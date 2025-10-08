Ministério do Turismo e UNESCO irão elaborar manual norteador para empreendimentos turísticos sustentáveis ((Foto: Getty Images))

O Ministério do Turismo, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), contratou uma consultoria para elaborar um manual nacional para empreendimentos turísticos sustentáveis. A medida é considerada estratégica para o desenvolvimento do setor turístico brasileiro.

LEIA TAMBÉM: Nacional Inn inicia operações do Hotel Cassino Tower Savassi em Belo Horizonte

O documento inédito se tornará uma ferramenta essencial para o planejamento e a gestão do turismo no Brasil e irá abordar a estruturação de empreendimentos imobiliários turísticos (novos, em conversão, expansão ou retrofit) sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável.

O manual também irá consolidar diretrizes e informações essenciais para gestores públicos e privados, investidores e empreendedores interessados no turismo sustentável. A proposta é qualificar a informação e fornecer ferramentas práticas para incentivar o empreendedorismo local e a atração de investimentos para destinos turísticos.

A iniciativa visa, ainda, elevar o padrão da infraestrutura turística nacional e fomentar investimentos de grande porte, promovendo modelos de negócio que considerem o baixo impacto ambiental e o alto valor agregado, contribuindo para a geração de emprego e renda.

LEIA TAMBÉM: Brasil adota novo padrão internacional para reforçar segurança e eficiência do espaço aéreo no Atlântico

O projeto demonstra o alinhamento do Governo Federal com as agendas internacionais e reforça o compromisso do Brasil com a agenda de desenvolvimento sustentável. A colaboração com a UNESCO fortalece a posição do Ministério do Turismo como protagonista na construção de um futuro turístico mais responsável e inovador no cenário mundial.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



