Turismo no Dia das Crianças: experiências que criam memórias para sempre

Hoje é o Dia das Crianças, e vale lembrar que o turismo e as viagens na infância vão muito além de uma necessidade ou de um investimento financeiro que os pais podem fazer pelos filhos.

Viajar é também educar. A chamada educação pelo turismo é uma metodologia que busca, por meio da vivência e da imersão proporcionadas pelas viagens, estimular o aprendizado, o senso crítico, a curiosidade, o respeito, a empatia e o sentimento de pertencimento cultural.

Outro ponto valioso das viagens são as lembranças e a oportunidade de criar memórias afetivas que acompanharão as crianças por toda a vida. Essas memórias desempenham um papel fundamental no desenvolvimento emocional e cognitivo.

Ainda que não existam pesquisas amplas que comprovem, é fácil perceber que as crianças se lembram mais das experiências vividas em viagens do que dos presentes que ganharam. São momentos que rendem histórias, fortalecem vínculos e se transformam em memórias compartilhadas entre gerações.

Pais, viajar é um investimento — de amor, de cuidado, de pertencimento, de criação de memórias e de tempo de qualidade, aquele que não volta.

Como mãe e amante das viagens, acredito que cada destino tem o poder de ensinar e transformar. Viajar é uma forma de mostrar às crianças que o mundo é diverso e merece ser conhecido e respeitado. E o mais bonito é que cada viagem se transforma em recordações únicas, impressas nas fotos, principalmente, guardadas no coração.

Então, famílias, se não deu para viajar neste Dia das Crianças, que tal se preparar para a próxima? Qualquer destino vale: uma visita aos parentes, uma trilha na natureza, o primeiro mergulho no mar, o encanto de conhecer uma cachoeira… O importante é viver juntos cada descoberta!

