Percorrer Lisboa nunca foi tão fácil (Na capital portuguesa, por exemplo, a maneira mais fácil, econômica e rápida de percorrer a cidade é utilizando o Lisboa Card: o cartão turístico oficial de Lisboa. (Foto: Uai Turismo))

Viajar para uma cidade na Europa é ter a certeza que a média de 10 mil passos por dia será ultrapassada fácil, pois a vontade é explorar cada cantinho da localidade. Mesmo andando bastante, dependendo da distância e do tempo, recorrer a um meio de transporte para se locomover de um atrativo ao outro se faz necessário. E, quase sempre, os meios de transporte com maior custo benefício, serão os transportes públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Do profissional ao entusiasta: tem uma taça para todos na The Wine School, em Vila Nova de Gaia

Andar de transporte público no dia a dia, na própria cidade, é algo torturante, que a maioria das pessoas faz unicamente pela necessidade. Mas quando se está viajando, principalmente para outro país, pegar um transporte público se torna uma experiência. Vira uma parte especial do roteiro, em que o turista tem uma pequena chance de “se sentir como um local”, mas com a magia do olhar de viajante, em que tudo fica mais bonito.

Pode ser mais bonito ainda se a experiência de andar de transporte público vier somada a descontos e entradas gratuitas em atrativos turísticos. Na capital portuguesa, por exemplo, a maneira mais fácil, econômica e rápida de percorrer a cidade é utilizando o Lisboa Card: o cartão turístico oficial de Lisboa. O cartão inclui utilização de transporte público ilimitado durante o seu período de validade, além de oferecer entrada gratuita em diversos atrativos e descontos em muitos outros.

O Lisboa Card facilita acesso a atrativos e possibilita transporte público gratuito — atrás está o Castelo de São Jorge, atração gratuita com o Lisboa Card (Foto: Uai Turismo)

Facilidade e economia

O turista sempre precisa ter seus truques para economizar durante uma viagem, principalmente se o destino escolhido estiver com a moeda quase 7x acima que a do seu país de origem. O Lisboa Card é uma dessas “cartas na manga” que fazem com que a viagem entre no orçamento.

Conheça a forma mais fácil e econômica de conhecer Lisboa

O cartão turístico funciona como uma espécie de acesso VIP, onde o turista pode entrar gratuitamente em mais de 50 atrações e em várias ainda pode passar na frente nas filas, não precisando perder tempo de espera para entrar no atrativo. Atenção: não são todos os atrativos que possuem gratuidade na entrada que permitem que o viajante possa “furar fila”, confira atentamente no site do Lisboa Card.

LEIA TAMBÉM: Colunista de gastronomia do Portal Uai Turismo é finalista do Prêmio Europa de Comunicação

Mas mesmo sem a possibilidade de agilizar a entrada em todos os atrativos, poder conhecer os principais atrativos da cidade de maneira gratuita — ou com bons descontos — e andar de transporte público por todos os pontos da capital de maneira ilimitada durante um período de tempo, é, com certeza, uma boa vantagem para o turista.

Mosteiro dos Jerônimos, atração gratuita no Lisboa Card (Foto: Uai Turismo)

Como funciona o Lisboa Card

O Lisboa Card é um cartão físico que pode ser retirado direto no aeroporto ou outros pontos específicos da cidade. É possível fazer a reserva do cartão online através do site oficial ou comprar diretamente no local de venda. Confira os locais do Ask Me Lisboa onde é possível retirar o Lisboa Card:



Ask Me Lisboa Horário de Funcionamento Endereço Aeroporto de Lisboa Diariamente das 7h às 22h Chegadas, Aeroporto – Alameda das Comunidades, 1700-008, Aeroporto Terreiro do Paço Diariamente das 10h às 19h Praça do Comércio, 1100-148, Baixa Lisboa Story Centre (Fechado para renovação) Diariamente das 10h às 19h Praça do Comércio, 78-81, 1100-148 Cais do Sodré Diariamente das 9h às 13h | das 14h às 18h Praça do Duque de Terceira, Cais do Sodré, 1200-161, Baixa Centro Tejo Diariamente das 9h às 13h | das 14h às 19h Terreiro do Paço, 1100-016, Baixa Centro da História do Bacalhau Diariamente das 10h às 19h Terreiro do Paço – Torreão Nascente, 1100-148, Baixa Experiência Ponte Pilar 7 Diariamente das 10h às 18h Avenida da Índia, Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, 1349-028, Alcântara Mitos e Lendas Diariamente das 10h às 18h30 Praça da República, 23, 2710-616, Sintra

