4 destinos para viver experiências no Halloween e no Dia dos Mortos - (crédito: Uai Turismo)

4 destinos para viver experiências no Halloween e no Dia dos Mortos (O Halloween, que vem ganhando força no Brasil, inspira cada vez mais viajantes a buscarem experiências culturais e imersivas pelo mundo (Foto: Fernando Paleta/Pexels))

O Halloween está conquistando o Brasil de forma notável. Segundo uma pesquisa da Ecglobal de 2024, cerca de 66% dos brasileiros afirmam celebrar ou fazer compras relacionadas à data, consolidando-a no calendário nacional. Paralelamente, o Dia dos Mortos mexicano ganhou destaque global, impulsionado por sucessos como o filme “Viva – a Vida é uma Festa!”.

LEIA TAMBÉM: Susto com toque tropical: conheça o Halloween na Flórida

Esse movimento mostra que o interesse por experiências temáticas de mistério cresceu. “Isso demonstra o quanto o Halloween passou a fazer parte da cultura brasileira. Hoje, muitas pessoas que viajam para destinos onde a data é tradicionalmente celebrada buscam experiências para se aprofundar nela, seja para conhecer histórias e tradições ou para viver uma imersão na atmosfera das celebrações”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

De olho nessa tendência, a Civitatis, plataforma global especializada em passeios e experiências de viagem, selecionou cinco destinos onde é possível vivenciar a história e a magia dessas celebrações.

Dublin, Irlanda: O Berço do Samhain

Pessoas fantasiadas em Dublin durante o Halloween (Foto: Divulgação)

Considerada o lar ancestral do Halloween, a Irlanda mantém vivas as tradições do antigo festival celta de Samhain. Dublin oferece um cenário perfeito para sentir a essência original da data: ruas históricas, castelos e pubs que se transformam em palcos de lendas sombrias.

Para quem busca ir além da festa e explorar as raízes culturais, a excursão ao Vale Celta de Boyne e aos locais antigos é uma ótima pedida. O tour passa pela Colina de Tara, pelo Castelo de Trim e por tumbas megalíticas, revelando paisagens antigas e as tradições que deram origem ao que hoje conhecemos como Halloween.

LEIA TAMBÉM: USKOA: o espetáculo de Natal que transforma o sonho do Papai Noel em realidade

New Orleans, EUA: Vudu, Lendas e Festas de Rua

French Quarter, em New Orleans, durante o Halloween (Foto: Divulgação)

Nos Estados Unidos, o Halloween se tornou um feriado emblemático, e Nova Orleans é um dos destinos que melhor traduz essa efervescência. A cidade, conhecida por sua rica mistura cultural, carrega influências africanas e católicas, que culminaram no famoso vudu.

Durante a data, o French Quarter ganha vida com desfiles, festas e fantasias extravagantes, mas o verdadeiro mistério se esconde nos becos e cemitérios históricos. Para uma imersão completa, o tour de mistérios e lendas de Nova Orleans explora casas mal-assombradas, histórias de bruxaria e os segredos obscuros que pairam sobre a cidade.

Oaxaca e San Miguel de Allende, México: A Riqueza do Dia dos Mortos

Dia dos mortos em Oaxaca, no México (Foto: Divulgação)

Embora não seja uma “versão mexicana do Halloween”, o Dia dos Mortos (Día de Los Muertos) acontece na mesma época, atraindo viajantes pela riqueza de seus rituais, cores e crenças.

Oaxaca se transforma nessa época. O tour noturno do Día de Muertos por Oaxaca leva os visitantes a altares decorados, panteões enfeitados, além de música, dança e a deliciosa gastronomia típica da celebração.

LEIA TAMBÉM: Festa das Rosas e Flores em Barbacena começa nesta quinta-feira

Já a cidade de San Miguel de Allende oferece uma atmosfera igualmente encantadora, marcada por celebrações familiares, arte de rua e um clima que une o sagrado ao festivo. O tour do Dia dos Mortos em San Miguel de Allende inclui visitas à cripta da paróquia, ao cemitério local e aos rituais familiares.

Hopi Hari, Brasil: O Terror nos Parques Temáticos

Durante o mês de agosto acontece a Noite do Terror no Hopi Hari (Foto: Divulgação)

No Brasil, os parques temáticos são os grandes anfitriões do Halloween, transformando-o em uma experiência divertida e assustadora para todas as idades. Em 2025, o Hopi Hari promove a “Hora do Horror – Circo dos Horrores: A Origem”. A atração contará com personagens de terror, decorações especiais e um clima de susto que toma conta do parque ao entardecer.

Para quem estiver em São Paulo e arredores, há também opções em tours noturnos, visitas a casas antigas e cemitérios históricos, que complementam a viagem com uma atmosfera gótica ou histórias de fantasmas locais.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



