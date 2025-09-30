O exemplo Destination DC de capacitar o trade do turismo (Capacitação para agentes e operadores de viagem que aconteceu em Belo Horizonte (Foto: Uai Turismo))

Entre 15 e 18 de setembro de 2025, o Destination DC — órgão oficial de promoção de Washington, D.C. — realizou uma série de eventos focados em capacitação e promoção do destino no Brasil. Os eventos aconteceram nas cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, reunindo mais de 200 agentes e operadores de turismo e mais de 30 jornalistas. O Brasil é um importante aliado do turismo americano, sendo o 5º mercado emissor para o país e o 12º para Washington, D.C., possuindo ainda uma previsão de aumento de turistas na capital de 5% em 2025.

Dessa forma, a missão promovida pelo Destination DC no Brasil teve um viés bastante estratégico. Patrícia Najar, Gerente Sênior para a América Latina, explicou a perspectiva de crescimento no número de turistas brasileiros em Washington, D.C.: “O Brasil é um dos poucos mercados que está crescendo para os EUA. A razão é que muitas pessoas possuem visto e já visitaram outros destinos, como Miami, Nova York e Flórida, e agora estão procurando algo diferente e novo.”

Washington, D.C. se mostra um destino aberto e receptivo, indo na contramão dos desafios como aumento de custo do passaporte e visto e da rigorosidade para entrar nos EUA. Com foco no viajante de retorno, a capital americana busca promover suas mais diversas experiências culturais — os famosos 3M’s: Museus, Memoriais e Monumentos — que são, em sua grande maioria, gratuitos, fazendo com que o destino tenha um ótimo custo benefício para famílias.

Capacitação segmentada trabalha a cadeia do turismo como um todo

Uma das premissas essenciais para o sucesso do turismo é o funcionamento do setor em cadeia, onde cada elo atua de forma complementar e estratégica. O Destination DC deu um passo a mais na capacitação do trade e da mídia do turismo ao realizar missões separadas para agentes, operadores e imprensa. O objetivo das missões é claro: garantir que cada profissional, dentro da sua respectiva função, possua as ferramentas e o conhecimento de mercado necessários para impulsionar as vendas do destino.

Agentes de viagem: conteúdo e argumento de venda

Os agentes de viagem realizam o contato direto com o turista, por isso precisam ter um bom conhecimento do destino. A capacitação voltada para este grupo tem foco no conteúdo, com objetivo de munir esses profissionais com informações detalhadas e atualizadas, fazendo com que tenham argumentos de vendas sólidos.

Esse modelo de capacitação é importante até mesmo para agentes mais experientes e que já foram até a cidade, pois durante a apresentação sempre são introduzidas as novidades do destino, o calendário de eventos e os lançamentos para o próximo ano, permitindo que os agentes vendam o destino da maneira mais fiel possível.

Operadores de turismo: estratégia de mercado e feedback

Como os operadores de turismo atuam nos bastidores, a conversa com esses profissionais se dá em um tom mais técnico, voltado para a estratégia de venda. Durante o encontro, é o momento do destino ouvir as necessidades do turista brasileiro e entender como o mercado está alinhado. É a partir deste feedback que a organização de promoção do destino poderá traçar suas estratégias futuras de promoção e capacitação.

Imprensa: fomento para o turista

O papel da imprensa é fundamental, pois é a partir da divulgação do destino que ele passa a ser conhecido pelo turista, criando a demanda que operadores e agentes irão atender. Assim, durante a conversa com profissionais da mídia, o importante é oferecer insights jornalísticos para impulsionar o consumidor a buscar o destino.

Por mais que todos os eventos estejam falando sobre o mesmo assunto, cada um o aborda de um jeito e com um foco diferente, sendo recebido com muito mais eficiência pelo público capacitado. Essa é uma ferramenta muito poderosa para fazer com que o destino seja vendido e divulgado por todo o trade de maneira alinhada.

Além disso, a missão presencial também é estratégica, permitindo que exista uma troca entre os executivos do destino, que podem “sentir” o mercado local, entender o comportamento de compra e ouvir as carências diretamente dos profissionais locais, enquanto estes profissionais podem adquirir informação adequada para sua função e poder focar em maneiras de atrair turistas, seja com um argumento de venda mais convincente, um roteiro turístico bem elaborado ou uma matéria extremamente atrativa sobre o destino.

Quando toda a cadeia do turismo é capacitada, o setor atua melhor.

