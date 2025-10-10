7 destinos para aproveitar o Dia das Crianças (Foto: Freepik )

O mês mais divertido do ano chegou, e o dia 12 de outubro traz oportunidades para pais e filhos viverem momentos especiais. Com programações espalhadas por diversas cidades do Brasil, as famílias podem aproveitar a data para viajar economizando!

A FlixBus, empresa de tecnologia para o transporte rodoviário, selecionou 7 destinos que prometem programações variadas, misturando cultura, entretenimento e diversão para as crianças — e ainda economia na hora de pegar a estrada. Confira:

Balneário Camboriú e Itajaí (SC)

A adrenalina e a fantasia aguardam os visitantes no litoral de Santa Catarina. Balneário Camboriú e Itajaí são cidades vizinhas conhecidas por suas belas praias e infraestrutura turística robusta. Ambas as cidades são pólos de hospedagens e paradas obrigatórias para quem visita o Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, transforma o dia da criançada, já que estão a apenas 35 e 28 km dali. Além de brinquedos radicais e shows, o parque também oferece áreas temáticas, garantindo diversão para todas as idades.

Fortaleza (CE)

Conhecida como a capital do sol, Fortaleza é famosa por suas praias de águas mornas e coqueiros. É nesse paraíso tropical que o Beach Park se destaca a apenas 20km da capital cearense. Um dos maiores parques aquáticos do mundo, ele vai de atrações radicais, como o famoso toboágua, a piscinas tranquilas e rios artificiais para relaxar. O complexo tem acesso direto à praia, permitindo que a família aproveite o melhor do sol cearense com segurança e muita diversão.

São Paulo (SP)

A metrópole de São Paulo é um universo de infinitas possibilidades. Com uma mistura de cultura, entretenimento e natureza, a cidade oferece um roteiro perfeito para as crianças, seja no cinema, no teatro, em museus e muito mais. No Festival da Turma da Mônica, que acontece no Parque Villa Lobos, a magia dos quadrinhos ganha vida, com personagens em tamanho real, atividades interativas e shows que encantam a todos. Lá também fica um dos maiores zoos do país, o Zoológico de São Paulo, que abriga milhares de espécies de animais, oferecendo uma experiência educativa e fascinante em meio à natureza urbana.

Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro é a Cidade Maravilhosa, um cartão-postal com paisagens de tirar o fôlego e uma energia única. É nesse cenário espetacular que a Disney Run transforma o Dia das Crianças em um evento mágico e esportivo. Mais do que uma corrida, é uma experiência única com a presença de personagens icônicos como Mickey e seus amigos. Com percursos para todas as idades, o evento une atividade física, fantasia e a beleza do Rio, tornando a celebração inesquecível.

Uberaba (MG)

No coração do Triângulo Mineiro, Uberaba é uma cidade histórica e um dos principais polos de pesquisa paleontológica do Brasil. O Museu dos Dinossauros é o ponto alto para quem busca uma viagem no tempo com as crianças. O local exibe réplicas em tamanho real e fósseis de dinossauros encontrados na região, sendo parada obrigatória para pequenos paleontólogos e curiosos, unindo aprendizado e fascínio em um só lugar.

Curitiba (PR)

Conhecida por sua organização e áreas verdes, Curitiba oferece um roteiro que une conhecimento e natureza. O Museu da Vida é um espaço interativo da Pastoral da Criança, perfeito para as crianças aprenderem sobre ciência e o corpo humano de forma divertida. Para completar a visita, o Jardim Botânico, grande símbolo da cidade, traz um refúgio de paz com sua estufa icônica, lagos e jardins, ideal para um piquenique em família ou uma tarde relaxante em meio à beleza natural da capital paranaense.

Maceió (AL)

Para quem quer paz, tranquilidade e muito calor, Maceió é um verdadeiro paraíso no litoral de Alagoas, com mar de águas cristalinas que forma piscinas naturais. É o cenário perfeito para celebrar o Dia das Crianças sem perrengue, com orlas seguras e muita diversão à beira-mar. As praias de Pajuçara e Ponta Verde se destacam pela infraestrutura, que inclui barracas, piscinas naturais formadas na maré baixa e passeios de jangada.

