Primeiro hotel de selva das Américas a receber o selo Green Key é brasileiro

O Juma Amazon Lodge, referência em hospitalidade sustentável na Amazônia, acaba de conquistar o Selo Green Key, a mais rigorosa certificação internacional de turismo sustentável. Desta forma, ele se torna o primeiro hotel de selva das Américas a receber tal reconhecimento, reforçando seu compromisso e responsabilidade com a Amazônia.

A certificação, concedida no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), atesta que o hotel opera com uma gestão responsável alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O programa Green Key avalia critérios rigorosos em 13 áreas, incluindo uso eficiente de energia e água, gestão de resíduos, consumo consciente e engajamento da equipe e das comunidades.

“Para nós é uma satisfação muito grande receber o Selo Green Key. O nosso hotel foi projetado para gerar o menor impacto possível na floresta e este reconhecimento reitera o nosso compromisso com o meio ambiente e com a Amazônia”, destaca Caio Fonseca, diretor do Juma Hotéis.

O Selo Green Key valida as práticas que fazem da sustentabilidade a essência do empreendimento, que incluem energia 100% limpa por meio de uma mega usina fotovoltaica composta por 333 painéis e capacidade de 185 kWp. Outro destaque é o sistema de gestão sustentável, adaptado a realidade da floresta, da cultura e da região. Desenvolvido em parceria com o Instituto Nova Maré (INMAR), o sistema torna estratégica toda a gestão dos aspectos sustentáveis do hotel: passando pela correta redução na geração, separação e destinação de resíduos, incluindo o uso de um biodigestor que gera biogás para cozinha; pela eficiência hídrica, cuidando da água, do seu consumo e utilização; do tratamento completo de efluentes além da criação de políticas, procedimentos e novas formas de compartilhar o impacto positivo do hotel.

O Juma Amazon Lodge também se destaca pelo impacto social positivo, com a priorização na contratação de colaboradores da comunidade local e guias nativos, promovendo o intercâmbio cultural, fortalecendo a economia regional e valorizando o conhecimento tradicional da floresta.

“A certificação do Juma Amazon Lodge com o selo Green Key representa um avanço significativo para o turismo sustentável nas Américas. Ser o primeiro hotel de selva do continente a alcançar esse reconhecimento demonstra que é possível unir excelência em hospitalidade com uma profunda responsabilidade ambiental e social. O Juma é um exemplo de como a sustentabilidade pode ser vivida na prática. Desde o uso de energia 100% limpa e a gestão eficiente dos recursos naturais até o protagonismo das comunidades locais. Essa conexão entre o empreendimento, a floresta e as pessoas que vivem nela é o que torna essa conquista ainda mais simbólica. Ao conquistar o selo Green Key, o Juma Amazon Lodge reafirma o papel do Brasil como referência internacional em turismo sustentável e reforça a importância de iniciativas que protegem a Amazônia, valorizam o conhecimento tradicional e inspiram o setor a seguir por caminhos mais conscientes”, finaliza Fernanda Melo, coordenadora nacional do programa Green Key.

