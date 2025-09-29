Salas VIP em terminais rodoviários: BRT Lounges abrirá primeira unidade no Terminal do Tietê ((Foto: divulgação BRT Lounges))

A tendência de salas VIP em terminais rodoviários ganha espaço no Brasil. A BRT Lounges, empresa do grupo BRT conhecida por operar lounges em aeroportos, anunciou sua primeira operação no modal rodoviário: a unidade do Terminal do Tietê, em São Paulo, prevista para dezembro deste ano. Segundo a companhia, o terminal recebe cerca de 30 mil passageiros por mês no público-alvo de interesse. A empresa planeja ainda seis novas salas no Sul e Sudeste no primeiro semestre de 2026.

Primeira unidade no Terminal do Tietê

Localizado em um dos maiores hubs rodoviários da América Latina, o Terminal do Tietê foi escolhido para a estreia da BRT Lounges no modal rodoviário por combinar alto fluxo de passageiros, diversidade de rotas e presença de público corporativo e de lazer. Segundo a companhia, a abertura funcionará como teste-piloto para validar o modelo de atendimento, a política de acesso e a curadoria de serviços, criando uma referência para replicação em outros terminais.

Com área aproximada de 300 m², o lounge do Tietê terá projeto assinado pela Schuchovski Arquitetura, liderada pela arquiteta Eliza Schuchovski. O espaço foi concebido para atender diferentes perfis e janelas de permanência antes do embarque, com ambientes de trabalho, wi-fi, banheiros com chuveiros, brinquedoteca e uma sala silenciosa para reuniões. A operação contará com equipe de recepção, bar e lideranças bilíngues, e capacidade para atender até 92 pessoas simultaneamente.

Na oferta de alimentos e bebidas, a proposta combina opções de pronto consumo — como salgados, sanduíches, saladas, queijos, frutas e doces — com serviço contínuo ao longo do dia. O café da manhã será servido da 0h às 11h. Estão previstas preparações feitas na hora, como tapiocas, além de um cardápio de pratos quentes com sugestões como frango ao molho oriental, estrogonofe e escondidinho de carne. A carta deve incluir bebidas alcoólicas e não alcoólicas, entre vinhos, destilados, cervejas, refrigerantes, sucos, água, chás e cafés.

Modelo de acesso e parcerias

O acesso ao lounge será voltado a usuários de cartões de crédito, bancos, instituições financeiras e agências de viagens conveniadas, replicando o modelo consolidado nos aeroportos. A expectativa é que a integração com programas de benefícios amplie o alcance do serviço entre passageiros que alternam entre avião e ônibus de acordo com preço, disponibilidade de rotas e conveniência. A empresa aponta que a familiaridade do público com o sistema de parcerias deve contribuir para a adoção do produto em terminais rodoviários.

“O passageiro que usa aeroporto, em algumas situações, opta pelo modal rodoviário por preço, limitações de malha aérea ou conveniência”, afirma André Luiz Macias, sócio e CEO da BRT Lounges. “Vimos espaço para oferecer um serviço diferenciado em ambiente reservado enquanto se aguarda o embarque.” A chegada de salas VIP em terminais rodoviários é apresentada como um movimento de convergência com padrões da experiência aeroportuária, com foco em dois pilares: ampliar o conforto no tempo de espera e oferecer infraestrutura adequada para quem precisa trabalhar, realizar reuniões rápidas ou buscar privacidade antes do embarque.

Expansão planejada para 2026

Após a estreia no Terminal do Tietê, a BRT Lounges projeta a abertura de seis novas unidades no primeiro semestre de 2026, em rodoviárias das regiões Sul e Sudeste. A empresa não divulgou as cidades nem o cronograma detalhado, mas indica que os próximos projetos devem replicar o padrão de serviço empregado nos aeroportos, com adaptações ao perfil de público, fluxo e infraestrutura de cada terminal.

A operação no Tietê servirá como termômetro para ajustes de cardápio, horários e rotatividade, além de orientar decisões sobre layout e dimensionamento de equipes. A empresa pretende acompanhar variações regionais de demanda que possam influenciar a composição de serviços e a curadoria de alimentos e bebidas. Outro ponto de observação será o alcance do modelo de acesso via parceiros — fator decisivo para a frequência de uso e para o ritmo de expansão da rede.

Impacto no ecossistema rodoviário

Ao levar a lógica das salas VIP em terminais rodoviários para um dos principais nós de mobilidade do país, a BRT Lounges busca consolidar sua presença em um segmento ainda pouco explorado no Brasil. A resposta do público na capital paulista ajudará a definir a velocidade e a configuração dos próximos passos, indicando se o lounge no Terminal do Tietê poderá funcionar como referência para uma implantação mais ampla em terminais de grande e médio porte.

