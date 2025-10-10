Disney X Universal: quais parques têm os melhores personagens (Orlando, EUA (Foto: Marcelo Spalding))

Às vésperas do Dia das Crianças, nada melhor que uma crônica mesclando infância, viagens e literatura. Ou imaginação, porque alguns desses personagens nasceram nos livros, mas outros nos quadrinhos e outros diretamente nas telinhas ou telonas. Por isso vamos pegar um voo para Orlando e brincar sobre qual conjunto de parques têm os melhores personagens, Disney ou Universal.

Antes de mais nada, vale explicar que os parques da Disney não ficam exatamente em Orlando, e sim em um enorme território considerado como distrito autônomo, com governo próprio e autonomia em relação ao governo estadual da Flórida. Essa “cidade da Disney”, chamada oficialmente de Central Florida Tourism Oversight District, fica em territórios das cidades de Lake Buena Vista e Bay Lake e tem mais de 100 quilômetros quadrados (para efeito de comparação, Mônaco tem menos de 2 quilômetros quadrados). Na área estão os quatro famosos parques temáticos da Disney, além de dois parques aquáticos, dois shoppings abertos e 34 hotéis.

Já na própria cidade de Orlando está o conjunto de parques da Universal: Islands of Adventure, Universal Studios, Volcano Bay (parque aquático) e o novíssimo Epic Universe.

Orlando, EUA (Foto: Marcelo Spalding)

A maioria das pessoas visita os parques por causa de atrações como montanhas-russas, espetáculos artísticos, elevadores escuros que desabam. Mas minha maior expectativa era cruzar com os personagens na “casa” deles. Já havia encontrado meio sem querer Shrek e companhia no Beto Carrero World, e mesmo sendo bem crescidinho a gente abre um sorriso estranho e corre para abraçar e tirar foto com ele. Então fiquei imaginando isso multiplicado por infinito em um parque da Disney.

LEIA TAMBÉM: Disney apresenta novidades mágicas: um desfile estelar e uma área imersiva inspirada em animações clássicas

Bom, aí começa a questão da expectativa X realidade. Por algum motivo que não entendo, a Disney é meio sovina com seus personagens. Em seu complexo de parques não damos de cara com o Pato Donald ou o Pateta no Magic Kingdom, não encontramos Darth Vader circulando pelo lindíssimo espaço de Star Wars no Hollywood Studios, não vemos Ariel ou Nemo no Typhoon Lagoon (aliás, nesse parque aquático não se vê personagem algum…). O que há nos parques são shows, personagens em determinados horários disponíveis para fotos gratuitas, outros em espaços fechados para fotos pagas, e a bela parada em que aí sim os personagens desfilam no Magic Kingdom.

Ainda assim, ver Mickey, Peter Pan, Branca de Neve com os sete anões, Olaf, Anna e Elsa, etc, etc, etc nos transporta para outro lugar, para a nostalgia da nossa infância, ou a nostalgia da nossa fase de filhos pequenos, nos leva a outro tempo, uma viagem potencializada por estarmos em outro espaço. Os espaços nesses parques, aliás, merecem destaque, são tão protagonistas quanto os personagens. Chegar no Magic Kingdom e dar de cara com o famoso e imponente castelo da abertura de tantas e tantos filmes e desenhos é como se transportar para se sentir dentro de uma tela.

Orlando, EUA (Foto: Marcelo Spalding)

O conjunto de personagens do complexo da Universal já é bem diferente, até porque o estúdio não tem tantos personagens tão icônicos como a Disney. Mas há parcerias e contratos com outros estúdios, e lá os personagens circulam mais livremente, então o legal é que há uma variedade maior e mais surpresas ao longo do passeio. Demos de cara com os Simpsons, a turma do Scooby Doo, Betty Boop, Hello Kitty, os pinguins de Madagascar, Transformers, King Kong, Popeye, além do DeLorean 1981, carro de “De volta para o futuro”. Sem contar os heróis da Marvel no Islands of Adventure e o amplo e mágico espaço do Harry Potter, onde podemos fingir que vivemos em Hogwarts por alguns instantes.

Orlando, EUA (Foto: Marcelo Spalding)

LEIA TAMBÉM: Desvendando os parques da Universal, em Orlando

Agora chegou a parte mais difícil, e eu bem poderia deixar a pergunta do título sem minha resposta. Afinal, eu listei os personagens, agora vocês respondam, quem tem o melhor conjunto? Mas não vou fugir da raia: não sei se pela disponibilidade ou pela diversidade, os personagens do conjunto de parques da Universal ganhariam meu voto. Isso que não havia, quando eu fui a Orlando, o novo parque Epic Universe com o Super Mario e companhia.

Mas a Disney ganha o voto da ambientação, tanto pela praça central e o castelo do Magic Kingdom (não deixem de assistir ao desfile dos personagens e à queima de fogos de artifício ao final) quanto pelos espaços temáticos ao longo dos parques (até a garrafa de Coca-Cola que vendiam no espaço de Star Wars era alusiva ao universo ficcional da franquia).

Quer conhecer mais sobre minhas viagens e outros projetos? Me siga no Instagram @marcelospalding

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo