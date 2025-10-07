Nacional Inn inicia operações do Hotel Cassino Tower Savassi em Belo Horizonte (Foto: Divulgação)

A Nacional Inn Hotéis anuncia a chegada de mais um empreendimento ao seu portfólio em Minas Gerais. Desde o dia 1º de outubro, o Hotel Cassino Tower Savassi – By Nacional Inn está sob a operação da rede mineira. Adquirido junto a FIEMG que foi responsável por sua construção e investimentos da ordem de R$ 40 milhões, o projeto foi um dos muitos beneficiados à época pela chamada “Lei da Copa” que aumentou o potencial construtivo (área do terreno x área total construída) para hotéis entre outros visando a Copa do Mundo de 2014. Inaugurado em 1º. de junho daquele ano o então Glass Business Tower Hotel operou em seus primeiros anos sob gestão da Rede Clan Hotéis. A partir de maio de 2019 o hotel passou a administração da Trul Hotéis sob a bandeira Tryp, marca esta pertencente a multinacional Wyndham Hotels & Resorts.

Finalmente, a partir desse mês, o hotel localizado em uma das regiões mais nobres de Belo Horizonte, se junta às unidades da Nacional Inn já existentes no estado, fortalecendo a presença do grupo já presente também em Uberaba, Uberlândia, Araxá, Poços de Caldas e agora dois hotéis na capital mineira.

Localização privilegiada como diferencial

Localizado estrategicamente na rua Gonçalves Dias no bairro Funcionários, o Hotel Cassino Tower Savassi conta com estrutura completa e 132 apartamentos nas categorias premium e standard. A diária em apartamento duplo neste período de “soft opening” estão a partir de R$ 578,00 + taxas e R$ 30,00 pela diária do estacionamento. O charmoso hotel conta ainda com restaurante, lounge externo e área para reuniões executivas. Em breve, o espaço gastronômico passará a ser operado pela marca W3, consolidada em unidades da rede em São Paulo e Ribeirão Preto. Segundo Dirlei Souza, diretor de Operações de Receitas da Nacional Inn, a nova aquisição reforça a estratégia de crescimento da rede.

Foto: Divulgação

“Estamos entusiasmados com a chegada do Cassino Tower Savassi Belo Horizonte. Essa conquista consolida o crescimento do grupo em Minas Gerais, berço da Nacional Inn, e fortalece a expansão de produtos midscale em regiões estratégicas nas grandes capitais do país, como foi recentemente com a aquisição do Euro Suite Batel em Curitiba e agora, do Cassino Tower na região da Savassi, coração de Belo Horizonte. A unidade reafirma nosso compromisso em seguir oferecendo experiências completas de hospitalidade e, mais do que expandir a presença geográfica do grupo, reforça nossa missão de ser hospitalidade por essência, promovendo conexões genuínas, serviços de excelência e experiências que refletem a identidade única da Nacional Inn.” afirma Dirlei.

Expansão da rede

Com uma expansão em ritmo acelerado, o anúncio faz parte de um ciclo robusto de crescimento da Nacional Inn. Somente neste ano, a rede incorporou novos hotéis em diferentes praças do país, incluindo destinos estratégicos como São José do Rio Preto, Bauru e Palmas. Um dos destaques é a entrada do Hotel JP, em Ribeirão Preto, destaque no interior de São Paulo, que se integra ao portfólio da rede a partir de 2025.

Fundada em 1970, em Poços de Caldas (MG), a Nacional Inn Hotéis detém quase 90 hotéis, está presente em nove estados e 33 destinos brasileiros, com produtos que vão de resorts all inclusive a hotéis voltados ao público corporativo. A rede reúne mais de 230 salas de eventos em todo o país e tem como missão criar experiências que conectam pessoas, promovem bem-estar e fortalecem comunidades, sempre com a genuína hospitalidade mineira como marca sua registrada.

A rede atingiu 50 hotéis em 2019 e em setembro de 2020, conforme o anuário JLL Hotelaria em Números operava 63 hotéis no Brasil totalizando 7.052 apartamentos. Um crescimento vertiginoso em número de hotéis de aproximadamente 50% em apenas 5 anos! A Nacional Inn é a maior rede hoteleira 100% brasileira.

História da Família Miguel, fundadora da Hotéis Nacional Inn

Nascido em Jardinópolis (SP) em setembro de 1907, Waldemar Miguel, patriarca da família de empreendedores, mudou-se para Serrania (MG) com 17 anos de idade e começou sua vida profissional como sapateiro. Em 1947 montou a “Laticínios Serrania”, passando a fabricar diversos tipos de queijos e manteiga. Ele próprio transportava os produtos para São Paulo onde os comercializava.

Além de atuar na área de laticínios em 1955 criou ainda a “Tecelagem Serrania” que, em 1970, com a participação societária de seu filho, José Juracy Miguel e do genro Lourenço Barbosa, passou a denominar-se “Waldemar Miguel Tecidos S.A.”. A qualidade dos fios e do linho ali produzidos era tal que, entre os anos de 1976 e 1980, a maior parte da sua produção era exportada para o Japão.

Em 1964 montou uma loja de tecidos em Poços de Caldas onde seus filhos começaram a expandir as empresas e em pouco tempo figuravam entre os maiores empresários da região, principalmente no ramo de turismo, surgindo assim a Hotéis Nacional Inn além da criação do Parque Temático “Walter World” igualmente em Poços de Caldas. Como empresário, Waldemar Miguel foi também um dos fundadores do “Laticínios Campestre”, na cidade de Campestre; foi presidente da “Cooperativa de Crédito Agrícola de Alfenas- CACAL”, e ainda um dos fundadores da “Têxtil Alfenas”, hoje “Tecelagem Saliba”. Em 1983 foi homenageado com o merecido título de Comendador.

O Comendador Waldemar Miguel, faleceu em 1995, aos 88 anos de idade, deixando viúva a Sra. Conceição Aparecida Miguel. Seus 9 filhos e dezenas de netos hoje são todos empresários de sucesso, a maioria deles baseados em Serrania e Poços de Caldas, preservando suas raízes e a tradição de uma gestão familiar conservadora e calcada em fundamentos cristãos.

”Nossa missão é acolher, conectar pessoas e transformar momentos em memórias inesquecíveis. É o jeito mineiro de servir: o sorriso no “bom dia”, o olhar acolhedor, o café da manhã que abraça, a conversa que aquece e a cumplicidade de um amigo. É o cuidado de quem quer bem e o desejo sincero de fazer a diferença. Com força, trabalho, resiliência e fé, seguimos construindo um legado de dedicação e hospitalidade de Norte a Sul do Brasil “ Waldir Miguel, Diretor da Nacional Inn Hotéis.

