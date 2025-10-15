Pedal das Montanhas acontece dia 16 de novembro em Monte Verde (Pedal nas Montanhas deve atrair um grande número de ciclistas para Monte Verde (MG) no próximo mês (Foto: Divulgação/MOVE))

A Serra da Mantiqueira se prepara para receber um grande fluxo de ciclistas no dia 16 de novembro com a realização do Pedal nas Montanhas em Monte Verde (MG). Com inscrições já disponíveis, o evento de mountain bike promete unir esporte, desafio e a natureza deslumbrante do Sul de Minas.

O evento, organizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) em parceria com a Prefeitura de Camanducaia, contará com duas provas com caráter de competição e um percurso de turismo. As categorias de competição são: 60km (Pro), que levará os competidores a uma altitude acumulada de 1500m, e 40km (Sport), com 1000m de altimetria acumulada. Já o trajeto de turismo, com 35km e altimetria máxima de 600 metros, é ideal para quem busca desfrutar da paisagem com menor exigência física e pretende desfrutar da natureza deslumbrante da Serra da Mantiqueira enquanto atravessa pedalando as trilhas do tradicional destino do Sul de Minas.

Novidade para E-Bikes e Estrutura Completa

Uma das inovações desta edição é a categoria exclusiva para usuários de bicicletas elétricas (MTB e-bike), uma iniciativa que, segundo Eliomar Miranda, atleta patrocinado pela MOVE e integrante da organização, visa atender a um público mais amplo.

“Foi criada a modalidade para competidores com as MTB e-bike, que são as elétricas, em uma iniciativa que serve principalmente para atender a um público mais amplo. Isso porque, em muitos casos, o ciclista não pedala com frequência, mas tem um modelo com assistência elétrica e quer participar. Com essa ajuda que impulsiona a bicicleta, acaba ficando mais fácil de conseguir completar os percursos mais longos” explica Miranda, ressaltando a importância da separação de categorias para garantir a competição justa.

Os trajetos das disputas do Pedal nas Montanhas serão mistos, com os ciclistas percorrendo trilhas, trechos de estradas de terra e asfalto, sendo que os obstáculos naturais, como subidas e descidas íngremes, deverão ser superados pelos competidores sem a ajuda das equipes de apoio da prova. A participação está aberta a ciclistas a partir de 16 anos, com disputas divididas por gênero e idade. A organização garante uma estrutura completa, que inclui vários pontos de hidratação e abastecimento, além de estafes para orientação e incentivo ao longo dos trajetos.

A segurança é prioridade, sendo obrigatório o uso de capacete e bicicletas de MTB com pneus adequados para terra. Postos de socorro médico estarão em pontos estratégicos e na chegada. Os três primeiros colocados das categorias Pro e Sport, assim como da classificação geral, receberão troféus, e todos os inscritos que completarem a prova serão agraciados com medalhas de participação. O pagamento da taxa de inscrição dará ao ciclista o direito a receber um kit com camiseta, garrafinha, imã de geladeira de recordação e uma “sacochila”.

Atleta de Downhill Usa a Prova como Treino

O evento ainda atraiu a atenção de atletas de outras modalidades. Siliano de Souza, atual vice-líder da categoria elite da Liga de Downhill e patrocinado pela MOVE, confirmou a intenção de participar do Pedal nas Montanhas como parte de sua preparação física para os desafios finais da temporada e para as primeiras provas de 2026.

“Pretendo participar do Pedal nas Montanhas e, ao treinar para esse tipo de prova e depois disputá-la, acabo também melhorando a minha condição física para as competições de downhill que terei depois,” revela Souza, que é tetracampeão da categoria elite da Liga de Downhill.

Final de Semana Duplamente Movimentado

O Pedal nas Montanhas está agendado para um final de semana que promete impulsionar o turismo em Monte Verde. No dia anterior à prova, 15 de novembro, será aberta oficialmente a edição de 2025 do Natal nas Montanhas de Monte Verde, com uma cerimônia no portal do distrito e show gratuito do cantor Renato Teixeira.

“Será um final de semana fantástico para o nosso distrito e para os turistas que vierem até aqui. Além da abertura do Natal nas Montanhas, teremos no dia seguinte o Pedal nas Montanhas, que promete ser um evento incrível e atrair muitos ciclistas,” projeta Rebecca Wagner, presidente da MOVE, reforçando a expectativa de um grande movimento de visitantes no destino. O evento ciclístico integra a agenda dos Esportes nas Montanhas e conta com diversas hospedagens parceiras para os participantes.

