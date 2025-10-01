Do profissional ao entusiasta: tem uma taça para todos na The Wine School, em Vila Nova de Gaia (A escola também ressalta o papel fundamental que o vinho do Porto desempenha na cultura vinícola portuguesa. (Foto: Uai Turismo))

É o desejo de quase todo turista que vai à região do Porto, em Portugal, tomar por lá um legítimo Vinho do Porto, afinal, tomar um vinho no local em que ele é produzido é uma grande experiência e sempre vira uma boa história para contar. Essa história pode ficar melhor ainda dando um upgrade na experiência e não apenas provando um Vinho do Porto, mas voltando para casa quase um especialista na degustação e na história da bebida. Isso é possível através das aulas da The Wine School, a escola de vinhos do complexo World of Wine (WOW), que fica em Vila Nova de Gaia — cidade que compartilha com Porto a guarda da foz do Rio Douro.

LEIA TAMBÉM: Viva a experiência WOW: o mundo do vinho como você nunca viu

Vinho do Porto: iguaria portuguesa

O Vinho do Porto é um dos grandes símbolos de Portugal, sendo reconhecido no mundo inteiro por sua doçura e complexidade. O que o torna tão especial é um processo de produção singular: a fortificação. O Vinho do Porto recebe uma adição de uma aguardente vínica de 77% de volume alcoólico durante a fermentação. Essa etapa é crucial, pois a aguardente interrompe o processo, preservando o açúcar natural da uva e gerando um vinho fortificado diferente de outros produzidos no mundo.

Diferentemente do que se possa pensar, o Vinho do Porto não pode ser classificado entre “fino” e “de mesa”, mas sim entre um sistema que varia do mais simples até categorias mais complexas e legisladas, como os que possuem indicação de idade. A qualidade do Vinho do Porto é regulamentada pelo Instituto das Vinhas do Douro e do Porto (IVDP), garantindo autenticidade e o padrão de qualidade dos produtos.

Os principais estilos, Ruby e Tawny, se diferenciam pelo processo de envelhecimento: os Ruby envelhecem em grandes barris, mantendo um perfil frutado, enquanto os Tawny passam longos períodos em pipas menores, ganhando notas complexas de caramelo e nozes devido à maior oxidação.

Todas essas informações — e tantas outras! — são possíveis de adquirir durante um workshop na The Wine School. A escola e todo o complexo WOW proporcionam um mergulho completo na história do vinho, possibilitando que o turista leve muito mais do que apenas ímãs e chaveiros na bagagem, mas também muito conhecimento.

Degustação de Vinho do Porto na The Wine School (Foto: Uai Turismo)

The Wine School: a forma mais divertida de aprender

Inaugurada em 2021, a Wine School surgiu como uma ponte entre a comunidade local e o público de turismo internacional. A escola se destaca por ir além da educação técnica, transformando o aprendizado sobre vinho em uma experiência turística completa, provando que até os mais leigos no assunto podem aprender sobre vinho de uma maneira dinâmica e deliciosa.

LEIA TAMBÉM: O exemplo WOW de fazer turismo

O Vinho do Porto, apesar de ser um ícone da vinicultura portuguesa, não é o único vinho explorado durante os workshops. A escola permite que o visitante fique imerso na história dos vinhos portugueses, podendo aprender sobre diversos estilos e, principalmente, provar sabores variados que fazem Portugal uma referência na produção de vinhos.

A instituição oferece cursos para todos os tipos de públicos, de profissionais que buscam aumentar seu portfólio a turistas curiosos que querem apenas experimentar algo diferente durante as férias. Para cada grupo, um estilo de aula diferente. Para os viajantes que buscam uma imersão mais rápida, a escola aposta em workshops flexíveis, que não exigem agendamento prévio. Disponíveis das 11h às 19h, as aulas são adaptadas de cursos mais longos, oferecendo degustações de vinhos com temas variados, como “Como provar vinho”, “Histórias e Estilos de Vinho do Porto”, “Regiões portuguesas”, “Harmonização de vinho e gastronomia portuguesa”, entre outras.

A escola tem um grande compromisso com a qualidade dos seus cursos e isso fica evidente em seus espaços. As salas de prova contam com tecnologia de ponta, incluindo iluminação com temperatura de 5.500 Kelvin, que replica a luz solar e garante uma percepção fiel das cores do vinho, e um sistema de pressão positiva do ar que injeta ar filtrado, eliminando odores externos como perfumes e fumaça, evitando qualquer interferência na experiência. Essa atenção aos detalhes eleva o padrão de suas aulas e provas.

