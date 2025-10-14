Semana Criativa de Tiradentes: exposição destaca a beleza da arquitetura colonial (Registro de uma cena bucólica em Tiradentes: a casa branca e amarela ladeada pelos ipês de mesma cor. Cena registrada ao acaso, a mulher se protege do sol com a sombrinha. (Foto: Mariana Orsi | Desenho: José Ricardo Basiches))

Minas Gerais, berço de grandes expressões artísticas e arquitetônicas, carrega um passado que permanece vivo na riqueza de seu patrimônio. E a charmosa Tiradentes, um dos ícones desse legado colonial, se prepara para ser o epicentro da criatividade brasileira durante a Semana Criativa de Tiradentes 2025, que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro.

O grande destaque da programação é a estreia da exposição ‘Ecos Tiradentes’, fruto da inédita parceria entre a fotógrafa especializada em arquitetura e cidades, Mariana Orsi, e o arquiteto e artista José Ricardo Basiches. Inspirada pela magnitude do conjunto arquitetônico do século XVIII da cidade, a mostra une as artes visuais em um diálogo que captura a alma do destino mineiro.

Um Novo Olhar Sobre a Arquitetura Histórica

Desenvolvida especialmente para integrar a programação da Casa Coral, a exposição é resultado da experiência da dupla em retratar a arquitetura, mas com um toque autoral. Orsi fornece a fidelidade das imagens capturadas, enquanto Basiches, em um processo criativo espontâneo, sobrepõe desenhos esquemáticos (croquis) que não se prendem à reprodução literal.

“Ver minhas fotografias desenhadas pelo Basiches com tantos detalhes, me trouxe outro olhar sobre esses espaços”, compartilha a fotógrafa. Basiches explica a metodologia que dá nome à série: “Eu olho a foto e já imagino o desenho. Observo a fotografia, mas não me prendo a replicar todos os seus detalhes. Muitas vezes complemento a foto com objetos e itens que eu imagino que podem estar ali”. É nessa convergência de olhares que a arte de um “ecoa” na do outro.

O resultado são 14 obras que retratam detalhes de Tiradentes, incluindo a icônica Igreja Matriz de Santo Antônio, considerada uma obra-prima do barroco mineiro. Para os visitantes que se apaixonarem pela série, será possível adquirir as peças através de uma tiragem exclusiva de fine art após a visitação.

Aula em Movimento: Do Clique ao Traço

Além da exposição, os artistas paulistanos oferecerão uma experiência imperdível para quem busca aprimorar o registro de viagem. No dia 17 de outubro, às 10h, Mariana Orsi e José Ricardo Basiches realizarão a ‘Aula em Movimento: Do Clique da Fotografia ao Traço do Desenho’.

O tour começa com um bate-papo sobre suas carreiras e o conceito criativo da exposição e, em seguida, conduz os participantes em um passeio por Tiradentes. Durante o trajeto, a dupla fará provocações sobre os detalhes arquitetônicos e instigará o público a fotografar com celulares, finalizando em frente à Igreja Matriz com dicas para se arriscar nos desenhos livres.

“Será uma oportunidade especial de falarmos sobre a arte de observar os espaços e em registrar Tiradentes não apenas na memória, mas também através da fotografia e dos desenhos a mão livre”, analisa Mariana, convidando o turista a ir além do registro comum. Com a estreia na Semana Criativa de Tiradentes 2025, os planos de Basiches e Orsi já incluem a visibilidade dos projetos em novas ações em museus e galerias, garantindo que o eco dessa parceria ressoe por muito tempo.

Semana Criativa de Tiradentes 2025

Data: 16 a 19 de outubro

Local: Villa Chafariz – R. do Chafariz, 6. Tiradentes.

Horário: 16 a 18 de outubro (9h às 18h) e 19, das 9 às 12h.

Aula em Movimento: Do Clique da Fotografia ao Traço do Desenho

Data: 17 de outubro

Ponto de encontro: Casa Coral

Horário: 10h

