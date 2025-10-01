Expedições conquistam brasileiros em busca de imersão e segurança (Aurora Boreal na Islândia (Foto: DIvulgação))

O mercado de turismo no Brasil está em plena transformação, e um formato de viagem tem se destacado por oferecer uma combinação de aventura, imersão cultural e tranquilidade: as expedições. Longe dos pacotes turísticos convencionais, essa modalidade atrai cinco perfis de viajantes: aqueles que buscam ir além do óbvio em destinos conhecidos; os que sonham explorar lugares pouco acessíveis; quem deseja viajar sem o peso do planejamento de roteiros e reservas; os viajantes solo que procuram companhia; e quem só se sente seguro com a presença de um guia em tempo integral.

LEIA TAMBÉM: Do profissional ao entusiasta: tem uma taça para todos na The Wine School, em Vila Nova de Gaia

A razão desse sucesso é clara: o foco está na experiência. Em vez de apenas visitar pontos turísticos, os participantes de expedições mergulham em atividades imersivas, como interagir com comunidades locais, participar de tradições e festivais. Isso dialoga diretamente com o desejo do público, já que nove em cada dez brasileiros se motivam a viajar pela busca por vivências, segundo pesquisa do Laboratório de Inteligência de Mercado de Viagens (Sebrae).

O interesse por este nicho é crescente. Uma pesquisa da Paytour revelou que as vendas de turismo de experiências tiveram um crescimento de 14,7% no primeiro semestre de 2025 em comparação com o ano anterior. Na agência Se Tu For, Eu Vou – Viagens, as expedições já representam 60% da clientela, com expectativa de chegar a 80%, conforme relata Luis Antonio Caetano, sócio e diretor de expedições.

Serviço Completo, Roteiro Testado

Para Luis Antonio Caetano, há um grande mercado a ser explorado, especialmente por atender quem deseja viajar, mas não tem tempo para organizar um roteiro internacional ou não encontrou companhia. A agência oferece itinerários para destinos como Japão, China, Coreia do Sul, Tailândia, Islândia, Peru e Egito, garantindo um modelo com máxima segurança e comodidade.

LEIA TAMBÉM: Afeto que viaja junto: pets ganham espaço em resorts no Brasil

Um dos pilares da agência é a segurança e a expertise: “Só realizamos expedições com roteiros previamente testados. Antes de levar o grupo, viajamos e verificamos voos, hotéis, transfers, restaurantes, atrações, eventos, tudo”, explica Caetano.

O viajante conta com um líder de expedição que acompanha o grupo desde o Brasil até o retorno. Esse profissional presta assistência no check-in, imigração, hospedagem, e está presente em todos os passeios e atividades sociais. Além disso, as expedições contam com o valorizado serviço de guias locais em cada país, o que reforça o contato com a cultura e a segurança.

A tranquilidade é levada a sério. A sócia Carolina Taketomi, que é médica, disponibiliza um serviço de aconselhamento médico à distância, orientando sobre medicamentos e, em casos de emergência, realizando telemedicina e acionando o seguro viagem, se necessário. Toda essa estrutura de assistência completa, que inclui até serviço de concierge no Aeroporto de Guarulhos na partida, é ideal para profissionais liberais e empresários (em sua maioria entre 25 e 55 anos) que valorizam a praticidade e a segurança.

Vivências que Ficam na Memória

O grande diferencial das expedições está na curadoria das vivências. Os roteiros são pensados para oferecer momentos únicos e de profunda imersão cultural:

China: A visita à Muralha é inusitada, com a descida de tobogã após a trilha.

A visita à Muralha é inusitada, com a descida de tobogã após a trilha. Japão: Participação em uma tradicional e rara cerimônia de chá conduzida por uma gueixa.

Participação em uma tradicional e rara cerimônia de chá conduzida por uma gueixa. Coreia do Sul: O grupo veste o Hanbok (traje típico) para visitar os palácios, transformando um simples passeio em um registro cultural memorável.

O grupo veste o Hanbok (traje típico) para visitar os palácios, transformando um simples passeio em um registro cultural memorável. Tailândia: Aventure-se de uma massagem na Khaosan Road a experiências mais radicais, como provar insetos fritos e jantar em um restaurante Michelin, incluindo uma visita ao famoso rooftop do filme Se Beber, Não Case.

Aventure-se de uma massagem na Khaosan Road a experiências mais radicais, como provar insetos fritos e jantar em um restaurante Michelin, incluindo uma visita ao famoso rooftop do filme Se Beber, Não Case. Islândia: A emocionante caça à aurora boreal.

A emocionante caça à aurora boreal. Peru: Participar de uma cerimônia espiritual inca e avistar pinguins e leões-marinhos nas Ilhas Ballestas.

Participar de uma cerimônia espiritual inca e avistar pinguins e leões-marinhos nas Ilhas Ballestas. Egito: Hospedagem com vista para as Pirâmides de Gizé e navegação em iate privativo no Mar Vermelho.

LEIA TAMBÉM: Emirates suspende uso de carregadores portáteis a bordo a partir de amanhã

Essa união de conforto, segurança e imersão cultural profunda é o que solidifica o modelo de expedição como uma tendência forte no turismo brasileiro.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo