São Sebastião do Paraíso (MG) celebra o café com festival (O festival é destinado aos apreciadores de café, com as marcas da região expondo seus produtos e aproveitando para confraternizar no momento em que se encerra a colheita. (Foto: Divulgação))

Entre os dias 9 e 10 de outubro, a cidade de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais, se transforma na capital dos grãos finos para sediar o Festival do Café de Paraíso. O evento, realizado na Arena Olímpica, celebra o encerramento da colheita e destaca o potencial da região na produção de cafés de alta qualidade.

Promovido pela ACISSP (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços) e pela Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, em parceria com a Emater, o festival é um ponto de encontro essencial para produtores, profissionais do agronegócio e, claro, apaixonados pela bebida.

Experiência e Oportunidades no Festival

O Festival oferece uma imersão completa na cultura do café. Os visitantes poderão ter contato com degustações e oficinas de barismo, que proporciona uma chance de refinar o paladar e aprender técnicas de preparo; exposição de marcas, onde produtores regionais irão expor seus cafés, promovendo a confraternização e a venda direta; e praça de alimentação com food trucks, cervejas e drinks, o espaço garante o lazer para toda a família, contando ainda com área kids e flash tattoo temática.

Para o Diretor de Agronegócios, Gilson de Souza, o evento tem um papel crucial. “Esse evento tem a importância de levar a cultura do café e todas as técnicas, os métodos de preparo, muito conhecimento ao público, tanto consumidor quanto aos produtores. Além de oferecer oportunidades de negócio, oportunidades de networking para os produtores e as empresas do agronegócio”, afirmou.

O festival também se volta para os cafeicultores com uma programação técnica focada em negócios, apresentando produtos, tecnologias, informações sobre fertilizantes, defensivos e novas técnicas de manejo para a próxima fase das lavouras.

Novidade: Desafio para Degustadores

Uma das grandes atrações deste ano é o lançamento do 1º Desafio Provadores de Café de Paraíso. A competição é voltada para os degustadores da região, que testarão suas habilidades em prova e reconhecimento de cafés nas categorias natural e fermentado.

O desafio acontece na sexta-feira (10/10), com o campeão brasileiro de Cup Tasters, Bruno Megda, como juiz principal. As inscrições estão abertas e custam R$ 20.

7º Concurso Municipal de Qualidade do Café

O ponto alto do evento é a premiação da 7ª edição do Concurso Municipal de Qualidade de Café: Paraíso dos Cafés Finos. A iniciativa visa premiar o esforço dos produtores e fomentar o promissor mercado de cafés especiais, agregando valor ao produto e visibilidade à região como um terroir de cafés exclusivos.

Este ano, o concurso conta com duas categorias: Natural (processamento pós-colheita tradicional) e Experimental (processos diversos, como os fermentados). A premiação total é de mais de R$ 20.000,00 em dinheiro, distribuídos para os três primeiros colocados de cada categoria.

Critérios de Avaliação:

Avaliação Física: Vazamento máximo de 5% na peneira 16. Grãos maiores, acima da peneira 16, são essenciais. Amostras com grãos grandes são classificadas como cafés especiais.

Vazamento máximo de 5% na peneira 16. Grãos maiores, acima da peneira 16, são essenciais. Amostras com grãos grandes são classificadas como cafés especiais. Classificação de Defeitos: Defeitos como grãos quebrados, conchas e brocas são analisados. A amostra deve ser classificada no máximo como tipo 2.

Defeitos como grãos quebrados, conchas e brocas são analisados. A amostra deve ser classificada no máximo como tipo 2. Avaliação Sensorial – Primeira Fase: Grãos são torrados e avaliados em provas de xícara. Bebidas com defeitos sensoriais, como sabores químicos, são desclassificadas. Apenas amostras sem defeitos avançam.

Grãos são torrados e avaliados em provas de xícara. Bebidas com defeitos sensoriais, como sabores químicos, são desclassificadas. Apenas amostras sem defeitos avançam. Nota de Corte: Uma pontuação mínima é definida. Cafés que não atingirem essa nota são eliminados.

Uma pontuação mínima é definida. Cafés que não atingirem essa nota são eliminados. Avaliação Sensorial – Fase Final: Atributos como acidez, doçura, aroma e uniformidade são avaliados. Somatória dos atributos define a pontuação total.

Atributos como acidez, doçura, aroma e uniformidade são avaliados. Somatória dos atributos define a pontuação total. O Café Campeão: O café com a maior pontuação final é o vencedor. Atributos sensoriais são fundamentais na decisão final.

Com mais de 200 amostras inscritas, a semifinal com 30 amostras acontece na quinta-feira (09/10). A grande final, com o anúncio dos seis vencedores (três de cada categoria), será na sexta-feira (10/10), após o cupping dos finalistas.

Programação Detalhada do Festival do Café de Paraíso 2025

Quinta – 9 de outubro

14h às 22h Praça de Alimentação (Food Trucks + Cervejas + Drinks)

15h – 16h Cupping “Universo Mulher Café” – Rodada de Negócios – Coffee Trade

16h – 17h Tendências do Mercado de Café – Mariana Proença

17h30 – 18h30 Workshop Métodos de Preparo de Café – Pamela França

18h30 Abertura Oficial do Festival

19h Semifinal do 7º Concurso de Qualidade (20 Naturais e 10 Experimentais)

20h Show com Banda Cajuína

21h Fechamento dos Portões

22h Encerramento

Sexta – 10 de outubro

14h às 18h Programação Técnica

15h – 18h 1º Desafio Provadores de Café da Região do Paraíso (Juiz Principal: Bruno Megda)

18h – 19h Cupping dos Finalistas do 7º Concurso

19h Anúncio do Melhor Drink do Festival e Final do 7º Concurso de Qualidade

20h Show com Grupo Essência

21h Fechamento dos Portões

22h Encerramento

