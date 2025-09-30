Com mais de 20 cervejarias, Oktoberfest Beagá acontece dia 4 de outubro (Foto: (Tulio Barros I @tuliogb I @tuliobarrosfotografias))

Os amantes de cerveja, gastronomia e cultura alemã já podem marcar na agenda: a edição 2025 da Oktoberfest Beagá está confirmada para o dia 4 de outubro, a partir do meio-dia, no Parque das Mangabeiras. O evento promete trazea Oktoberfest Beagá 2025 já tem data e local confirmados para espalhar a alegria e a cultura alemã em Belo Horizonte.r o melhor das tradições germânicas com um toque mineiro, reunindo um público que busca diversão, boa bebida e experiências culturais.

A festa de Belo Horizonte segue a premissa de grandes celebrações cervejeiras, como a mundialmente famosa Oktoberfest de Munique, na Alemanha – que teve sua origem em 1810 para celebrar o casamento real de Ludwig I e Princesa Therese – e a maior das Américas, realizada em Blumenau (SC), que começou em 1984 como um movimento de revitalização da cidade após uma enchente.

LEIA TAMBÉM: Setor hoteleiro de Minas Gerais mobilizado pelo arquivamento do PL 3.788/25

Cervejas Artesanais e Delícias Germânicas

A grande estrela do evento é a cerveja. Serão mais de 20 cervejarias e cerca de 40 rótulos disponíveis para degustação. Entre as marcas já confirmadas estão nomes de peso do cenário cervejeiro, como Krug Bier, Läut, Verace, Slod, Albanos, Stadt Jever, 040, Vinil e Klaus.

A gastronomia é outro ponto alto e essencial para a experiência da Oktoberfest. Os visitantes poderão se deliciar em uma praça de alimentação com diversas comidas tradicionais germânicas, como salsichas, pretzels, eisbein (joelho de porco) e strudels, além de outras opções variadas.

LEIA TAMBÉM: Da Rota 66 ao Brasil: como o associativismo hoteleiro da BWH Hotels virou motor de desenvolvimento no turismo

Cultura, Música e Desafios

A programação cultural será intensa. Além das danças típicas alemãs, como a tradicional Schuhplattler, não faltarão as competições que já viraram febre. O famoso desafio do “chope em metro” coloca os participantes para correr contra o tempo, competindo para beber cerca de 600 ml de cerveja no menor tempo, sem derramar.

No palco, o rock’n’roll comanda a trilha sonora da celebração, com a presença de cinco bandas confirmadas: Velotrol, No Label, Aeroplane, Banda Ca$h e Harley Queen, além de pocket shows programados ao longo do dia. Pensando no conforto e diversão de toda a família, o evento terá um amplo espaço kids.

LEIA TAMBÉM: Novo cardápio de primavera DUQ Gastronomia em Curitiba traz um olhar franco-italiano sobre a gastronomia latino-americana

As cortesias para o evento estão disponíveis na plataforma Sympla, em lote limitado.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



