Emirates suspende uso de carregadores portáteis a bordo a partir de amanhã (Os clientes da Emirates ainda podem transportar um carregador portátil a bordo, com as condições específicas listadas abaixo, mas os carregadores portáteis não podem ser utilizados ??na cabine da aeronave (Foto: International Content))

A proibição do uso de de carregadores portáteis a bordo dos voos da Emirates entra em vigor a partir de 1° de outubro de 2025. A companhia reforça que oferece entrada para carregadores no assento em todas as aeronaves, mas recomenda que seus passageiros carreguem completamente seus dispositivos antes de embarcar na aeronave, especialmente em voos de longa duração.

LEIA TAMBÉM: O exemplo Destination DC de capacitar o trade do turismo

Um “carregador portátil” é um dispositivo portátil e recarregável projetado principalmente para fornecer energia a outros dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets, laptops e câmeras. Os clientes da Emirates ainda podem transportar um carregador portátil a bordo, com as condições específicas listadas abaixo, mas os carregadores portáteis não podem ser utilizados ??na cabine da aeronave – nem para carregar seus dispositivos pessoais, nem para carregar o mesmo usando a fonte de energia da aeronave.

Regulamentos da Emirates para carregadores portáteis a bordo:

Os clientes da Emirates podem transportar um carregador portátil com menos de 100 Watts-hora.

Os carregadores portáteis não podem ser usados ??para carregar dispositivos pessoais a bordo.

Não é permitido carregar um carregador portátil usando a fonte de alimentação da aeronave.

Todos os carregadores portáteis aceitos para transporte devem ter informações sobre a capacidade disponível.

Os carregadores portáteis não podem ser colocados no compartimento superior de bagagem a bordo da aeronave e agora devem ser colocados no bolso do assento ou em uma bolsa sob o assento à sua frente.

Carregadores portáteis não são permitidos na bagagem despachada (regra existente).



LEIA TAMBÉM: Com mais de 20 cervejarias, Oktoberfest Beagá acontece dia 4 de outubro

Por que a Emirates está fazendo essa mudança?

Após uma revisão abrangente de segurança, a Emirates está adotando uma postura firme e proativa para mitigar os riscos relacionados aos carregadores portáteis a bordo. Houve um crescimento significativo no número de clientes que utilizam carregadores portáteis nos últimos anos, resultando em um número crescente de incidentes relacionados a baterias de lítio a bordo em toda a indústria da aviação.

Os carregadores portáteis utilizam principalmente baterias de íons de lítio ou polímero de lítio, e sua função é como uma bateria portátil projetada para recarregar dispositivos em movimento. As baterias contêm íons de lítio suspensos em uma solução eletrolítica. Os íons fluem através do eletrólito, viajando de um lado para o outro entre dois eletrodos à medida que a bateria carrega e descarrega. Se a bateria estiver sobrecarregada ou danificada, poderá ocorrer “fuga térmica”. A fuga térmica em baterias é um processo autoacelerado em que a geração de calor dentro de uma célula excede sua capacidade de dissipar calor, levando a um aumento rápido e incontrolável da temperatura. Isso pode resultar em consequências perigosas, como incêndios, explosões e liberação de gases tóxicos.

A maioria dos telefones e dispositivos sofisticados alimentados por bateria de lítio possui um sistema interno de gotejamento que adiciona corrente lentamente à bateria para evitar sobrecarga, mas muitos carregadores portáteis básicos podem não ter essa proteção, aumentando o risco. Todos os carregadores portáteis estão sujeitos às novas regras a bordo da Emirates.

LEIA TAMBÉM: Setor hoteleiro de Minas Gerais mobilizado pelo arquivamento do PL 3.788/25

Os novos regulamentos da Emirates reduzirão significativamente os riscos associados aos carregadores portáteis, proibindo seu uso a bordo da aeronave. Armazenar os carregadores portáteis em locais acessíveis dentro da cabine garante que, em caso raro de incêndio, a tripulação treinada possa responder e extinguir o fogo rapidamente.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



