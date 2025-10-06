Rock encontra música clássica: Os Titãs embarcam em turnê com orquestra e músicos locais (Foto: Divulgação / Orquestra regida pelo maestro Carlos Prazeres)

Os Titãs, uma das maiores banda de rock nacional, estão com uma turnê especial que une a potência do rock dos Titãs à música clássica, sob regência do maestro Carlos Prazeres. O espetáculo de abertura acontece no dia 8 de outubro, no tradicional Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e dá início a uma série de apresentações que vão passar por Recife, Curitiba, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte.

Mais do que um concerto, o projeto se transformou em um verdadeiro movimento cultural que une o rock nacional à música clássica em uma pegada bem interessante ajudando a aproximar os dois públicos, em cada umas das cidades onde projeto fará suas apresentações, cerca de 200 músicos locais se juntam à orquestra, criando uma experiência única que combina diversidade regional, música clássica e rock brasileiro.

“Nosso objetivo sempre foi conectar diferentes estilos e formar novas plateias para a música. É emocionante ver como o público reage a essa fusão entre o erudito e o popular”, explica o maestro Carlos Prazeres, idealizador do projeto.

Música, inclusão e formação

Desde sua criação, o Prudential Concerts soma 38 apresentações e já levou suas performances para mais de 50 mil pessoas em todo o país, todas elas com seus ingressos esgotados. Além dos shows, o projeto realiza oficinas musicais gratuitas voltadas para crianças e adolescentes de escolas públicas e instituições sem fins lucrativos. As atividades são ministradas pelo próprio maestro e buscam despertar o interesse dos jovens pela música, desenvolvendo habilidades e incentivando o contato com a arte. Em oito anos, mais de 2 mil estudantes foram beneficiados pela iniciativa.

Titãs e orquestra: uma parceria de peso

Nesta edição, o público pode esperar arranjos inéditos e momentos emocionantes, Os Titãs, uma das bandas mais influentes da música brasileira, prometem trazer toda sua energia e repertório marcante para o encontro com a orquestra. A mistura de estilos promete surpreender tanto os fãs do rock quanto os amantes da música clássica. Com essa nova temporada, o Prudential Concerts reforça seu papel como um dos principais projetos culturais do Brasil, valorizando artistas locais, promovendo a educação musical e celebrando a arte em diferentes formas.

Agenda Prudential Concerts 2025

Rio de Janeiro – 08/10 – Theatro Municipal

Recife – 16/10 – RioMar

Curitiba – 21/10 – Teatro Positivo

Brasília – 04/11 – Teatro Planalto

São Paulo – 11/11 – Vibra São Paulo

Belo Horizonte – 19/11 – Teatro Minascentro

