Festa das Rosas e Flores em Barbacena começa nesta quinta-feira

A cidade de Barbacena, conhecida por sua rica tradição florícola, prepara-se para sediar a 53ª Festa das Rosas e Flores, um dos eventos mais esperados do interior de Minas Gerais. De 9 a 12 de outubro, o Parque de Exposições Senador Bias Fortes abrirá suas portas para receber milhares de turistas e visitantes, consolidando a festa como um importante motor cultural e turístico da região.

A edição deste ano mantém o caráter solidário do evento. A entrada é feita mediante a doação de um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível, incentivando a participação comunitária e a ajuda ao próximo.

Palco Principal com Estrelas da Música Nacional

A programação musical promete atrair grande público com shows de destaque nacional. A quinta-feira, 10 de outubro, terá o som do Jota Quest. Na sexta-feira, 11 de outubro, será a vez de Paula Fernandes subir ao palco. E para encerrar o evento no sábado, 12 de outubro, a festa fica por conta do Raça Negra. Além dos nomes consagrados, talentos locais como Medida Provisória, Cave, DJ Lelis e DJ Buiu também se apresentarão.

Uma novidade que promete ser um diferencial de adrenalina é a instalação de uma tirolesa, partindo do meio da área de shows e aterrissando dentro do palco. É importante ressaltar que os shows têm censura de 18 anos.

Celebração da Cultura Florícola e Atrações Paralelas

Além da música, o coração da festa reside nas atividades que celebram a tradição das flores de Barbacena. O Parque de Exposições sediará a Feira de Artesanato, a Mostra de Paisagismo, o Mercado de Rosas, Flores e Frutas e a Exposição de Orquídeas. Estes espaços são vitrines para o trade regional e para os produtores locais.

O sábado, Dia das Crianças, terá uma programação de lazer especial para os pequenos, e o evento culmina com a tradicional Parada das Rosas e Flores, um desfile que apresenta as princesas e a Rainha das Rosas e Flores de 2025.

Programação completa

09 de outubro – Abertura oficial (Parque de Exposições)

10h – Abertura oficial da Festa (Galpão 1).

– Abertura oficial da Festa (Galpão 1). 10h às 20h – Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5).

– Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5). 11h – Julgamento dos stands ornamentados.

– Julgamento dos stands ornamentados. 16h – Prova Caixa Surpresa – Decoradores (Área de convivência entre os Galpões 1 e 2).

10 de outubro – Parque de Exposições

08h às 20h – Chegada das plantas e exposição de orquídeas (Clube do Cavalo).

– Chegada das plantas e exposição de orquídeas (Clube do Cavalo). 14h às 20h – Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5).

– Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5). 21h – Show da banda Medida Provisória (Palco Principal).

– Show da banda Medida Provisória (Palco Principal). 23h30 – Show Jota Quest (Palco Principal).

– Show Jota Quest (Palco Principal). 19h às 21h / 22h30 às 23h30 / 01h às 02h – DJ Buiu (Palco Principal).

11 de outubro – Parque de Exposições

10h às 12h – Julgamento das plantas e montagem do pódio da 4ª Exposição de Orquídeas (Clube do Cavalo).

– Julgamento das plantas e montagem do pódio da 4ª Exposição de Orquídeas (Clube do Cavalo). 14h às 20h – Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5).

– Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5). 15h – Concurso Rainha das Rosas e Flores de Barbacena (Palco da Rainha – Área Gramada).

– Concurso Rainha das Rosas e Flores de Barbacena (Palco da Rainha – Área Gramada). 19h – Edição Especial Roda Cultural Nova Rota, com batalhas de freestyle, breaking e show nova rota (Palco Principal).

– Edição Especial Roda Cultural Nova Rota, com batalhas de freestyle, breaking e show nova rota (Palco Principal). 21h – Show Cave (Palco Principal).

– Show Cave (Palco Principal). 23h – Show Paula Fernandes (Palco Principal).

– Show Paula Fernandes (Palco Principal). 01h – DJ Lelis (Palco Principal).

– DJ Lelis (Palco Principal). 08h às 19h / 22h às 23h / 00h30 às 01h / 01h30 às 05h – DJ Buiu (Palco Principal).

12 de outubro – Parque de Exposições

10h às 18h – Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5).

– Feira de Artesanato (Galpão 5), Mostra de Paisagismo (Galpão 3), Feira Regional Tô na Trilha (Galpões 5 e 6), Mercado de Rosas, Flores e Frutas (Galpão 4), Stands Ornamentados (Galpões 1 e 2) e Espaço Agroindustrial (entre Galpões 4 e 5). 12h – Premiação de participação dos expositores (Stands Ornamentados, Mostra de Paisagismo e Exposição de Orquídeas – Área de convivência entre Galpões 1 e 2).

– Premiação de participação dos expositores (Stands Ornamentados, Mostra de Paisagismo e Exposição de Orquídeas – Área de convivência entre Galpões 1 e 2). 13h às 18h – Tarde de lazer especial para o Dia das Crianças (Área Gramada).

– Tarde de lazer especial para o Dia das Crianças (Área Gramada). 14h – Momento festivo com a apresentação das rainhas: Baby, Brotinho, Broto, Super Broto, Rainha Sênior e Rainha da Melhor Idade.

– Momento festivo com a apresentação das rainhas: Baby, Brotinho, Broto, Super Broto, Rainha Sênior e Rainha da Melhor Idade. 15h – Parada das Rosas e Flores – desfile das princesas e Rainha das Rosas e Flores 2025

– Parada das Rosas e Flores – desfile das princesas e Rainha das Rosas e Flores 2025 13h às 17h30 / 19h às 20h – DJ Buiu (Palco Principal).

– DJ Buiu (Palco Principal). 17h30 – Show Raça Negra (Palco Principal).

A programação poderá sofrer alterações sem prévio aviso, mediante necessidade da organização.

