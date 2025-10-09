InícioTurismo
1º dia da ABAV Expo é marcada por discursos fortes e feira movimentada

No primeiro dia de uma das maiores feiras de turismo da América Latina, presidente da instituição que representa as agências de viagem do país reflete sobre um mercado onde precisamos diminuir diferenças e pensar na coletividade, igualdade e sustentabilidade

1º dia da ABAV Expo é marcada por discursos fortes e feira movimentada

1º dia da ABAV Expo é marcada por discursos fortes e feira movimentada (Cerimônia de abertura da ABAV Expo, no Riocentro (Foto: Rogério von Kruger))

No primeiro da ABAV Expo (08/10), uma das maiores feiras de turismo da América Latina, os corredores estavam movimentados mostrando que o setor do turismo segue em crescimento. Um dos grandes números apresentados foram os 7 milhões de turistas internacionais que chegaram ao Brasil de janeiro a setembro de 2025. Esses números superam o período pré pandemia, em 2019, quando o ápice eram pouco mais de 6 milhões de turistas internacionais. De acordo com o presidente da Embratur Marcelo Freixo, agência do governo responsável pela promoção internacional do Brasil, esse número não é um acaso, mas sim o resultado de investimentos em promoção e especialmente, atribuído à equipe técnica da Embratur, que traça e executa as estratégias da instituição.

As mulheres na liderança do setor turismo também foram destaque durante a abertura, e os pronunciamentos mostraram como que aos poucos elas vêm ocupando cargos estratégicos no setor e conduzindo as tomadas de decisão. Além disso, Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV (Associação Brasileira das Agências de Viagem) destacou que a maior da operação turística e do dia a dia do turismo está nas mãos das mulheres. Ela ainda trouxe importantes reflexões sobre a valorização do agente de viagem: “estamos falando também da valorização entre os agentes de viagens, de certa forma estamos clamando pela globalização da ética no turismo e entre toda a cadeia produtiva do turismo”.

Ana Carolina ainda reforçou que: “o agente de viagens não é apenas um vendedor de passagem ou tirador de pedidos. O agente de viagem é um profissional que estuda, se dedica e tem um profundo compromisso com o cliente final”. Ela ainda ressaltou que a feira está cheia de oportunidades para que o turismo nacional, com mais de 60 sessões de capacitação e presença de 2 mil marcas e cerca de 100 compradores internacionais.

Para Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, um evento como esse é fruto da união que foi possível construir no setor, especialmente após o fim da pandemia de Covid-19. “Esse entendimento foi muito importante, assim como recuperação da malha aérea e do nosso Galeão, que voltou a apresentar crescimento no número de passageiros”.

O evento segue até sexta-feira, dia 10 de outubro. Após o sucesso da edição de 2023, que impactou em R$ 54 milhões a economia do Estado e influenciou a escolha do destino para 74% dos visitantes de fora da cidade, a ABAV Expo retorna ao Rio de Janeiro. Promovido pela ABAV Nacional, em parceria com o Sistema Fecomércio RJ, o evento deve reunir cerca de 42 mil visitantes e 2 mil marcas expositoras em 437 estandes distribuídos pelos 40 mil m² contratados no Riocentro. Mais de 500 agentes de viagens convidados já confirmaram presença, consolidando a feira como a maior de turismo da América Latina e reforçando a posição estratégica do Brasil no cenário global do setor.

Mesmo a ABAV Expo sendo voltada para os profissionais do turismo, a iniciativa reforça a importância do profissionalismo no setor e que no Brasil já não cabe amadorismo. Um mercado que é formado por profissionais competentes entrega ao viajante soluções na hora viagem que é formada por muito mais fornecedores do que se imagina. Afinal, a cadeia produtiva do turismo é a grande sinergia entre companhias aéreas, terrestres, agências e operadores de turismo, hotelaria, destinos e mais de 500 atividades econômicas, segundo a Organização Mundial do Turismo.

Uai Turismo
Isabella Ricci - Uai Turismo
09/10/2025 12:50
