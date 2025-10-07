Turismo Sênior: 60+ impulsionam o setor de viagens ((Foto: Freepik))

Com mais tempo e segurança financeira, a população brasileira 60+ consolida sua relevância no setor de viagens. De acordo com o Ministério do Turismo, os idosos já representam cerca de 15% dos turistas domésticos e 10% dos viajantes internacionais do país. Esse poder de consumo e desejo por explorar o mundo impulsiona o que o mercado chama de empreendedorismo prateado, uma vertente promissora dentro da economia do envelhecimento.

Marco Lisboa, CEO da 3, 2, 1 GO!, rede de franquias especializada em viagens, confirma essa tendência, observando que o público 60+ corresponde a aproximadamente 20% de seus clientes. Lisboa destaca que essa faixa etária tem se tornado protagonista, buscando roteiros que aliem bem-estar, lazer, segurança e experiências culturais enriquecedoras. Aposentados, eles dispõem de tempo livre para viajar fora da alta temporada e demonstram preferência por conforto, hospitalidade e um ritmo de viagem mais tranquilo. É comum que optem por pacotes organizados, com transporte confortável, acompanhamento especializado e hospedagens que garantam acessibilidade.

Os viajantes da terceira idade são exigentes em suas escolhas, valorizando destinos com boa infraestrutura e programação que ofereça lazer sem exigir grandes esforços físicos. Além do conforto e da segurança, a cultura local, a gastronomia e o contato com a natureza estão entre as principais preferências. A praticidade dos pacotes em grupo é um atrativo para facilitar a socialização, e a relação custo-benefício, somada à confiança nos serviços, são fatores decisivos para esse perfil.

O interesse do público maduro pelo turismo vai além do consumo. Na própria 3, 2, 1 GO!, cerca de 6% dos franqueados têm mais de 60 anos, mostrando a força do empreendedorismo após a aposentadoria. Marco Lisboa enxerga nesse perfil um ativo estratégico para o mercado. Ele argumenta que a experiência, a maturidade e a visão de propósito dos empreendedores 60+ contribuem para a criação de negócios mais sólidos e inovadores. Trabalhar com eles é unir tradição e inovação, trazendo a vivacidade da bagagem de vida para o trade turístico, que ganha em consultoria personalizada e na criação de experiências sob medida para um público que sabe exatamente o que quer. Com a expectativa de vida no Brasil beirando os 77 anos e mais de 35 milhões de brasileiros na maturidade, o empreendedorismo prateado garante que o setor continue alinhado às demandas de um viajante cada vez mais experiente e exigente.

