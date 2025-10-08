USKOA: o espetáculo de Natal que transforma o sonho do Papai Noel em realidade (Neste espetáculo o Papai Noel vira maestro do seu próprio olhar sobre o Natal através dos seus sonhos. (Foto: Sergio Azevedo))

Uma experiência natalina que vai além do convencional retorna a Belo Horizonte em novembro. USKOA – O Sonho do Papai Noel não é apenas um show, é uma celebração grandiosa do espírito do Natal, contada a partir do imaginário do próprio Papai Noel, que se torna o maestro de seu sonho mais surreal e inspirador. A história parte da crença e do sonho dessa criança que se tornou o Papai Noel e, desde então, mudou o olhar das pessoas sobre o mundo.

LEIA TAMBÉM: Festa das Rosas e Flores em Barbacena começa nesta quinta-feira

Neste espetáculo artístico multimídia em formato de musical, o público é conduzido por uma narrativa visualmente arrebatadora e repleta de emoção. Em 80 minutos de apresentação em um palco italiano, cerca de 80 artistas multidisciplinares – incluindo atores, coralistas, cantores, bailarinos, e acrobatas aéreos e circenses – dão vida à história. A grandiosidade da produção conta com atores, bailarinos, músicos, acrobatas aéreos, fogos indoor, efeitos especiais e cenários físicos e digitais que criam uma atmosfera cinematográfica.

O repertório musical é um show à parte, apresentando canções e letras autorais criadas especialmente para o musical, além de novos arranjos para clássicos natalinos.

LEIA TAMBÉM: Susto com toque tropical: conheça o Halloween na Flórida

Após o sucesso em Goiânia e uma temporada aclamada por público e crítica, USKOA: O Sonho do Papai Noel está de volta a Belo Horizonte. O espetáculo acontecerá no Ginásio Mineirinho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2025. Com uma estrutura grandiosa e atmosfera cinematográfica, o espetáculo promete noites inesquecíveis para toda a família mineira.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



