Turismo de luxo: UXUA de Trancoso recebe seu 50º prêmio internacional (Casa Gulab Mahal, a primeira do UXUA Casa Hotel & Spa. (Foto: Ana Bauer))

O UXUA Casa Hotel & Spa, em Trancoso (BA), alcançou seu 50º prêmio internacional ao ser eleito, pela sexta vez consecutiva, o melhor resort da América do Sul no Readers Choice Awards, a 38ª edição da tradicional premiação da Condé Nast Traveller, referência global em viagens de luxo com votos de mais de 750 mil leitores. Único hotel brasileiro na lista de 2025, o endereço baiano já havia conquistado o topo mundial em 2021, consolidando-se como um ícone do turismo de alto padrão na região.

A trajetória de reconhecimentos é ampla: desde 2009, o UXUA aparece entre os melhores em publicações especializadas como Travel + Leisure, National Geographic Traveller e Tablet, além de ter sido eleito Hotel of the Year pela Mr & Mrs Smith entre 950 propriedades. Integra a seleção da National Geographic 100 Hotels of a Lifetime e figurou três vezes na Gold List da Condé Nast Traveller, a mais recente em 2023. No front de lifestyle e sustentabilidade, o UXUA Praia Bar foi 7º entre os 50 melhores bares de praia do mundo pela CNN, enquanto a Virtuoso o colocou por três anos seguidos no top 5 de Líderes em Turismo Sustentável, e a BLTA o destacou como finalista de seu prêmio de visão sustentável.

LEIA TAMBÉM: Semana Criativa de Tiradentes: exposição destaca a beleza da arquitetura colonial

Em 2025, a expansão elevou ainda mais o prestígio: o recém-inaugurado UXUA Maré, na Praia de Itapororoca, entrou na lista de melhores lugares do mundo da revista Time, único hotel brasileiro entre os 50 selecionados. No mesmo ano, o livro de arte UXUA UTOPIA, que celebra a estética, o artesanato e a filosofia do projeto, recebeu o Fedrigoni Top Award em Paris. Em um cenário de crescimento do fluxo internacional ao Brasil reportado pela Embratur, a marca reforça a imagem do país como destino de luxo ancorado em criatividade, autenticidade e sustentabilidade.

O DNA do UXUA combina sofisticação e pertencimento local: 15 casas exclusivas distribuídas em um jardim de 9 mil metros quadrados no Quadrado Histórico, com piscina de quartzo aventurino, restaurante bahia-fusion, academia, Vida Lab & Spa e Praia Bar. A hospitalidade é conduzida majoritariamente por profissionais da comunidade e apoiada por iniciativas verdes, como a fazenda orgânica UXUA Roça e a geração solar que supre 70% do consumo elétrico. Idealizado por Wilbert Das e Bob Shevlin em parceria com artesãos da região, o empreendimento traduz um luxo descontraído e autoral que segue rendendo prêmios e atraindo viajantes exigentes do mundo inteiro.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.tur