Dia do Turismo: os parabéns vão para os turismólogos

Hoje celebramos o Dia do Turismo, uma data que também é dedicada a homenagear os turismólogos – profissionais que se dedicam por anos ao estudo e prática, para planejar e promover o turismo como uma atividade capaz de gerar desenvolvimento social, cultural e econômico nos municípios, entidades e empresas.

Infelizmente, essa é uma profissão ainda pouco reconhecida, muitas vezes descredibilizada, pois existe a falsa percepção de que “qualquer um sabe trabalhar com turismo”. No entanto, o turismo é um fenômeno complexo, que exige conhecimento técnico e aprofundado para lidar com questões que vão muito além do que o viajante comum consegue perceber.

Vale lembrar que o primeiro curso de graduação em Turismo no Brasil foi criado em 1971, na Universidade Anhembi Morumbi. Comparado a outras áreas de estudo, trata-se de uma área relativamente nova, mas que já acumula mais de 50 anos de história, consolidando-se como campo essencial para o desenvolvimento de políticas, estratégias e práticas sustentáveis.

Outro ponto que merece destaque é a confusão recorrente: turismólogo não é guia de turismo. Embora ambos sejam profissionais fundamentais para a atividade turística, suas atuações são distintas. Os guias possuem formação específica para a condução de visitantes, enquanto os turismólogos se dedicam ao planejamento, gestão e promoção do setor em diversas frentes.

Assim, no Dia do Turismo, é importante reconhecer o trabalho dos turismólogos que atuam em múltiplos segmentos: hotelaria, agências de viagens, órgãos públicos, ONGs, associações, consultorias e tantos outros espaços. Cada um deles demonstra que o turismo é muito mais amplo, estratégico e transformador do que normalmente se imagina.

Que esta data sirva não apenas para parabenizar os profissionais, mas também para reforçar a valorização de uma área de conhecimento que contribui para a identidade cultural, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das comunidades. Afinal, quando o turismo é bem planejado, ele transforma destinos e gera oportunidades para todos.

