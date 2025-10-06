Setor de eventos de cultura e entretenimento atinge maior nível de consumo desde 2019 ((Foto: Uai Turismo))

De acordo com o mais recente Radar Econômico, boletim elaborado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE), o consumo no setor de eventos de cultura e entretenimento alcançou R$ 91,49 bilhões entre janeiro e agosto, o maior patamar já registrado desde o início da série histórica, em 2019. Somente em agosto, o consumo estimado foi de R$ 11,69 bilhões. Na comparação com o mesmo período de 2024, o crescimento acumulado nos oito primeiros meses do ano foi de 3,8%.

LEIA TAMBÉM: Não há lugar como a América latina! Mas por que resistimos viajar, conhecer e comer a latino-américa?

A estimativa é calculada a partir da ponderação do item Recreação no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE, em conjunto com a massa de rendimento real dos trabalhadores com 14 anos ou mais de idade, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Além do avanço no consumo, o setor de cultura e entretenimento também se destaca pela geração de postos de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), compilados no boletim, revelam que o estoque de empregos formais no core business do setor está 77% acima dos níveis de 2019. Já no chamado hub setorial, que reúne 52 atividades impactadas indiretamente pelos eventos, o crescimento chega a 22,7% em relação ao período pré-pandemia.

LEIA TAMBÉM: Segunda Musical apresenta “Alma Barroca”

O Radar Econômico da ABRAPE utiliza dados oficiais do IBGE, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Receita Federal para acompanhar o desempenho do setor de eventos no Brasil, com foco em indicadores de consumo, emprego e atividade econômica.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



