Susto com toque tropical: conheça o Halloween na Flórida

A Flórida oferece uma celebração de Halloween que vai muito além das tradicionais abóboras. Combinando o clima tropical com um espírito festivo e uma criatividade incomparável, o “Estado do Sol” se transforma em um palco de experiências imersivas de mistério e aventura, perfeitas para todas as idades. De convenções de terror a passeios históricos assombrados e festivais extravagantes, a Flórida tem um roteiro completo para quem busca sustos e diversão em meio a um destino tropical.

Mergulho no Sobrenatural em St. Augustine

Com 460 anos de história, St. Augustine é um refúgio para os interessados no paranormal, ostentando ruas de tijolos, cemitérios centenários e lendas de espíritos errantes. A Scream City Con 2025, nos dias 25 e 26 de outubro, transforma o World Golf Village Renaissance Resort em um centro de terror imersivo. A convenção reúne celebridades de filmes de terror clássicos e modernos para sessões de autógrafos, painéis e concursos de cosplay, com ingressos a partir de US$ 39. Para um toque glam no terror, o St. Augustine Haunted in Pink, da Pink Culture Tours, tem saídas de 30 de outubro a 2 de novembro.

St. Augustine Haunted in Pink (Foto: Reprodução Site)

O passeio de carrinhos de golfe cor-de-rosa transporta os visitantes pela cidade, compartilhando casos arrepiantes e oferecendo momentos paranormais interativos e paradas para fotos por US$ 45. Além disso, até 21 de novembro, a Florida Water Tours oferece o Moonlight Mysteries: Haunted History Boat Tour. Este cruzeiro de 75 minutos navega pela Baía de Matanzas após o anoitecer, com histórias de fantasmas e uma bebida inclusa no ingresso de US$ 29.

Música e Fantasia no Coração de Orlando

O Dr. Phillips Center for the Performing Arts, no centro de Orlando, preparou uma programação que mistura sustos, risadas e emoções musicais. No dia 19 de outubro, a The Rock Orchestra by Candlelight apresenta 14 músicos clássicos interpretando sucessos de rock de bandas como AC/DC, Metallica e Rolling Stones, em um espetáculo à luz de velas, com ingressos a partir de US$ 50.

The Rock Orchestra by Candlelight (Foto: Reprodução Instagram)

Já na noite de Halloween (31 de outubro), a festa Flashback Fright convida a um dance party retrô dos anos 80. O evento tem música ao vivo, coquetéis temáticos e um concurso de fantasias, tudo por US$ 35.

História Arrepiante em St. Lucie e Martin County

Cidades históricas trazem à tona seu passado mais sombrio. Em St. Lucie, os Ghosts of Fort Pierce Past Historic Walking Tours revivem a rica história da cidade com fatos arrepiantes e encontros com personagens espirituosos. O passeio de uma hora, nos dias 22, 23 e 25 de outubro, custa US$ 15 e visita estruturas antigas. Para adultos, a Night of the Thirsty Dead Pub Crawl, em 25 de outubro, é um passeio assustador por seis bares, com música ao vivo, DJs e um concurso de fantasias com prêmio em dinheiro de US$ 5.000.

Em Martin County, o centro de Stuart realiza a 26ª edição do festival Hobgoblins on Main Street, em 25 de outubro, um evento familiar com “doces ou travessuras”, desfile de fantasias infantis e música. Já o centenário Lyric Theatre exibe filmes temáticos de Halloween, em um local que, dizem, tem seus próprios mistérios. Para histórias de piratas e contrabandistas, o Port Salerno Ghost Tours (US$ 25) oferece passeios noturnos que incluem o uso de equipamentos de investigação paranormal.

Hobgoblins on Main Street (Foto: Visit Florida)

A Folia Extravagante de Key West

O sul da Flórida se destaca com festas grandiosas e lendas do mar durante o Halloween. O famoso Fantasy Fest de Key West, de 17 a 26 de outubro, transforma a cidade em um festival de desfiles e fantasias criativas. Um dos pontos altos é o Zombie Bike Ride, em 19 de outubro, um passeio de bicicleta ao pôr do sol com milhares de participantes vestidos como zumbis.

Fantasy Fest – Key West (Foto: Visit Florida)

Para quem prefere a caça aos fantasmas, o The Original Key West Ghost Hunt (US$ 32,50) explora lendas de piratas e naufrágios em passeios noturnos por becos e casas históricas. Em Islamorada, o History of Diving Museum promove a Treasure Treat Night em 23 de outubro, com uma caça a doces, concurso de fantasias e exposições temáticas para toda a família.

