ABAV Expo 2025: balanço final, debates e anúncios que movimentaram o turismo (A feira movimentou o trade do turismo afim de levar o melhor das viagens aos consumidores (Foto: ABAV/ Alessandra Tolc))

Na última sexta-feira (10/10) encerrou-se a ABAV Expo 2025, após 3 dias de feira, palestras, corredores cheios e negócios. O evento também levantou reflexões sobre o mercado do turismo e dos agentes de viagem. Para a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, refletiu sobre a importância do agente de viagens no mercado do turismo e sobre os últimos escândalos que envolveram empresas como a Hurb, 123 Milhas e Viagens Promo: “empresas que prometem excesso de facilidades são duvidosas. Isso faz com que o agenciamento de viagens fique desacreditado, porque as pessoas tendem a achar que é uma questão generalizada. Só na ABAV temos mais de 2.500 associados espalhados pelo Brasil inteiro e que entregam serviço, atendimento e resolução de problemas”.

A ABAV Expo 2025 contou com mais de 2.000 marcas expositoras, 90 compradores nacionais e internacionais dos segmentos de luxo, MICE, corporativos e DMC’s e mais de 42 mil participantes circulando pela feira durante os três dias. E ainda, 354 jornalistas, 366 criadores de conteúdo e 14 destinos internacionais: 13 países, incluindo China, Cuba, Costa Rica e Japão (pela primeira vez) e uma região: Los Cabos, no México, movimentando a economia e o trade turístico em um ambiente de negócios, conhecimento e conexões.

No último dia, também foram apresentados os dados do Censo dos Agentes de Viagens, um levantamento realizado pela ABAV Nacional que representa um verdadeiro raio x do setor. A pesquisa revela a diversificação do portfólio como principal estratégia de crescimento: 72% das agências atuam em múltiplos segmentos, combinando lazer doméstico, experiências locais e nichos premium, como luxo, lua de mel e gastronomia — com ticket médio até 40% superior ao do turismo tradicional. Entre as tendências em expansão, o levantamento aponta o avanço do ecoturismo, turismo gastronômico, religioso e de melhor idade, enquanto Sol & Praia e Turismo Cultural e Histórico seguem como pilares consolidados da oferta nacional.

LEIA TAMBÉM: Termina hoje promoção de cruzeiros: crianças (menores de 18 anos) não pagam!

Confira os highlights da ABAV Expo 2025

A feira movimenta milhares de marcas de diversos setores do turismo, além das agências de viagem, como companhias aéreas, hotelaria, destinos nacionais e internacionais, órgãos públicos e muito mais.

Novidades da Disney

Em entrevista, Alexandre Haim, Gerente Sênior de Vendas LatAm de Disney Destinations, afirmou que a companhia atravessa um momento “único” de crescimento e expansão de suas experiências, com o objetivo de levar constantes novidades ao público. Ele destacou a força do mercado brasileiro e a “sinergia” observada em regiões como Minas Gerais e o Distrito Federal, ressaltando o carinho e a identificação do consumidor local com a marca. Segundo o executivo, esse cenário tem impulsionado a presença e as iniciativas da empresa no país, reforçando planos de aproximação e oferta de produtos mais alinhados aos hábitos do público brasileiro.

Alexandre também detalhou uma promoção voltada ao visitante do Brasil, válida até maio do ano que vem: na compra de um ingresso de quatro dias, o visitante passa a contar, a partir da primeira entrada, com um período de sete dias para utilizar as demais três visitas aos parques temáticos, sem a necessidade de fazer reserva. A medida, disse ele, aumenta a flexibilidade de planejamento, oferece mais liberdade para organizar o roteiro e entrega o melhor custo-benefício, com o menor preço por dia por parque. A promoção contempla os quatro parques temáticos e foi apresentada como uma forma de facilitar o acesso e estimular novas visitas ao destino.

Novas figuras de Audio-Animatronics ganham vida no Walt Disney World Resort, na Flórida que foi apresentado durante a ABAV Expo 2025 (Foto: divulgação Disney)

Experimente Brumadinho, região central de Minas

A coordenação do Programa de Turismo de Brumadinho, liderada pela turismóloga Daniele Teixeira (Vale), apresentou um pacote de ações para acelerar a estruturação do destino, integrar atores locais e ampliar a oferta de experiências. Segundo ela, a agenda busca qualificar governança, inteligência de dados e eventos, além de fomentar empreendedores e consolidar produtos ancorados na identidade territorial. “A partir disso, a gente elencou cinco grandes projetos: governança, inteligência turística, eventos, microcrédito e o Céu de Montanhas. Concluída a primeira etapa, seguimos para o lançamento da Jornada de Inovação e Sustentabilidade”, disse Daniele.

