Dicas para conseguir uma viagem internacional tranquila com as crianças

O Dia das Crianças está chegando e, entre destinos nacionais e internacionais, as opções de passeios são inúmeras, cada uma com suas particularidades. Levar os pequenos para uma experiencia diferenciada no exterior é o desejo de muitas famílias, mas para que essa viagem ocorra sem maiores preocupações, é necessário se atentar a alguns detalhes. Um planejamento adequado é fundamental para que a viagem seja um sonho para todos os integrantes.

Gianlucca Nahas, CEO e cofundador da FlyBy Viagens, aponta seus importantes recomendações para pais que viagem com crianças para destinos fora do país:

Passaporte válido e autorização de viagem reconhecida em cartório: caso a criança esteja viajando só com o pai, ou só com a mãe, e não tenha, no passaporte, essa autorização prévia necessária. Verifique a documentação com antecedência: cada país possui exigências específicas. Pesquise e se organize com antecedência. Cuidados com o clima: alguns destinos possuem peculiaridades, como a questão climática e as longas distâncias a se percorrer a pé, cenários que exigem atenção com roupas e calçados adequados e hidratação. Rotina é a chave para uma boa viagem: manter horários de sono e alimentação o mais próximo possível do habitual ajuda muito na adaptação, principalmente em destinos com fuso horário diferente. Cuidados com a saúde: seguro viagem com cobertura pediátrica também é aconselhado, para evitar transtornos com o bem-estar dos pequenos. A escolha da companhia importa: para tornar a experiência dos pequenos ainda mais especial ao voar, algumas companhias aéreas costumam oferecer kits infantis com fones de ouvido adaptados, livrinhos, pelúcias e cardápios kids, pesquise.

Tendências de viagens para o feriado

Segundo levantamento da FlyBy Viagens, ecossistema de viagens inteligentes, o feriado de outubro mantém a tradição de viagens internacionais, com Lisboa e Roma no topo das preferências para quem busca atravessar o Atlântico.

Os destinos europeus se destacam por oferecer um clima ameno, rica programação cultural e excelente infraestrutura, fatores cruciais para famílias que viajam com crianças. Os dados da agência indicam um aumento expressivo na procura, com crescimento entre 12% e 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A previsão é que centenas de passageiros embarquem para estas cidades, sendo que cerca de 15% dos viajantes são crianças e adolescentes.

No cenário doméstico, a diversidade de paisagens do Brasil atrai o maior volume de reservas. A região Sul se destaca com Gramado e Canela, que prometem um feriado com o charme da serra e atrações temáticas infantis. Para quem prefere sol e mar, Porto de Galinhas surge como a opção ideal, com piscinas naturais e infraestrutura de praia familiar. Já Foz do Iguaçu completa a tríade nacional, oferecendo a combinação única de natureza exuberante e atividades ao ar livre nas Cataratas.

