WTM Latin America anuncia 1º WTM Latin America Ministers’ Summit ((Foto: Uai Turismo))

Tradicional em Londres e com realização em Dubai, está confirmada a realização, no Brasil, do 1º WTM Latin America Ministers’ Summit, encontro que reunirá Ministros de Turismo e representantes ministeriais de toda a América Latina para promover um diálogo estratégico sobre o futuro do turismo na região.

LEIA TAMBÉM: ABAV Expo 2025: balanço final, debates e anúncios que movimentaram o turismo

Esta primeira edição está sendo cuidadosamente organizada sob o tema Turismo Latino-Americano: Responsável e Regenerativo para o Futuro. “Nós entregamos os convites pessoalmente durante a FIT, na Argentina, para reforçar a importância desta agenda, cujo objetivo é construir uma agenda colaborativa que fortaleça o turismo responsável e regenerativo, gerando impacto econômico, social e ambiental positivo para nossos destinos”, diz Bianca Pizzolito, head da WTM Latin America.

O 1º WTM Latin America Ministers’ Summit será realizado no dia 14 de abril, das 15h às 17h, no Expo Center Norte, como parte da agenda oficial da edição 2026 da feira, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Oportunidades para a hotelaria do encantador Circuito das Águas de Minas Gerais

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