De acordo com a coordenação, a primeira fase estabeleceu bases institucionais e de monitoramento, enquanto a etapa seguinte conecta inovação, sustentabilidade e capacitação para negócios do turismo. O desenho inclui ações de crédito orientado, curadoria de calendário de eventos, trilhas formativas e mecanismos de coleta e uso de dados para orientar decisões públicas e privadas. A proposta é criar um ecossistema que fortaleça atrativos, qualifique serviços e melhore a experiência do visitante, articulando poder público, setor produtivo e comunidade.

A narrativa de posicionamento também enfatiza a valorização cultural e o convite à descoberta do território por visitantes e moradores. “Brumadinho representa esse novo tempo que a gente está vivendo, com a valorização do turismo e da cultura na nossa cidade. É um convite para que visitantes descubram e redescubram o município — muitas vezes o próprio morador não conhece a sua cidade — experimentando sabores, sentidos e experiências que Brumadinho pode oferecer”, afirmou Daniele, ao destacar a integração entre natureza, gastronomia, arte e memória local.

LEIA TAMBÉM: Parque Vila Velha promove Caminhada Noturna da NASA em outubro

A tração de mercado já se reflete na ponta comercial, relata a empresária Cida Magalhães, que observa crescimento consistente da demanda nacional e internacional por Brumadinho e região. “Nos últimos anos, a comercialização do destino tem crescido bastante, tanto para o público nacional quanto internacional. Na HT, temos observado uma procura de viajantes individuais, empresas e agências; todos ficam fascinados com o projeto e com as experiências que proporcionamos, conectando comunidades e territórios”, disse Cida, destacando que o desenho de roteiros de vários dias e a curadoria de vivências têm ampliado a permanência e a satisfação dos visitantes.

São diversas as possibilidades de vivências em Brumadinho, como a cerâmica, já tradicional na região (Foto: ceudemontanhas.com.br)

A oferta sob medida e a apresentação ativa do destino para operadoras têm sido decisivas para transformar interesse em vendas. Além disso, novos hubs de hospedagem funcionam como portas de entrada que ampliam o alcance do destino. Para Glauco Silva, diretor da Brumatur: “do ponto de vista da comercialização, fica mais fácil porque o público hoje procura novidade, quer ter contato com o destino e fazer coisas diferentes. A gente monta pacotes alinhados à expectativa de cada pessoa, agregando aventura, bem?estar e gastronomia; na ponta de vendas, sinto isso claramente: querem vivenciar algo autêntico e interagir com a comunidade. Com a chegada do Clara Resorts, esse desejo cresceu; operadoras e o próprio Clara viraram polos de entrada, e temos apresentado um catálogo com mais de 40 experiências. É hora de ‘atacar’: estar em feiras, contar nossos produtos e ampliar a capilaridade para que mais gente saiba que Brumadinho está pronta para receber.

Na esfera de políticas públicas, a Prefeitura posiciona o turismo como vetor de desenvolvimento, com ênfase em identidade, cultura e inclusão — especialmente por meio do turismo de base comunitária e do reconhecimento dos povos originários. O Experimente Brumadinho se consolida como o selo que traduz essa visão, articulando calendários, rotas e experiências. Para Flávia Parreiras, secretária adjunta de Turismo e Cultura de Brumadinho: “A secretaria enxerga este novo momento com entusiasmo e responsabilidade. Vivemos uma fase que valoriza nossa identidade — tradições, gastronomia, arte e, acima de tudo, nosso povo — com o turismo de base comunitária e o reconhecimento dos povos originários. O Experimente Brumadinho representa esse novo tempo: é um convite para que visitantes descubram e moradores redescubram a cidade, experimentando sabores, sentidos e experiências que Brumadinho pode oferecer.”

Rota Vulcânica, no sul de Minas Gerais

A Rota Vulcânica de Minas também esteve presente na ABAV Expo 2025, como coexpositora no estande de Minas Gerais. O destino que une os municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas levou para a feira, um destino único no Brasil, que nasceu ao redor de uma caldeira vulcânica e todos os impactos que esse contexto geológico trouxe na vida das populações locais, seja na agricultura, na arte e artesanato, na gastronomia ou na paisagem.

