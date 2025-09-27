No dia mundial do turismo: 5 dicas para empresas se destacarem nas vendas ((Foto: Pixabay))

O turismo brasileiro atingiu um recorde histórico, gerando 108 bilhões de reais no primeiro semestre de 2025, segundo uma pesquisa da FecomercioSP, com dados do IBGE. Esse resultado representa um crescimento de 6,9% em comparação ao mesmo período do ano passado, destacando que há muito a celebrar no Dia Mundial do Turismo (27 de setembro). Para se diferenciarem nesse mercado e aproveitarem o potencial de vendas, as empresas podem implementar estratégias de comércio de mídia para criar um impacto real.

Tiago Cardoso, Diretor Geral da Criteo no Brasil – plataforma global que conecta o ecossistema de comércio para marcas, agências, varejistas e proprietários de mídia – dá algumas dicas sobre como as empresas do setor de turismo podem aproveitar a publicidade digital para impulsionar vendas, tanto no Dia Mundial do Turismo quanto depois:

1- Combine dados first party com IA

Uma das maiores vantagens do commerce media é o acesso aos dados first-party dos compradores, incluindo comportamento de navegação, histórico de compras e sinais de fidelidade, de uma maneira que respeita a privacidade. Quando esses dados são combinados com IA, os anunciantes do setor de turismo podem construir segmentos de público precisos e alcançar viajantes que estão ativamente pesquisando e prontos para reservar.

A IA utiliza essas informações para entregar campanhas em display, vídeo e mídias sociais que alcançam os viajantes no momento certo com a mensagem certa. Essa combinação de dados e IA vai muito além do direcionamento genérico, aumentando as taxas de conversão e o retorno sobre o investimento em publicidade.

2- Ative campanhas always on

O processo de compra de viagens não é linear. Ele inclui pesquisa, planejamento, reserva e até compras durante as férias. Com oportunidades para múltiplos pontos de contato com o consumidor, campanhas publicitárias sempre ativas garantem que sua marca esteja visível durante toda essa jornada.

Essa abordagem garante que sua marca esteja sempre visível para os consumidores, desde o momento em que começam a sonhar com uma viagem até quando já retornaram e podem estar planejando a próxima. Estar presente em todos os momentos da jornada do consumidor não apenas aumenta o reconhecimento e a fidelidade à marca, mas também maximiza as oportunidades de conversão.

3- Aposte no desejo de viajar

De acordo com o relatório da Criteo “The Spring 2025 Travel Pulse”, o desejo de viajar permanece forte. O estudo entrevistou mais de 14.000 viajantes e profissionais de turismo em agências online, companhias aéreas, hotéis e outros setores.

Para capitalizar esse sentimento, os profissionais de marketing devem investir em inventário premium e contextual. Isso significa exibir anúncios em ambientes de alta qualidade, como sites de notícias de viagem, blogs especializados ou plataformas de conteúdo — lugares onde os consumidores já estão em busca de inspiração. Essas colocações relevantes tornarão sua mensagem mais bem-vinda e eficaz.

4- Personalize mensagens

A personalização vai além de simplesmente usar o nome do cliente. No setor de viagens, é essencial ajustar as criações de acordo com a intenção do consumidor, localização e sazonalidade. Por exemplo, se um usuário em São Paulo pesquisar por “praias no Nordeste”, os anúncios devem mostrar ofertas de resorts em Salvador.

A personalização também se estende à promoção de experiências. Hoje, os viajantes buscam mais do que apenas passagens e hotéis; eles querem viver e colecionar memórias. Destaque os passeios locais, experiências culinárias ou atividades de aventura nos anúncios. Isso não apenas diferencia a oferta, mas também cria uma conexão emocional mais forte com o cliente.

5- Mensure e otimize constantemente

Para qualquer estratégia de marketing de viagens ter sucesso, é essencial ter uma estratégia de medição e otimização contínua. Isso envolve monitorar de perto métricas-chave como ROAS (Retorno sobre o Investimento em Publicidade), taxa de conversão, custo por aquisição e engajamento. Analisar regularmente esses dados permite que os profissionais de marketing identifiquem o que está funcionando e o que não está.

Com base nessas informações, é possível ajustar o orçamento, refinar o direcionamento, testar novas peças criativas ou mudar a combinação de canais. Essa disciplina de análise e ajuste contínuos é o que transforma boas campanhas em campanhas excelentes, garantindo que cada real investido em marketing traga o melhor retorno possível.

“A publicidade em viagens vai muito além da venda de passagens ou acomodações. Trata-se de criar conexões significativas em cada etapa da jornada do consumidor. Ao combinar dados, inteligência artificial e narrativas criativas, as marcas podem estar presentes no momento certo, seja inspirando um novo destino ou incentivando a reserva final, transformando a intenção em conversão,” finaliza Cardoso.