Salas adequadas para a degustação perfeita (Foto: Uai Turismo)

Além de garantir a degustação perfeita, a Wine School se consolida como um centro de formação técnica para o público profissional. A instituição oferece certificações internacionais renomadas, como a Wine and Spirts Education Trust (WSET) nos níveis 1 e 2. Reconhecendo a importância dos vinhos locais, a escola desenvolveu também a sua própria certificação, os Portuguese Wine Specialists (PWS), focados exclusivamente em vinhos portugueses e pode ser uma complementação a quem já possui o WSET. Ambos os cursos são ministrados em português e inglês.

A Wine School não apenas educa sobre o vinho, mas também sobre seu impacto na economia e na cultura, atuando diretamente na capacitação de guias e trabalhadores do setor do turismo da região. A iniciativa da escola é um elo vital entre o complexo WOW e a comunidade, contribuindo para a revitalização de Vila Nova de Gaia e para o desenvolvimento de uma cultura turística mais especializada e valorizada.

A degustação vai começar!

Para o turista que desejar realizar uma viagem imersiva pelo vinho, percorrendo a história, as tradições, os sabores e os aromas dessa bebida tão singular na The Wine School, o primeiro passo é escolher qual curso realizar. Com uma gama diversificada de workshops, é fácil ficar perdido na hora de tomar essa decisão. Comece pensando quanto tempo você tem disponível para realizar o curso, pois são oferecidas aulas de 30 minutos até 9 horas de duração, dependendo da complexidade. O grau de conhecimento prévio que você tem sobre vinho também é muito importante, afinal, não há necessidade de fazer outro workshop para aprender a degustar vinho se isso já é um assunto dominado, aproveite para se aprofundar na degustação de vinhos mais complexos. Leve em consideração o tempo que terá pela região também, quem sabe não é possível realizar mais de um curso e voltar para casa um verdadeiro especialista em vinhos.

LEIA TAMBÉM: Turismo em Washington DC: receptividade e atrativos além da política

Cursos de prova e harmonização são encontrados diariamente, sem necessidade de agendamento prévio, no período de 11h às 19h. Contudo, dos 11 cursos disponíveis com duração média de 30 minutos a 1 hora, apenas o “Desmistificar o Vinho – Harmonização de Vinho e Gastronomia Portuguesa” só está disponível entre 15h e 18h, ainda sim sem necessidade de agendamento. Os valores dos cursos sem agendamento variam de 25,00€ a 100,00€. É possível encontrar todas as informações sobre os workshops no site da The Wine School.

Sala para prova (Foto: Uai Turismo)

Cursos maiores que proporcionam certificação acontecem em datas específicas determinadas pela escola. A Wine School oferece quatro tipos de certificação Wine and Spirit Education Trust (WEST) níveis 1 e 2 e Portuguese Wine Specialist (PWS) níveis 1 e 2. As certificações de nível 1 podem ser conquistadas por entusiastas do vinho que buscam uma introdução prática nesse mundo. Entretanto, mesmo sendo um curso introdutório, demanda uma dedicação dos participantes, pois suas durações variam de 4h a 9h. Já as certificações de nível 2 são recomendadas para pessoas que já possuem uma base de conhecimento sobre vinhos e, de preferência, que tenham conseguido as certificações de nível 1. É possível conseguir as certificações de nível 1 ainda em 2025, fique atento ao site!

Além dos cursos oferecidos diariamente pela escola com grupos variados, também é possível realizar sessões privadas para grupos e empresas. É preciso apenas entrar em contato com a instituição.

Realizar um workshop é uma ótima maneira de trazer uma personalização para a viagem e imergir na cultura local, uma vez que os vinhos portugueses, em especial o Vinho do Porto, representam um marco importante na história do país. É uma forma de se conectar ainda mais com a localidade.

Complexo WOW: mais que degustar, é importante conhecer

O Wolrd Of Wine (WOW) é um complexo cultural do vinho às margens do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia – Portugal. O quarteirão é completo por sete museus, doze bares/restaurantes, uma escola de vinho, espaço para exposições temporárias e uma galeria de arte. É quase um parque de diversões para amantes do vinho.

Além de realizar um curso na The Wine School, que fica dentro do complexo, aproveite também para conhecer os museus que percorrem a história do vinho, da cortiça, do chocolate, da própria arte de beber e do Porto. O complexo também possui diversos workshops, além de uma agenda cultural recheada, pensada para todos os tipos de públicos. Recentemente, o WOW se destacou em um ranking de Vila Nova de Gaia no TripAdvisor, o quarteirão e seus museus apareceram entre os mais bem avaliados dentre 107 atrativos.

LEIA TAMBÉM: Novo cardápio de primavera DUQ Gastronomia em Curitiba traz um olhar franco-italiano sobre a gastronomia latino-americana

O WOW e a Wine School são um motivo a mais para você estender os seus dias na região do porto e descobrir que aprender enquanto viaja é muito divertido — e delicioso! Aproveite o dia no complexo e finalize a experiência com um pôr do sol de tirar o fôlego sobre o Rio Douro.

Pôr do sol no Rio Douro (Foto: Uai Turismo)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo