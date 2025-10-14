Oportunidades para a hotelaria do encantador Circuito das Águas de Minas Gerais (Hotel Caxambu (Foto: Maarten Van Sluys))

Após palestra na última quinta-feira para empresários e empreendedores locais em Três Pontas, a convite do SEBRAE MG e da Secretaria de Desenvolvimento da próspera cidade produtora de cafés especiais e pernoite no excelente Hotel Tryp Varginha Café Royal, dos amigos Ricardo e Ana Cristina Frota, distante apenas 30 kms, cumprimos, meu colega de muitas labutas Marcos Valério Rocha e eu, um périplo de 2 dias pelas belas cidades que compõe o Circuito das Águas de Minas Gerais, Instância de Governança Regional do Turismo cujo objetivo é organizar o turismo na região, promover a atividade turística de forma sustentável, através da integração contínua dos municípios para consolidar uma identidade regional. Atualmente o Circuito é composto por 15 municípios.

Além do poder medicinal de suas águas, do clima e das muitas opções de passeios ecológicos, culturais, históricos, esportivos e religiosos, as cidades do Circuito Turístico das Águas são famosas por serem também muito acolhedoras. O destino certo para quem busca melhorar ou manter a saúde, livrar-se do estresse e deseja tranquilidade e bem-estar. Vale a pena também explorar as delícias da sua culinária, o artesanato e a contemplação dos recantos que compõem a beleza paisagística em 267 pontos turísticos oficialmente catalogados.

Circuito das Águas

As Cidades-estâncias que compõe o Circuito elevam-se em média a 900 metros no nível do mar, parte da Estrada Real. São Lourenço, Caxambu, Lambari, Cambuquira, Campanha, Baependi, Cruzília entre outras, são verdadeiros patrimônios naturais de Minas Gerais, abençoadas pelo Criador com a preciosidade maior que brota de seus subsolos. Suas 367 fontes termais catalogadas com suas águas dotadas de diferentes propriedades medicinais, riqueza natural de valor inestimável emoldurada por relevos encantadores e população hospitaleira. A região é quase equidistante das três principais capitais do Sudeste: De São Lourenço são 270 kms do Rio de Janeiro, 285 kms de São Paulo e 385 km de Belo Horizonte, curiosamente a mais distante embora seja a capital do Estado.

São Lourenço

Logo na entrada da “capital” da região com seus 45 mil habitantes uma parada obrigatória na loja “Doces São Lourenço” que produz os mais variados doces caseiros desde 1983, lá é possível degustar e levar verdadeiras maravilhas típicas mineiras. Passamos também pelo Hotel Fazenda Ramón, considerado oficialmente como sendo o primeiro hotel fazenda do Brasil inaugurado em 1918, hoje com 62 acomodações. Deve-se também ao seu então fundador, o espanhol Ramón Fernandez Lopez, e sua visão e generosidade, o surgimento do Aeroporto de São Lourenço. Ele doou 250.000 m2 de suas terras, cascalho e aterro necessários para a construção da pista originariamente de 1.300 metros, hangar e terminal de passageiros.

Atualmente os gestores da cidade lutam para reativar suas operações em escala comercial e, para isso tentam, entre outras medidas, devolver ao simpático aeródromo seu comprimento original da pista, reduzida devido a postes de luz instalados na cabeceira.

A história e o progresso desta bela cidade que remonta os idos anos de 1675, quando ainda se chamava Pouso do Lourenço, passa pelas mãos de quem sonhou e acreditou no lugar. Em 1826 suas águas minerais foram descobertas e em 1892 a primeira fonte inaugurada. São Lourenço tem 9 diferentes tipos de águas minerais terapêuticas.

Um outro exemplo de visão e empreendedorismo está atrelada ao icônico Hotel Brasil São Lourenço – Sul de Minas (como a grafia de suas louças fazem questão de destacar). Inaugurado em 1927 e dotado de 61 diferenciadas suítes em seus dez pavimentos, dois deles subterrâneos, uma absoluta novidade na região a sua época. Era comum visitantes e moradores registrarem imagens de sua construção, estupefatos com o “arranha-céu” que surgia, provavelmente um dos primeiros edifícios do interior das Minas Gerais.

Marco Aurélio Lage, com quem estive durante minha visita ao hotel, é neto de João Lage, visionário idealizador do hotel, que nos idos 1920 adquiriu o então solar da Baronesa Queirós e Barros por 18 Contos de Réis. Contratou arquitetos renomados e ergueu o hotel em estilo “Art Déco”, este consagrado nas primeiras décadas do século XX. Em 1928 o hotel funcionava com 86 apartamentos com decoração clássica.

Após sua primeira visita em 1931, Getúlio Vargas se hospedou novamente no hotel em 1938 para um período de descanso. Sr. João Lage, empolgado, adquiriu especialmente para a ocasião um imponente veículo – Lincoln Continental – exclusivo para os deslocamentos do ilustre mandatário. Getúlio retornou em 1941 ocupando a suíte VIP conforme vimos nos registros do hotel e depois, ainda mais uma vez, em 1954 para o IV Congresso Nacional de Municípios Brasileiros, poucos meses antes de decidir “Sair da vida para entrar na história”.

Igualmente bem próximo do Parque das Águas da cidade, muito bem conservado após ter cedido sob forma de concessão ao Grupo Édson Queiróz (Minalba/Indaiá) em 2018, bem no “olho do furacão” da turística área central dotada de cafés, a simpática “Vila Mineira” – uma charmosa galeria de lojas, além de boas opções de hospedagens. Destaque para o Hotel Metrópole, pertencente a Ricardo Henrique Fonseca, hotel que anteriormente pertenceu a família Lage do Hotel Brasil. Ele conta com 93 apartamentos, restaurante e uma agenda de eventos temáticos que acontecem em seu amplo e bem decorado mezanino, todos sempre muito concorridos. Bem próximo a ele está o imponente Carmen Palace com estilo construtivo visivelmente inspirado no Alvear Palace Hotel de Buenos Aires com suas mansardas encravadas em seu telhado.

Seus atuais 81 amplos apartamentos, rooftop com piscina e vista panorâmica para o Balneário inaugurado em 1935 após ter sido transformado “Estação das Águas” quatro anos antes.

Caxambu

Hotel Glória Caxambu (Foto: Maarten Van Sluys)

O deslocamento entre São Lourenço e Caxambu é muito rápido, São somente 27 km a distância entre ambas. Chegando em Caxambu, hoje com 22 mil habitantes, fomos conhecer de imediato os três principais e clássicos hotéis da cidade. Hotel Glória Caxambu Resort & Convention adquirido pelo Grupo Engecom (empresa de Belo Horizonte) em dezembro de 2009, com 123 primorosamente apartamentos montados, um centro de convenções com um total de 15 ambientes e capacidade para 2.850 pessoas, amplas áreas de convivência, restaurantes, bares, lojas e áreas esportivas. Gerenciado por Alexandre Moura desde sua aquisição pelo grupo belorizontino, o hotel se destaca pela conservação e constantes investimentos.

Na sequência uma visita essencial ao que foi o primeiro hotel-cassino do país, uma relíquia. O Palace Hotel de Caxambu hoje operando 85 unidades habitacionais. Monumento neoclássico inaugurado em 16 de janeiro de 1892 viveu anos áureos durante o período dos jogos até sua proibição no final de abril de 1946. O hotel conserva ainda centenas de peças e mobiliários de época em seus corredores e ambientes diversos, porém desde o falecimento de José Perez Gonzalez (Pepe) durante a pandemia, um dos seus muitos proprietários ao longo da história, o hotel entrou em declínio, necessita cuidados e um plano de revitalização para retomar seu glamour. Uma das possibilidades aventadas pelos resilientes Caxambuenses é transformá-lo em um Centro Cultural ou Museu.

Entremeando as visitas aos hotéis principais uma parada no Bar do Broa, boteco raiz gerido pelo dono que carrega sua alcunha. Broa trabalhou em Genebra na Suíça onde atuou ao lado de renomados chefs. Entre um tira-gosto e outro ele descreveu as receitas de pratos elaborados. Relembramos juntos as maravilhas da Suíça onde também atuei na hotelaria trazendo expertises importantes para nossa atividade no Brasil.

Nossa hospedagem desta feita deu-se em um não menos icônico monumento da cidade, o Hotel Caxambu – Mais antigo hotel em funcionamento do Brasil! Este administrado de forma competente e dedicada há 32 anos por Amaro Gadbem, cujo pai adquiriu o imóvel na década de 80. Desde então a família vem realizando ampliações e investimentos robustos no hotel inaugurado em 1884. Sua motivada e fiel equipe de profissionais cuida dos 141 apartamentos do hotel de 141 anos com notável zelo e esmero!!!! As instalações oferecem ainda piscinas, saunas, salas de reuniões, restaurante, bar e uma aconchegante lareira.

Amaro tem um carisma único. Conhecido por todos na cidade, andar ao seu lado pelas ruas é um verdadeiro “salvo-conduto” para qualquer visitante. Apaixonado pelo destino, ele hoje lidera com leveza e naturalidade os movimentos estratégicos para colocar a região novamente no topo do ranking turístico.

A derradeira visita antes de retornarmos foi ao Hotel União, vizinho do Parque das Águas de Caxambu, hoje sob a batuta Raul Spinelli, carioca com raízes familiares da cidade para onde retornou definitivamente em 1988 ele hoje preside o sindicato patronal da categoria. Seu hotel tem 48 apartamentos além de uma sala de eventos para 100 pessoas. A ambientação é perfeita para os amantes da natureza já que no seu interior conserva uma diversificada flora natural que dá leveza e promove o aconchego.

”Com a mais absoluta certeza as cidades-estâncias que compõe o Circuito das Águas merecem toda atenção e investimentos públicos e privados para que voltem a ser grandes geradores de demanda turística. Equipamentos e infraestrutura de acesso, promoção turística sustentável são mandatórios para potencializar suas incomensuráveis possibilidades.”

