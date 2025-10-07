InícioTurismo
Susto com toque tropical: conheça o Halloween na Flórida

De festivais ao ar livre a passeios noturnos, o Estado do Sol convida os visitantes a desfrutar de experiências autênticas no Dia das Bruxas

Thousands of revelers wearing creative ...zombie... attire and face paint participate in the Fantasy Fest Zombie Bike Ride in Key West, Florida. The 2025 ride is scheduled for Sunday, October 19, and is one of several dozen events during the island city...s 10-day Fantasy Fest costuming and masking celebration held each October. FOR EDITORIAL USE ONLY (Carol Tedesco/Florida Keys News Bureau) - (crédito: Carol Tedesco)
Susto com toque tropical: conheça o Halloween na Flórida (O Zombie Bike Ride, em Key West, vai reunir ciclistas vestidos de zumbis no dia 19 de outubro. (Foto: Andy Newman/Florida Keys News Bureau))

A Flórida oferece uma celebração de Halloween que vai muito além das tradicionais abóboras. Combinando o clima tropical com um espírito festivo e uma criatividade incomparável, o “Estado do Sol” se transforma em um palco de experiências imersivas de mistério e aventura, perfeitas para todas as idades. De convenções de terror a passeios históricos assombrados e festivais extravagantes, a Flórida tem um roteiro completo para quem busca sustos e diversão em meio a um destino tropical.

Mergulho no Sobrenatural em St. Augustine

Com 460 anos de história, St. Augustine é um refúgio para os interessados no paranormal, ostentando ruas de tijolos, cemitérios centenários e lendas de espíritos errantes. A Scream City Con 2025, nos dias 25 e 26 de outubro, transforma o World Golf Village Renaissance Resort em um centro de terror imersivo. A convenção reúne celebridades de filmes de terror clássicos e modernos para sessões de autógrafos, painéis e concursos de cosplay, com ingressos a partir de US$ 39. Para um toque glam no terror, o St. Augustine Haunted in Pink, da Pink Culture Tours, tem saídas de 30 de outubro a 2 de novembro.

St. Augustine Haunted in Pink (Foto: Reprodução Site)

O passeio de carrinhos de golfe cor-de-rosa transporta os visitantes pela cidade, compartilhando casos arrepiantes e oferecendo momentos paranormais interativos e paradas para fotos por US$ 45. Além disso, até 21 de novembro, a Florida Water Tours oferece o Moonlight Mysteries: Haunted History Boat Tour. Este cruzeiro de 75 minutos navega pela Baía de Matanzas após o anoitecer, com histórias de fantasmas e uma bebida inclusa no ingresso de US$ 29.

Música e Fantasia no Coração de Orlando

O Dr. Phillips Center for the Performing Arts, no centro de Orlando, preparou uma programação que mistura sustos, risadas e emoções musicais. No dia 19 de outubro, a The Rock Orchestra by Candlelight apresenta 14 músicos clássicos interpretando sucessos de rock de bandas como AC/DC, Metallica e Rolling Stones, em um espetáculo à luz de velas, com ingressos a partir de US$ 50.

The Rock Orchestra by Candlelight (Foto: Reprodução Instagram)

Já na noite de Halloween (31 de outubro), a festa Flashback Fright convida a um dance party retrô dos anos 80. O evento tem música ao vivo, coquetéis temáticos e um concurso de fantasias, tudo por US$ 35.

História Arrepiante em St. Lucie e Martin County

Cidades históricas trazem à tona seu passado mais sombrio. Em St. Lucie, os Ghosts of Fort Pierce Past Historic Walking Tours revivem a rica história da cidade com fatos arrepiantes e encontros com personagens espirituosos. O passeio de uma hora, nos dias 22, 23 e 25 de outubro, custa US$ 15 e visita estruturas antigas. Para adultos, a Night of the Thirsty Dead Pub Crawl, em 25 de outubro, é um passeio assustador por seis bares, com música ao vivo, DJs e um concurso de fantasias com prêmio em dinheiro de US$ 5.000.

Em Martin County, o centro de Stuart realiza a 26ª edição do festival Hobgoblins on Main Street, em 25 de outubro, um evento familiar com “doces ou travessuras”, desfile de fantasias infantis e música. Já o centenário Lyric Theatre exibe filmes temáticos de Halloween, em um local que, dizem, tem seus próprios mistérios. Para histórias de piratas e contrabandistas, o Port Salerno Ghost Tours (US$ 25) oferece passeios noturnos que incluem o uso de equipamentos de investigação paranormal.

Hobgoblins on Main Street (Foto: Visit Florida)

A Folia Extravagante de Key West

O sul da Flórida se destaca com festas grandiosas e lendas do mar durante o Halloween. O famoso Fantasy Fest de Key West, de 17 a 26 de outubro, transforma a cidade em um festival de desfiles e fantasias criativas. Um dos pontos altos é o Zombie Bike Ride, em 19 de outubro, um passeio de bicicleta ao pôr do sol com milhares de participantes vestidos como zumbis.

Fantasy Fest – Key West (Foto: Visit Florida)

Para quem prefere a caça aos fantasmas, o The Original Key West Ghost Hunt (US$ 32,50) explora lendas de piratas e naufrágios em passeios noturnos por becos e casas históricas. Em Islamorada, o History of Diving Museum promove a Treasure Treat Night em 23 de outubro, com uma caça a doces, concurso de fantasias e exposições temáticas para toda a família.