A rota oferece águas sulfurosas, natureza, cafés especiais, vinhos, azeites, cervejas artesanais e até chocolates impactados pelo terroir vulcânico ou pela história do local. Além disso, é possível praticar esportes de aventura nas rochas vulcânicas, do lado de dentro ou de fora da caldeira e apreciar do alto e da base, as bordas dessa caldeira vulcânica que transformou a geografia e geologia regional e criou um estilo de vida.

Além da incontestável gastronomia mineira a Rota Vulcânica apresentou as possibilidades de passeio em uma das regiões mais charmosas de Minas Gerais (Foto: Uai Turismo)

Joinville, em Santa Catarina, lança evento na ABAV Expo 2025

Joinville reforçou, durante sua participação na ABAV Expo, no Rio de Janeiro, a estratégia de colocar a cultura no centro do desenvolvimento do turismo. Na ocasião, a cidade confirmou a realização da 85ª Festa das Flores, de 18 a 23 de novembro, na Expoville, prometendo a edição “mais florida da história”. O evento, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Joinville e como Patrimônio Histórico e Artístico de Santa Catarina, volta a ocupar papel protagonista na agenda turística regional, com cenografia inspirada no tema “Água” e a exposição de cerca de 30 mil flores e plantas.

O anúncio foi conduzido por Luciano Gulgen, vice-presidente da Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas (AJAO), ao lado do secretário de Cultura e Turismo, Guilherme Gassenferth, e de Giorgio Souza, executivo do Joinville e Região Convention & Visitors Bureau. A presença do trade na ABAV não se limitou à divulgação do calendário: funcionou como vitrine de uma política pública que trata a cultura como ativo econômico e vetor de posicionamento do destino. “O evento representa o encontro entre ciência, cultura e turismo. A cada edição, buscamos aprimorar a experiência dos visitantes e valorizar o legado que fez de Joinville referência nacional em orquídeas e jardinagem”, afirmou Gulgen.

LEIA TAMBÉM: Europa adota novo sistema de entrada, que passa a valer dia 12 de outubro

Com 3,6 mil metros quadrados dedicados à grande exposição, a nova cenografia aposta em uma cortina d’água de 50 metros e jatos iluminados para criar uma imersão sensorial que conecta paisagismo, sustentabilidade e experiência. A Laelia purpurata, flor?símbolo de Santa Catarina, ganha protagonismo tanto no cenário principal quanto no inédito 1º Salão da Laelia purpurata, que reunirá orquidófilos, pesquisadores e professores de diferentes universidades. A curadoria técnica reforça o caráter formativo do evento, somando aprendizado e contemplação — combinação que costuma ampliar o tempo de permanência do visitante e qualificar o gasto no destino.

A cidade catarinense vem mostrando que o investimento em cultura, além de educar, é um importante ativo turístico (Fotos: divulgação)

A programação se estende para além dos arranjos florais e jardins temáticos. A edição deste ano terá atrações musicais, gastronômicas e de dança, além de uma feira multissetorial com mais de 200 expositores e um mercado de plantas que reúne 55 produtores. Essa diversidade de experiências responde a diferentes perfis de público e consolida a Festa das Flores como um produto turístico completo, que dialoga com famílias, estudantes, profissionais do setor e viajantes interessados em cultura e natureza.

Do ponto de vista de política pública, o investimento contínuo em cultura sustenta a presença de Joinville no radar de agentes e operadoras, facilita a captação de eventos e estimula parcerias com universidades e entidades do setor. A previsibilidade do calendário e a qualificação da entrega ajudam a mitigar sazonalidades, oferecendo ao trade um fluxo mais regular ao longo do ano. “É um evento que movimenta a economia, atrai visitantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior, e reforça nossa vocação como cidade que une natureza, cultura e hospitalidade”, disse o secretário Guilherme Gassenferth. Na avaliação de Giorgio Souza, do Convention & Visitors Bureau, “ao lado de grandes eventos culturais e de negócios, a Festa das Flores fortalece o posicionamento de Joinville como um destino plural, pronto para receber o turista em todas as estações”.

A 85ª Festa das Flores de Joinville acontece de 18 a 23 de novembro, na Expoville. Os ingressos estão disponíveis em festadasflores.com.br, com valores promocionais até 15 de novembro.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.tur