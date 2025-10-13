Termina hoje promoção de cruzeiros: crianças (menores de 18 anos) não pagam! ((Foto: divulgação MSC Cruzeiros))

A MSC Cruzeiros anunciou uma promoção especial para a próxima temporada: crianças de até 18 anos incompletos viajam grátis, acompanhadas dos pais, em cruzeiros pelo Brasil e por destinos internacionais. A oferta é válida para reservas realizadas até hoje segunda-feira (13/10) às 23:59 e contempla 50 saídas ao longo do verão 2025/2026.

A companhia também reforça sua presença no litoral brasileiro, com destaque para o Nordeste, destino preferido dos turistas nacionais durante o verão. “Estamos com bastante expectativa. O Nordeste volta a ter exclusividade com a MSC, e seremos a única companhia com dois navios dedicados à região”, disse o diretor de MKT da MSC Cruzeiros, Eduardo Simões.

De acordo com ele, a promoção é voltada especialmente para o público familiar, um dos focos estratégicos da marca. “A família é um dos nossos principais públicos. Por isso, nossos navios oferecem entretenimento para todas as idades, com áreas infantis completas e atividades variadas. Essa promoção tem altíssimo valor para quem viaja em grupo e aproveita o período de férias”, destacou.

Além dos roteiros nacionais, a MSC amplia sua operação internacional com viagens pelo Mediterrâneo, Caribe, Norte da Europa e Grand Voyages — travessias que ligam a Europa aos Estados Unidos. “Temos uma ampla oferta de roteiros e estamos crescendo a passos largos no Caribe. Recentemente, inauguramos em Miami um dos maiores e mais modernos navios do mundo, que já está operando na região”, informou Simões.

As reservas podem ser feitas diretamente no site da MSC Cruzeiros ou por meio dos mais de 10 mil agentes de viagens parceiros em todo o Brasil. A temporada 2025/2026 começa em outubro, com embarques em Santos e no Rio de Janeiro, e segue até abril.

“Foi um ano incrível, e nossa expectativa é repetir o sucesso. Vamos encerrar a temporada com navios posicionados em pontos estratégicos, inclusive para assistir à queima de fogos mais famosa do mundo”, completou Eduardo Simões.