LEIA TAMBÉM: Primeiro hotel de selva das Américas a receber o selo Green Key é brasileiro

O cartão turístico é vendido em três modalidades, para o uso em 24h, 48h e 72h. Buscando atender o tempo que for melhor ao visitante. Crianças e adolescentes de até 15 anos pagam um valor menor, acima de 16 anos, os valores são os mesmos para todos. Para adolescentes de 13 a 15 anos, é preciso comprar separado o ingresso para entrada no Castelo de São Jorge. Para adultos e crianças o ingresso está incluso no cartão.

Ask Me Lisboa do Aeroporto de Lisboa (Foto: Uai Turismo)

O cartão começa a valer imediatamente a partir do momento em que for utilizado pela primeira vez, por isso, se comprar diretamente no aeroporto, tenha certeza que já começará a turistar logo no aeroporto, para não perder tempo útil de cartão. O Lisboa Card possui um espaço separado para anotar a data e a hora que começou a ser utilizado, para que assim o turista consiga controlar o tempo que terá com ele.

Modalidade Cartão 24h 48h 72h Valor – Adultos € 31,00 € 51,00 € 62,00 Valor – Crianças € 21,00 € 28,00 € 35,00

O Cartão possui gratuidade para os principais atrativos de Lisboa, tendo incluso a Torre de Belém (atualmente fechada para reforma), o Castelo de São Jorge, o Mosteiro dos Jerônimos, o Panteão Nacional, o Museu Nacional do Azulejo, o Arco da Rua Augusta e muito mais. É possível acessar a lista completa de quais atrativos são gratuitos e quais possuem desconto — e de quanto é o desconto — através do site. No arquivo também é possível descobrir qual dia que o atrativo não estará aberto, tudo pensado para que o turista construa seu roteiro da melhor forma.

Famoso bondinho 28E, incluso no Lisboa Card (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: Aventuras entre florestas milenares e comunidades ancestrais na Malásia

Os descontos não se aplicam apenas a atrativos e empreendimentos turísticos, mas também a passeios, como navegação de barco pelo rio Tejo, ônibus turístico e voltas de Tuk Tuk pela cidade.

Nem todos os transportes públicos da cidade estão inclusos no Lisboa Card, mas é possível se movimentar por toda a capital com ele, até conhecer distritos próximos. Estão inclusos no cartão acesso ao metrô, todos os veículos da companhia CARRIS — ônibus, bondinhos e elevadores —, Fergatus (trem para Setúbal) e Comboios CP (trens para Cascais, Sintra e Azambuja). É recomendado ir para as cidades vizinhas no final do período de utilização do cartão, para poder aproveitar a viagem com gratuidade mas não perder tempo de uso em Lisboa.

Para quem deseja conhecer o famoso Palácio da Pena, em Sintra, é possível comprar um combo especial que inclui o Lisboa Card + entrada no Palácio, possibilitando que o turista conheça Sintra quando o Lisboa Card tiver expirado. Também há outros pacotes que incluem o Lisboa Card + um atrativo que não possibilita entrada gratuita mesmo com o cartão, sendo as opções: Lisboa Card + Oceanário; Lisboa Card + Autocarro Amarelo; Lisboa Card + Museu de Arte 3D Fun e Lisboa Card + Estádio da Luz. Todos os atrativos possuem apenas desconto para a entrada, mas com a compra do pacote, é possível utilizar o Lisboa Card e, depois que o cartão expirar, aproveitar para visitar os outros atrativos.

Sintra (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: São Paulo terá primeiro hotel de luxo voltado ao turismo médico no Brasil

Não é preciso devolver o cartão no final do período de utilização. Ele irá parar de funcionar automaticamente quando der o tempo de compra e ainda pode se tornar uma lembrança física da viagem.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo