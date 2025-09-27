Minas em movimento, turismo, cultura e sustentabilidade no centro de novos negócios (Congresso saíra das salas e visitará importantes pontos turísticos em Minas Gerais, como o Santuário do Caraça - MG (Foto: Adriano Ferreira/ Flickr))

Minas Gerais, Pará, Maranhão e outros estados brasileiros têm na mineração uma importante base econômica. Mas junto com os benefícios, a atividade também gera impactos sociais e ambientais que precisam ser discutidos de forma transparente. Garantir informações claras e acessíveis à comunidade é fundamental para que a sociedade compreenda esse cenário em toda a sua complexidade.

As cidades que vivem principalmente da mineração sabem bem como é difícil depender só do preço do minério e dos royalties que são gerados pela sua comercialização. Quando o valor sobe no mercado internacional, a economia respira. Mas quando cai, tudo fica mais complicado, menos empregos, menos renda e menos movimento no comércio.

Por isso, pensar em outros caminhos para gerar trabalho e renda não é só uma opção, é uma necessidade para garantir o futuro dessas comunidades e as ações que possibilitem a diversificação econômica é uma estratégia que está em constante movimento.

Um dos caminhos mais fortes e democráticos para um respiro, são investimentos no desenvolvimento econômico por meio do turismo, mas não pode ser qualquer turismo! Em áreas de mineração, é fundamental que as ações de fomento sejam estruturadas junto às comunidades e com clareza no que tange o pensamento sustentável.

Isso significa valorizar a cultura local, o ambiente rural, a força da natureza, a gastronomia típica e até os esportes de aventura. Quando o turismo respeita o território e quem vive nele, ele consegue durar, crescer e trazer benefícios de verdade para todos.

LEIA TAMBÉM: O amanhã que nos espreita, estamos prontos para sustentar?

Nesse cenário, é muito importante que a sociedade civil, por meio dos trabalhadores, dos estudantes, empreendedores, agricultores, jovens e idosos, participe dessa conversa. Todos precisam ter acesso às decisões e podem contribuir com ideias e práticas.

Só assim o turismo deixa de ser algo distante e passa a ser uma oportunidade real de desenvolvimento, com bons resultados tanto para a economia quanto para a vida das pessoas.

2º Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável

É bem dentro desta linha, que Belo Horizonte será a capital nacional do turismo durante três dias, entre 1º e 3 de outubro de 2025.

Nestes dias será realizado o 2º Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável, que ganha destaque e se consolida como referência no país ao integrar inovação, preservação ambiental e valorização dos territórios, fortalecendo a imagem de Minas Gerais como polo cultural do Brasil.

O Estado de Minas se destaca já que é o único no país que fomenta a atividade turística por meio do programa ICMS Turístico, que distribui aos municípios habilitados, recursos financeiros proporcionais, que passam a compor o Fundo Municipal de Turismo em cada cidade beneficiada, para que seja dado vida às ações de fomento previstas no Plano Municipal de Turismo, ferramenta que desejamos que seja realidade em todas as cidades mineiras!

Para termos ideia da grandeza desta iniciativa, em 2025, até agosto, foram repassados mais de R$ 56 milhões em todo o estado e para a finalidade do fomento econômico do turismo. Em 2024, esse valor superou os R$ 81 milhões, mostrando como o setor é estratégico para gerar empregos, renda e valorizar a cultura e os territórios locais. Mais que números, o ICMS do Turismo representa investimento em pertencimento, sustentabilidade e futuro para Minas Gerais.

A edição 2025 do 2º Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável deste ano, acontecerá no Centro de Convenções da CDL-BH, e contará com uma programação extensa e diversificada, com palestras e quadros temáticos.

Das salas para as visitas de campo

Na sexta-feira, 3 de outubro, o Congresso sairá das salas presenciais e irá direto para pontos turísticos importantes na região. Serão visitadas duas rotas. A primeira, uma viagem imersiva e inédita no Trem da Vale até Barão de Cocais, onde haverá um roteiro específico voltado para a cultura local, de lá seguindo até o Santuário do Caraça.

A segunda é uma visita guiada a Inhotim, distante de Belo Horizonte apenas 60 Km. O Congresso antecede a COP30 – a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que neste ano será em Belém do Pará, no mês de novembro.

Haverá, inclusive, durante os três dias do Congresso, painéis sobre mudanças climáticas e como elas têm interferido na vida do planeta. A COP30 é um chamado global para agir frente à crise climática e sediar um evento como este representa, para o Brasil, uma oportunidade histórica de reafirmar o papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.

“Acredito que o verdadeiro potencial do turismo e da cultura sustentáveis está em integrar crescimento econômico ao fortalecimento das nossas identidades locais”, destaca um dos organizadores do Congresso e estrategista em ESG e inovação criativa, Rodrigo Cezário.

Criar pontes entre inovação e desenvolvimento territorial estão entre os pilares, na avaliação dele. “Ao criarmos um espaço como este Congresso, construímos pontes entre inovação e desenvolvimento territorial, demonstrando que é possível impulsionar negócios e transformar territórios de forma sustentável”.

A secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, que assumiu recentemente a pasta, também ressalta a relevância do encontro. “Este Congresso simboliza a força de Minas Gerais em unir tradição e futuro. Estamos mostrando ao Brasil e ao mundo que o turismo mineiro é capaz de gerar desenvolvimento, preservar nossa cultura e impulsionar a sustentabilidade. Nosso compromisso é fortalecer políticas públicas inovadoras, como o ICMS Turismo, e criar condições para que cada território seja protagonista da sua própria história, gerando oportunidades para os mineiros e valorizando nossa identidade”.

Nos dois primeiros dias, nomes renomados do setor turístico nacional e referências regionais se reúnem em painéis temáticos sobre economia criativa, governança cultural e turística, patrimônio vivo, experiências imersivas, ESG (ambiental, social e governança), financiamento e políticas públicas para o turismo sustentável.

A agenda inclui lançamentos, encontros setoriais e visitação ao Circuito Liberdade, no segundo dia. O 2º Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável é uma ação do Plano Diretor do Turismo Verde de Minas Gerais, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – Secult, com organização de Cezário ESG e Efkaz Turismo.

O charme da viagem de trem e a Serra do Caraça

No sentido de tornar tangíveis estas experiências, a rota até o Santuário do Caraça é inédita e ainda é pouco conhecido no mercado. A ideia, por hora, é apresentar esse roteiro que estará disponível, em breve, para turistas e viajantes, com um trajeto começa saindo de Belo Horizonte, no Trem da Vale, até chegar em Barão de Cocais, com uma parada estratégica para visitação aos produtos produzidos na região, em parceria com as associações que já atuam na cidade.

De lá, os convidados seguem até o fascinante Santuário do Caraça, um lugar em que as cachoeiras cristalinas, a igreja histórica e o antigo colégio revelam a força do tempo e da memória. No Santuário, os convidados vão conhecer produtos da região como as suculentas e o café com mel.

LEIA TAMBÉM: Rota Turística Jaguara, experiências que movimentam Minas Gerais

“Será muito interessante participar e abrir a nossa chácara para os visitantes. Produzo e vendo suculentas há mais de 4 anos. Sem dúvida, uma oportunidade de fazer bons negócios”. A fala empolgada é da produtora Maria da Conceição Aparecida, que mora em uma das vilas do Santuário do Caraça, chamada Santana do Morro.

Parada em Inhotim

Um benefício especial para os participantes do Congresso que quiserem visitar o Instituto Inhotim no dia 2 de outubro, quinta-feira, será o acesso a cortesias de entrada. Localizado em Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, o local é reconhecido como o maior museu a céu aberto do planeta e abriga um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil, integrando galerias, jardins e paisagens que recebem milhares de turistas todos os anos.

Por fim, e diante de tantos desafios e oportunidades, o 2º Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável se apresenta como um espaço indispensável de encontro e de ação.

Este evento, é um chamado para refletirmos sobre como o turismo e a cultura podem ser ferramentas de transformação econômica, social e ambiental. Participar deste momento é contribuir para que Minas Gerais e o Brasil avancem na construção de um futuro mais equilibrado, onde tradição, inovação e sustentabilidade caminham lado a lado.

Quanto mais agentes dos segmentos de cultura e turismo participarem melhor. Esta presença, é fundamental para que juntos possamos fortalecer esse compromisso e mostrar ao mundo que o pensamento sustentável é o caminho certo para os dias de hoje e para as próximas gerações.

Fica aí nosso convite, o 2º Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de outubro de 2025, no Centro de Convenções da CDL-BH, Avenida João Pinheiro, 465, Boa Viagem. Se precisar de mais informações, acesse aqui.

Nos vemos lá, até a próxima.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo