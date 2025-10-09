Turismo de Bem-Estar aumenta a receita hoteleira (Cada vez mais, o desejo de viajar em busca de bem-estar inspira escolhas ao redor do mundo. (Foto: Hyatt Inclusive Collection))

O desejo de viajar para recarregar as energias em refúgios criados para o relaxamento, unindo tecnologia de ponta em estética e wellness com experiências que renovam corpo e mente, não é mais uma mera tendência. O turismo de bem-estar está em ritmo acelerado e se consolida como um dos segmentos mais importantes da indústria global. Segundo dados do Global Wellness Institute, este mercado deverá movimentar mais de US$ 1,3 trilhão em 2025, um valor que representa quase o dobro do turismo tradicional.

O bem-estar se tornou um verdadeiro diferencial de mercado na hospitalidade, com impacto significativo na rentabilidade. Um relatório recente da Wellness Real Estate Report demonstrou que hotéis com uma proposta sólida e estruturada em wellness – os chamados Major Wellness – registraram em 2024 uma receita por quarto 56% superior em comparação com aqueles que oferecem experiências mais limitadas (Minor Wellness).

A diferença se torna ainda mais expressiva em comparação com hotéis sem foco em bem-estar: os Major Wellness registraram receitas até 108% mais altas. No segmento de luxo, esse efeito é amplificado, com as propriedades alcançando aumentos de até 160% na receita no último ano. Tais resultados provam que investir em experiências de bem-estar não apenas atende a uma demanda real do mercado, mas também se traduz em retornos concretos e sustentáveis para investidores hoteleiros. O foco é criar vivências memoráveis que transformam a estadia em jornadas de renovação e equilíbrio, impulsionando o sucesso dos empreendimentos.

Grandes Redes Lideram a Transformação

Atenta ao crescimento deste mercado, grandes redes como a Hyatt vêm apostando em experiências wellness cada vez mais sofisticadas. Um exemplo é a marca Alila, do portfólio Luxury, que oferece vivências imersivas e personalizadas que conectam os hóspedes à cultura, à natureza e à comunidade local.

No Alila Ventana Big Sur, na Califórnia, os hóspedes exploram trilhas entre sequoias, praticam técnicas de respiração e mergulham em rios de águas geladas. Já no Alila Fort Bishangarh, na Índia, a imersão ocorre por meio da tradição local, com experiências junto a artesãos do Rajastão e massagens ayurvédicas.

Na Hyatt Inclusive Collection, a linha de resorts all inclusive da rede, o bem-estar deixou de ser um complemento para se tornar um pilar central da experiência. A marca está expandindo suas ofertas para além do descanso tradicional, incorporando práticas que promovem o equilíbrio físico, mental e emocional. O estilo de vida saudável é vivenciado através de gastronomia adaptada (com opções gluten-free, veganas e vegetarianas), aulas de culinária saudável, terapias sonoras, yoga e atividades de fitness já inclusas na estadia.

Alfredo Reynoso, Vice-Presidente Regional da Hyatt Inclusive Collection, enfatiza que o futuro da hospitalidade está na entrega de experiências de alto valor. “O segmento all inclusive, antes associado apenas ao conforto e ao entretenimento, evoluiu para propostas mais conscientes. Nosso objetivo é oferecer experiências integrais e liderar a transição do setor para um modelo que combine bem-estar, sustentabilidade e tecnologia”, conclui o executivo.

