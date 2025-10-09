Círio de Nazaré: uma das maiores manifestações do país (Mais que um ato de fé, o Círio de Nazaré é, também, um fenômeno cultural e econômico. (Foto: Reprodução Instagram/Igor Baldez))

Em outubro, a cidade de Belém (PA) se torna um imenso rio de gente movido pela devoção. O Círio de Nazaré, a maior procissão católica do mundo, preenche as ruas onde o aroma do patchouli se mistura ao som dos tambores e ao colorido das fitas. Mais do que uma expressão de fé que atravessa gerações, o Círio se consolida como um poderoso fenômeno cultural e um motor econômico para a Amazônia.

O impacto da celebração é gigantesco. Em 2024, o evento reuniu cerca de 2 milhões de fiéis, atraiu 89 mil turistas e movimentou R$ 189 milhões na economia paraense. Para a edição de 2025, a expectativa é ultrapassar a marca dos 100 mil visitantes, com um impacto econômico estimado em R$ 210 milhões.

A Cultura Amazônica em Celebração

A devoção do Círio se mistura à rica cultura amazônica, transformando Belém em um palco a céu aberto. O Arrastão do Círio, realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem, é uma manifestação cultural que reúne artistas e milhares de “brincantes” ao ritmo do carimbó, da marujada e da guitarrada, celebrando a Amazônia e recentemente reconhecida como Manifestação da Cultura Nacional.

Outro espetáculo que emociona o público é o Auto do Círio, encenado às vésperas da grande procissão. Sob direção de Inês Ribeiro (UFPA), o evento transforma o centro histórico em um grande palco, misturando teatro, dança e música popular para retratar o encontro entre o sagrado e o popular. O Auto do Círio foi, em 2025, reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará.

Por fim, os icônicos brinquedos de miriti são a lembrança mais delicada do Círio. Confeccionados pelos artesãos de Abaetetuba com a madeira do miritizeiro, eles retratam o cotidiano ribeirinho e tomam conta das feiras, sendo um símbolo do ofício transmitido por gerações e da fé que flutua sobre os rios da Amazônia.

A celebração do Círio de Nazaré na capital paraense, no próximo domingo (12/10), a partir das 10h, será transmitida ao vivo pelo YouTube do Ministério do Turismo, a TV Brasil Internacional e o Canal Gov.

Turismo Religioso no eixo estratégico do governo

Pela primeira vez em sua história, o Círio de Nazaré recebeu o maior investimento federal: R$ 2 milhões do Governo do Brasil, por meio do Ministério do Turismo (MTur), destinados à infraestrutura e organização da festividade. Este aporte reforça o compromisso do órgão com o fortalecimento do turismo religioso, segmento reconhecido no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027 como um dos mais estratégicos para o país.

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o papel da celebração. “O Círio de Nazaré é uma das mais belas expressões de fé do nosso povo e, ao mesmo tempo, uma força que movimenta a economia. Este investimento de R$ 2 milhões é um marco para o turismo religioso brasileiro e demonstra o compromisso do Governo do Brasil com a valorização da cultura, da criatividade e da geração de oportunidades”, enfatizou Sabino.

O segmento de turismo religioso é fundamental para o desenvolvimento nacional, movimentando cerca de R$ 15 bilhões por ano no país, com aproximadamente 8,1 milhões de viagens domésticas motivadas pela fé. O apoio do MTur ao Círio soma-se a outras iniciativas que visam estruturar o setor, como a formalização de prestadores de serviços no Cadastur e a oferta de financiamentos via Novo Fungetur.

