InícioTurismo
Turismo

Fórum aborda potencial de Turismo Islâmico no Brasil

Global Halal Brazil Business Forum 2025, que acontece no final de outubro, debate oportunidades do Turismo Islâmico

Fórum aborda potencial de Turismo Islâmico no Brasil - (crédito: Uai Turismo)
Fórum aborda potencial de Turismo Islâmico no Brasil - (crédito: Uai Turismo)
Fórum aborda potencial de Turismo Islâmico no Brasil (Interior de um quarto do hotel Sheraton, em São Paulo, adaptado para receber turistas muçulmanos (Foto: Carina Borelli))

O mercado global de produtos e serviços para consumidores muçulmanos, conhecido como mercado halal, será tema central do Global Halal Brazil Business Forum 2025, em São Paulo. Um dos destaques da programação é o painel sobre Turismo Islâmico, uma fatia do setor que movimenta anualmente cerca de US$ 217 bilhões e tem projeção de chegar a US$ 384 bilhões em 2028.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

LEIA TAMBÉM: Percorrer Lisboa nunca foi tão fácil

O painel, intitulado “Halal Green: Desenvolvimento de Destinos e Experiências Sustentáveis”, será realizado no dia 28 de outubro, no WTC Events Center, com início às 9 horas. O evento é gratuito, com vagas limitadas para o formato presencial e transmissão ao vivo pelo canal @CâmaraÁrabeTV no Youtube.

Especialistas Globais Discutem o Potencial Brasileiro

Moderado pelo consultor da plataforma de negócios Salam Gateway Dr. Rafi-Uddin Shikoh, o evento terá a participação da consultora de turismo halal Aisha Colaboreng; do secretário de Turismo do governo paulista, Roberto de Lucena; do coordenador de mercados internacionais da Embratur, Alisson Andrade; e do diretor-geral do Conselho de Turismo da Jordânia, Dr. Abdul Razzak Arabiyat.

A proposta é aprender com destinos que já se adaptaram para receber o turista muçulmano, que possui expectativas específicas. O viajante busca, por exemplo, restaurantes com pratos permitidos (halal), oferta de refeições noturnas durante o Ramadã, quartos adaptados para famílias e louças para abluções rituais.

Mohamad Orra Mourad, secretário-geral da Câmara Árabe-Brasileira, enfatiza o potencial: “O Brasil pode se beneficiar muito da visita de turistas islâmicos, que movimentam bilhões de dólares todos os anos em destinos que atendem suas necessidades. O turista muçulmano, especialmente o árabe, que está entre os maiores usuários de turismo de luxo do mundo, tem identificações com o Brasil: a natureza, as praias, a alegria do povo, o futebol, que exercem verdadeiro fascínio. Precisamos apenas acolhê-los”.

LEIA TAMBÉM: Entenda o que a lei diz a respeito das viagens a trabalho

Iniciativas nacionais e o desafio da adaptação

Atualmente, a participação do Brasil no mercado de Turismo Islâmico ainda é tímida. Dados da Embratur de 2021 mostram que apenas 19 mil turistas estrangeiros vieram de países muçulmanos. No entanto, o país tem dado os primeiros passos na adaptação.

O Sheraton WTC, que faz parte do complexo onde o Fórum será realizado, é o primeiro hotel brasileiro a conquistar a certificação halal. Da mesma forma, Foz do Iguaçu, que possui uma grande comunidade muçulmana na Tríplice Fronteira, já tem parte de sua rede hoteleira adaptada.

Em 2023, o Grupo FAMBRAS, em parceria com a International Halal Academy, atuou para tornar o Estado de São Paulo um destino “muslim friendly”, no contexto do Programa de Turismo Religioso da Secretaria de Turismo.

Ali Zoghbi, vice-presidente da FAMBRAS Halal, lembra a parceria com a Secretaria de Turismo, que resultou na capacitação de profissionais e no lançamento do Guia de Turismo Halal – São Paulo Estado Muslim Friendly. “O guia apresenta mais de 400 atrativos turísticos que respeitam as tradições islâmicas. Além disso, reúne restaurantes, hotéis com infraestrutura adequada – como tapetes para oração e sinalização para a Meca – e uma lista de mesquitas e serviços voltados para muçulmanos”, detalha Zoghbi.

LEIA TAMBÉM: Aventuras entre florestas milenares e comunidades ancestrais na Malásia

Além do painel de turismo, o complexo receberá o Congresso Técnico Científico Halal (CTec Halal) nas tardes de 27 e 28 de outubro, focado em treinamento e qualificação sobre o mercado, por meio da International Halal Academy.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo

  • Google Discover Icon
Uai Turismo
Iolanda Loiola - Uai Turismo
postado em 16/10/2025 14:19
SIGA
x