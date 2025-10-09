Corridas de rua aumentam vendas de pacotes turísticos (A corrida de rua vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil (Foto: Pixabay))

O crescimento das corridas de rua no Brasil vai muito além da prática esportiva, consolidando-se como um forte impulsionador para o turismo e a economia nacional. Dados da Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, revelam um aumento expressivo na procura por viagens focadas nesses eventos. De janeiro a agosto de 2025, o segmento esportivo registrou um salto de 364% nas vendas de pacotes turísticos que incluem a inscrição para provas de rua, em comparação com o mesmo período de 2024.

Duas corridas em destinos paradisíacos se destacaram como as principais alavancas de vendas da operadora neste ano. A primeira, a 21k Noronha, em Fernando de Noronha, apresentou um aumento de 174% e esgotou as vagas com três meses de antecedência para o evento de novembro. A segunda, a Trancoso Running, marcada para outubro no vilarejo baiano, teve um crescimento espetacular de 1.462% nas vendas da Azul Viagens.

Completando o top 5 das corridas de rua mais buscadas, a lista inclui a 21K Bonito, programada para dezembro em Mato Grosso do Sul, a Meia Maratona do Sol, agendada para o fim deste mês em Natal, e o Festival 21K de Pipa, evento a ser realizado na Praia da Pipa em outubro, ambos no Rio Grande do Norte.

Giulliana Mesquita, head da Azul Viagens, aponta que o movimento é reflexo de uma mudança no estilo de vida. “Estamos acompanhando de perto a evolução do cenário esportivo brasileiro, que tem as corridas de rua como um dos destaques nos últimos anos. Esse movimento é mais que uma tendência, é um sinal de mudança no estilo de vida dos brasileiros”, afirmou. Segundo Mesquita, o turismo esportivo, em especial as provas de corrida, está movimentando o setor, levando as pessoas a buscar pacotes para praticar o esporte em outras localidades. A executiva ainda citou a demanda crescente por provas internacionais, como as corridas RunDisney, nos parques temáticos da Walt Disney, nos Estados Unidos, na temporada 2025/2026, que oferecem uma experiência única aos corredores.

O crescimento acelerado do turismo de corrida sublinha a importância de como a diversificação de produtos turísticos, aliando esporte e bem-estar, se torna um fator crucial para o desenvolvimento contínuo do setor no país.

