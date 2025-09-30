Afeto que viaja junto: pets ganham espaço em resorts no Brasil ((Foto: Divulgação))

O mercado de turismo para famílias que viajam com seus animais de estimação acaba de ganhar um importante reforço no Brasil. A GAV Resorts e a rede de saúde veterinária +Pet firmaram uma parceria estratégica para garantir não apenas a estrutura de hospedagem, mas também o cuidado integral com a saúde dos cães durante as férias.

A iniciativa reflete o crescimento do turismo pet friendly, impulsionado pelo fato de que os pets são, cada vez mais, considerados membros da família brasileira. Dados da Abinpet indicam que o Brasil abriga mais de 67 milhões de cães, o que faz do país um dos maiores mercados pet do mundo.

Cuidado 360 Graus para o Pet Viajante

A parceria abrange todos os empreendimentos da GAV Resorts, localizados em destinos turísticos estratégicos como Salinópolis (PA), Porto de Galinhas (PE) e Pirenópolis (GO).

Além de contar com uma estrutura física acolhedora para receber os bichinhos, os hóspedes da GAV Resorts agora têm acesso a uma série de benefícios exclusivos da +Pet:

Planos de Saúde com Vantagens: Condições especiais para a contratação dos planos de saúde veterinária da +Pet, que cobrem consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24h em hospitais e clínicas próprias. Desconto Exclusivo: Acesso a um cupom de 15% de desconto nas mensalidades recorrentes do plano, que oferece cobertura em diversas regiões do país e não exige carência. Telemedicina Veterinária 24h: Tranquilidade garantida com o serviço de telemedicina veterinária disponível 24 horas por dia. O serviço oferece orientação imediata para dúvidas simples ou emergências, proporcionando segurança para os tutores durante toda a estadia.

Alexandre Pedreira, Sócio-Diretor de Hotelaria da GAV Resorts, destaca que a parceria está alinhada à filosofia de incluir todos os membros da família nas férias, “com conforto e segurança. Por isso, firmamos essa parceria com a +Pet, uma empresa que compartilha do nosso compromisso com o cuidado, a responsabilidade e o bem-estar”.

Os hóspedes ainda recebem brindes especiais e a praticidade de uma rede de saúde que pode ser utilizada antes, durante e depois da viagem. Vale ressaltar que a rede GAV Resorts permite a hospedagem de até dois cães de pequeno porte (até 10 kg cada) por acomodação, sendo obrigatória a apresentação da carteira de vacinação atualizada no check-in.

Com esta iniciativa, a GAV Resorts e a +Pet reforçam o compromisso em transformar a experiência de férias em momentos de afeto e cuidado para toda a família, de duas ou quatro patas.

