Festa do Pescador de Guaicuí atrai turistas neste final semana com grandes shows (Barco no Cinema no Rio São Francisco em Barra do Guaicuí, MG. (Foto: Janaína Calaça))

É neste fim de semana, de 26 a 28 de setembro, a famosa Festa do Pescador de Guaicuí. Uma festa que reúne a tradição, cultura e música em um lugar maravilhoso. A programação é para toda a família. Apresentações culturais, pagode, forró, atividades para as crianças e muita comida boa. Os shows serão com as bandas Vall Sylva, Luxúria e Muriel Alves, dentre outros. A festa é promovida pela Prefeitura de Varzea da Palma e Barra do Guaicuí.

A região de Barra do Guaicuí, onde o Rio das Velhas encontra o Rio São Francisco, é um local popular para a pesca. Pescadores frequentemente buscam espécies como piranhas, dourado e matrinxã. No entanto, é importante estar ciente de que a pesca pode ser proibida em certos períodos, tanto no Rio das Velhas quanto no São Francisco.

A presença de peixes como o dourado é um indicativo da boa qualidade da água, e a pesca é uma atividade importante para a subsistência de muitas comunidades locais. Além do dourado e do surubim, outras espécies encontradas no Rio das Velhas incluem curimatã-pioa, mandi-amarelo e cascudo-preto.

Várzea da Palma e Barra do Guaicuí, ambas em Minas Gerais, oferecem uma rica combinação de história e natureza. Várzea da Palma se destaca por sua atmosfera acolhedora e economia agroindustrial. Entre os atrativos naturais, a Lagoa da Olaria é um importante berçário aquático do Rio das Velhas, e o próprio Rio das Velhas proporciona belas paisagens. A cidade também conta com a Praça de Eventos e o Clube Operário de Várzea da Palma, que são pontos de encontro e lazer. Para os amantes da natureza, a Cachoeira da Cristaleira, na Serra do Cabral, exibe formações de quartzo e paisagens exuberantes.

LEIA TAMBÉM: Mariana (MG) vira um grande picadeiro com a volta do Circovolante

Igreja Senhor Bom Jesus do Matosinho. Barra do Guaicuí, MG. (Foto: Janaína Calaça)

Barra do Guaicuí, distrito de Várzea da Palma, é famosa pelas ruínas inacabadas da Igreja de Pedras do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, uma construção jesuíta de 1678. Essa igreja, protegida pelo IPHAN e IEPHA, representa as primeiras tentativas de catequizar os indígenas. Uma gameleira cresceu dentro da estrutura da igreja, criando uma simbiose entre a natureza e a história. Localizada no encontro do Rio das Velhas e do Rio São Francisco, Barra do Guaicuí oferece oportunidades para pesca, com espécies como curimatá, piau, matrinchã, dourado e mandi.

Portal Velho Chico potencializa turismo e pesca esportiva na região

Prepare-se para embarcar em uma viagem incrível. O Portal Velho Chico é um condomínio localizado em Barra do Guaicuí, MG, que acaba de lançar lotes urbanos residenciais de 1000m², com infraestrutura completa e localização privilegiada. Um lugar onde se pode viver a natureza, seja em caminhadas, pescas ou lindos pores do sol.

O condomínio oferece lazer completo, clube privativo, piscina com raia, infantil, salão de festas, área gourmet, academia e brinquedoteca. Tem também o espaço do pescador, para os amantes da pesca esportiva: rampa para barcos, deck com vista, quiosques com churrasqueira, estacionamento e área gourmet. Tudo isso com segurança 24 horas e sistema próprio de abastecimento de água.

É um empreendimento exclusivo da região, com acesso fácil, apenas 800m da BR, paisagismo natural e um projeto registrado e aprovado com toda segurança.

Sobre Barra do Guaicuí

Barra do Guaicuí é um destino encantador para quem busca contato com a natureza, cultura e aventura. Se você está procurando por uma experiência única e autêntica, essa região é definitivamente um lugar a considerar! É o ponto onde o Rio das Velhas encontra o Rio São Francisco, lugar de extrema beleza, com alto potencial turístico. A comunidade de Barra do Guaicuí é conhecida por sua hospitalidade e rica cultura, com uma forte ligação à história e tradições locais. Quem vai lá não pode deixar de conhecer a Igreja Bom Jesus de Matosinhos. A região é famosa pela pesca esportiva, com diversas espécies de peixes, incluindo o dourado e o tucunaré. Além de passeios de barco pelo Rio São Francisco.

A região oferece trilhas e caminhos para caminhadas, permitindo que você explore a natureza e aprecie a biodiversidade local.

Sobre Pesca Esportiva

O Rio São Francisco é um destino incrível para os amantes da pesca esportiva! Com mais de 150 espécies de peixes catalogadas, é um verdadeiro paraíso para quem busca aventura e contato com a natureza. Algumas das espécies mais procuradas pelos pescadores incluem o Dourado, que é um peixe esportivo que exige técnica e equipamentos adequados, podendo chegar a mais de 1 metro de comprimento. O Piau é uma espécie que atinge grande porte e exige paciência do pescador. O Curimatã é um peixe tradicional na culinária brasileira, muito apreciado por sua carne saborosa. E o Pintado é o maior peixe da região, podendo chegar a até 1,8 metros de comprimento. Para informações, acesse aqui.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo