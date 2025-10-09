1º dia da ABAV Expo é marcada por discursos fortes e feira movimentada (Cerimônia de abertura da ABAV Expo, no Riocentro (Foto: Rogério von Kruger))

No primeiro da ABAV Expo (08/10), uma das maiores feiras de turismo da América Latina, os corredores estavam movimentados mostrando que o setor do turismo segue em crescimento. Um dos grandes números apresentados foram os 7 milhões de turistas internacionais que chegaram ao Brasil de janeiro a setembro de 2025. Esses números superam o período pré pandemia, em 2019, quando o ápice eram pouco mais de 6 milhões de turistas internacionais. De acordo com o presidente da Embratur Marcelo Freixo, agência do governo responsável pela promoção internacional do Brasil, esse número não é um acaso, mas sim o resultado de investimentos em promoção e especialmente, atribuído à equipe técnica da Embratur, que traça e executa as estratégias da instituição.

As mulheres na liderança do setor turismo também foram destaque durante a abertura, e os pronunciamentos mostraram como que aos poucos elas vêm ocupando cargos estratégicos no setor e conduzindo as tomadas de decisão. Além disso, Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV (Associação Brasileira das Agências de Viagem) destacou que a maior da operação turística e do dia a dia do turismo está nas mãos das mulheres. Ela ainda trouxe importantes reflexões sobre a valorização do agente de viagem: “estamos falando também da valorização entre os agentes de viagens, de certa forma estamos clamando pela globalização da ética no turismo e entre toda a cadeia produtiva do turismo”.

Ana Carolina ainda reforçou que: “o agente de viagens não é apenas um vendedor de passagem ou tirador de pedidos. O agente de viagem é um profissional que estuda, se dedica e tem um profundo compromisso com o cliente final”. Ela ainda ressaltou que a feira está cheia de oportunidades para que o turismo nacional, com mais de 60 sessões de capacitação e presença de 2 mil marcas e cerca de 100 compradores internacionais.

Para Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, um evento como esse é fruto da união que foi possível construir no setor, especialmente após o fim da pandemia de Covid-19. “Esse entendimento foi muito importante, assim como recuperação da malha aérea e do nosso Galeão, que voltou a apresentar crescimento no número de passageiros”.

O evento segue até sexta-feira, dia 10 de outubro. Após o sucesso da edição de 2023, que impactou em R$ 54 milhões a economia do Estado e influenciou a escolha do destino para 74% dos visitantes de fora da cidade, a ABAV Expo retorna ao Rio de Janeiro. Promovido pela ABAV Nacional, em parceria com o Sistema Fecomércio RJ, o evento deve reunir cerca de 42 mil visitantes e 2 mil marcas expositoras em 437 estandes distribuídos pelos 40 mil m² contratados no Riocentro. Mais de 500 agentes de viagens convidados já confirmaram presença, consolidando a feira como a maior de turismo da América Latina e reforçando a posição estratégica do Brasil no cenário global do setor.

Mesmo a ABAV Expo sendo voltada para os profissionais do turismo, a iniciativa reforça a importância do profissionalismo no setor e que no Brasil já não cabe amadorismo. Um mercado que é formado por profissionais competentes entrega ao viajante soluções na hora viagem que é formada por muito mais fornecedores do que se imagina. Afinal, a cadeia produtiva do turismo é a grande sinergia entre companhias aéreas, terrestres, agências e operadores de turismo, hotelaria, destinos e mais de 500 atividades econômicas, segundo a Organização Mundial do Turismo.

