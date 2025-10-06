De presente de Dia das Crianças, leve seu pequeno para viajar (Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, no complexo Beach Park (Foto: Matheus Brandão))

Outubro é o mês dedicado para os pequenos. Com o Dia das Crianças comemorado em 12 de outubro, diversos empreendimentos se preparam para receber os pequeninos com programações especiais, às vezes durante o mês inteiro. Uma forma especial de comemorar a data e criar uma memória que ficará marcada na mente da criançada é preparar uma viagem totalmente focada nelas. Confira destinos com atrações voltadas para as crianças mas que garantem diversão para toda a família.

Programação circense em São Roque (SP)

Durante o mês das crianças, o Hotel Villa Rossa, a apenas 50km da capital paulista, investe em uma temporada completamente voltada no universo circense. A programação inclui oficinas, espetáculos e uma ampla agenda de lazer.

Atividade circense no Hotel Villa Rossa (Foto: Divulgação)

Para completar a experiência da criançada, o hotel apresenta o novo Brinquedão, um espaço lúdico, que estimula a criatividade e imaginação da criançada. A novidade está instalada na A Floresta, um espaço dividido em ambientes por faixa etária para garantir segurança e interação com a natureza. O hotel conta ainda com o Labirintixo, um labirinto sensorial feito de materiais reciclados e ecologicamente responsáveis, desperta a imaginação das crianças e reforça o compromisso ambiental do empreendimento, todos assinados pelo Atelier O’R.

Personagens e apresentações exclusivas em Trindade (GO)

O Arca Parque preparou uma programação especial com atrações exclusivas. Durante os finais de semana, sempre na parte da tarde, será possível assistir apresentações de: Moana (11/10), Patrulha Canina (12/10) e Stitch (18/10). Além das apresentações, duas atrações especiais farão suas estreias: o Bar Molhado, que traz ainda mais comodidade e conforto para os visitantes, e, no Arca Splash, o lançamento do Bike Boat, atração que promete ser um sucesso entre os frequentadores.

Arca Parque (Foto: Divulgação)

Ao longo de outubro, o Arca Parque também realizará uma ação social que irá beneficiar instituições de caridade em Trindade: a cada brinquedo entregue para doação, o visitante receberá um ingresso para mais um dia de diversão no parque.

Expedição Jurássica no Morro da Urca (RJ)

Até o dia 26 de outubro, o Parque Bondinho Pão de Açúcar®? recebe uma expedição jurássica em parceria com o Parque Terra dos Dinos. A iniciativa promete transformar o trajeto do Morro da Urca em uma verdadeira jornada de descobertas, com atividades lúdicas, educativas e interativas para toda a família, todas já inclusas no valor do ingresso do Parque Bondinho.

Parceria Terra dos Dinos e Bondinho Pão de Açúcar ®? (Foto: Divulgação)

A ação foi desenvolvida para oferecer uma jornada imersiva, interativa e educativa. Ao todo, os visitantes percorrerão três etapas do circuito:

Início da expedição: A experiência começa na chegada ao Morro da Urca, onde os visitantes poderão se inscrever na atividade em um ponto próximo ao Jardim do Mel. Ali, cada criança recebe um passaporte exclusivo a para iniciar sua aventura jurássica. Trilha Jurássica (Via Verde): O passeio segue pela Via Verde, onde os exploradores encontram curiosidades sobre o mundo dos dinossauros em um ambiente que mistura conhecimento e contemplação. Conexão (Via Verde ao Mirante Maria Ercília): O trajeto chega ao Mirante Maria Ercília, que se transforma no coração da expedição. O espaço recebe diferentes ativações infantis: contação de histórias baseada no livro “Kym e as aventuras para salvar a Terra dos Dinos” (com a presença da autora Tchara Kéde aos finais de semana), confecção de máscaras, kits de escavação para as crianças desvendarem fósseis, além da interação com um dinossauro animatrônico, com o personagem DinoFujão e o Baby Dino. Ao final da jornada, as crianças recebem um brinde especial, como forma de celebrar cada descoberta feita ao longo da expedição.



Nesta etapa, o público também terá a oportunidade de garantir ingressos para visitar o Parque Terra dos Dinos, em Miguel Pereira. No mesmo ponto, também será possível comprar o livro “Kym e as aventuras para salvar a Terra dos Dinos”, tornando a experiência ainda mais completa.

Universo da Nickelodeon e Paramount+ em Aquiraz (CE)

Durante o mês das crianças, o Beach Park se prepara para receber seus visitantes com uma programação pensada para toda família. No recém-inaugurado Parque Arvorar, a Dora, personagem da Nickelodeon e Paramount+ chega durante o final de semana do Dia das Crianças para uma programação especial, que contará com: oficinas criativas, sessões de cinema, brincadeiras guiadas e um meet & greet exclusivo com Dora.

Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, no complexo Beach Park (Foto: Matheus Brandão)

A programação se estende também no Aqua Park, o famoso parque aquático do Beach Park. Lá, a animação fica por conta da Turma do Parque — Fofura, Finho, Tarta e Maré — que prometem encantar os visitantes com muita dança, shows de mágica, apresentações de palhaçaria e sessões de fotos. Além de conhecer o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo — inaugurada em março como parte das comemorações dos 40 anos do destino, com 28 metros de altura, 340 metros de percurso e jatos d’água que impulsionam boias duplas a até 42 km/h em espirais e trechos translúcidos.

Nos quatro resorts do Beach Park — Oceani, Acqua, Suítes e Wellness — a celebração do Mês das Crianças ganha um toque ainda mais especial, exclusivamente para os hóspedes. A equipe de recreação Beach Friends prepara caças ao tesouro, desafios e brincadeiras temáticas que envolvem todas as idades, garantindo que cada momento em família se torne uma lembrança inesquecível.

Halloween “assustadoramente divertido” em Cotia (SP)

O resort Thermas da Mata une a celebração do Dia das Crianças com a temporada de Halloween. De 4 de outubro a 2 de novembro, sempre aos sábados e domingos, o público poderá acompanhar o “AquaKadabra Show”, espetáculo que combina música, dança, personagens e efeitos especiais, integrando a agenda de entretenimento do parque.

Thermas da Mata (Foto: Divulgação)

A experiência lúdica e divertida começa já pela manhã, com o Encontro Mágico, café da manhã especial realizado no Bleev Thermas da Mata Hotel, exclusivo para hóspedes. Em seguida, os visitantes do parque são recepcionados no Portal das Travessuras, um momento de boas-vindas que introduz o clima lúdico do dia. À tarde, a diversão ganha ainda mais força com o Cortejo dos Assombrados, quando os personagens temáticos percorrem os espaços do parque interagindo com as famílias. O encerramento fica por conta do aguardado “AquaKadabra Show”, um espetáculo que mistura música, dança e performances teatrais, prometendo um Halloween “assustadoramente divertido” em um ambiente seguro e preparado para todas as idades.

