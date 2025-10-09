Tomorrowland Brasil: hotéis investem em estratégias de comodidade ((Foto: Reprodução Instagram))

O Tomorrowland Brasil, um dos principais festivais de música eletrônica do mundo, realizado em Itu-SP, está cumprindo seu papel de atrair um grande fluxo de turistas nacionais e internacionais para a região. Com a expectativa de receber cerca de 180 mil participantes nos dois dias de evento, essa movimentação gera um impacto positivo no setor hoteleiro.

LEIA TAMBÉM: Festa das Rosas e Flores em Barbacena começa nesta quinta-feira

Em cidades vizinhas como Sorocaba-SP, empreendimentos hoteleiros se adaptaram para atender às necessidades específicas do público do festival. Um dos hotéis oficiais para hospedar os visitantes, o eSuites Transamerica Sorocaba, por exemplo, opera com reservas esgotadas neste fim de semana, com mais de 150 hóspedes ligados ao evento.

Hospedagem Focada na Rotina de Festivais

Com o festival se estendendo por longas horas, os hotéis precisaram repensar seus serviços de alimentação. Em vez de depender de horários tradicionais ou serviço de quarto demorado, o eSuites Transamerica desenvolveu um menu de refeições prontas que são disponibilizadas diretamente no frigobar dos quartos.

Essa estratégia permite que os hóspedes consumam os pratos gourmet a qualquer momento, seja antes de sair para o Tomorrowland ou no retorno, já na madrugada. Os alimentos são preparados diariamente com ingredientes frescos, podendo ser facilmente aquecidos no micro-ondas, garantindo praticidade e conveniência para quem busca aproveitar o evento ao máximo.

Patrícia Roberta Xavier, diretora da Suíte Inn, administradora do hotel, destaca que essa iniciativa visa facilitar a rotina dos participantes. A ideia é que o hóspede não precise se preocupar em encontrar um restaurante aberto ou esperar por entrega, tendo a alimentação disponível a poucos passos, dentro do próprio apartamento.

LEIA TAMBÉM: Círio de Nazaré: uma das maiores manifestações do país

A executiva da rede hoteleira reforça que escolher Sorocaba como base de hospedagem oferece benefícios em termos de mobilidade e tranquilidade. O trajeto para Itu é relativamente curto, cerca de 37 quilômetros e 40 minutos de duração. Segundo ela, essa distância facilita o deslocamento dos visitantes, permitindo que eles desfrutem de uma estadia mais calma e com menores chances de enfrentar aglomerações e congestionamentos no acesso ao festival.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



