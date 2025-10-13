Parque Vila Velha promove Caminhada Noturna da NASA em outubro ((Foto: Divulgação))

O Parque Estadual de Vila Velha está pronto para reviver a magia da astronomia em duas noites especiais, nos dias 18 e 25 de outubro de 2025. O destino paranaense irá sediar novamente a Caminhada Noturna em celebração à Noite Internacional de Observação da Lua (International Observe the Moon Night), uma iniciativa global organizada pela NASA que conecta entusiastas e observadores do cosmos em todo o mundo.

Após uma estreia de grande sucesso em 2024, que consolidou o parque como um dos poucos locais no Brasil integrados ao evento internacional, a edição deste ano promete ser ainda mais rica. O público será convidado para uma jornada sensorial que une aventura e ciência, combinando trilhas sob o céu estrelado com atividades de observação e aprendizado científico.

Uma viagem entre a Terra e o Cosmos

O ponto alto da experiência será a observação detalhada da Lua. Com o auxílio de telescópios e a condução de Matheus Frare, os participantes poderão desvendar crateras, “mares” e o relevo do satélite natural. Frare guiará o público com uma narrativa sobre a formação da Lua e sua fundamental influência sobre a Terra.

A atividade busca, assim, mostrar o Parque Vila Velha sob uma nova perspectiva: como um ponto de encontro entre a natureza exuberante, o conhecimento científico e o vasto cosmos, proporcionando uma experiência de turismo de contemplação e aventura.

Reconhecimento internacional: certificados da NASA

Um diferencial atrativo para os participantes é a certificação oficial. Assim como na edição anterior, todos os envolvidos receberão um certificado de participação emitido pela própria NASA, reconhecendo o envolvimento em um evento oficial da agência espacial americana.

“Essa certificação simboliza mais do que uma lembrança, ela representa o interesse dos visitantes pela ciência e pela astronomia, conectando o Parque Vila Velha a uma rede global de observadores do espaço”, explica Leandro Ribas, gestor da Soul Vila Velha, empresa concessionária do Parque. “É um privilégio fazer parte dessa programação mundial e proporcionar ao público uma experiência que une turismo, educação e ciência.”

