto, os usuários devem utilizar o voucher FXLR9 durante a finalização da compra, válido apenas para os trechos em promoção.

Os embarques devem ser realizados até 31 de outubro. As principais rotas conectam a capital federal a São Paulo (SP) e outras cidades em Minas Gerais, com o serviço leito disponível para os viajantes. Além disso, a promoção inclui viagens que ligam Brasília (DF) a cidades do Centro-Oeste e do Nordeste, como Goiânia (GO), Salvador (BA), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Natal (RN).

“Pensamos a campanha tendo o usuário como o elemento central de toda a nossa estratégia. Acreditamos que as viagens de ônibus devem ser simples e econômicas para todos, e encerramos o mês celebrando a nossa presença na região Centro-Oeste, convidando a população da capital para conhecer novos destinos e pessoas de outros lugares a descobrir as belezas do coração do Brasil”, comenta Edson Lopes, CEO da empresa.

A promoção é uma ótima oportunidade para quem vem à Brasília conhecer a arquitetura única, projetada por Oscar Niemeyer, ou para visitar as diversas paisagens naturais da região. E para quem é da capital, oferece as mais diversas opções de destinos: desde São Paulo, com a agitada vida noturna e agenda cultural, passando pelas encantadoras cidades mineiras de Uberlândia e Uberaba, com acesso a belas cachoeiras e muita história, até capitais nordestinas como Salvador, Recife e João Pessoa, para aproveitar as praias e cultura local.

A FlixBus também incentiva os viajantes a aproveitarem a campanha para fazer viagens de descanso fora da alta temporada conhecendo destinos brasileiros fora do comum. A empresa convida todos a acompanharem as redes sociais da FlixBus para mais dicas e novidades sobre ofertas.

Promoção Centro-Oeste

Período de reservas: 25 a 29 de setembro de 2025

Período de viagem: até 31 de outubro de 2025

Voucher: FXLR9

As ofertas são válidas para compras realizadas apenas no aplicativo da FlixBus.

