Mês do Idoso: 5 destinos brasileiros para viajantes 60+ ( Cada vez mais, viajantes 60+ buscam por destinos e atrações que respeitem seus ritmos e permitam momentos tranquilos e prazerosos. (Foto: Portal Minas Gerais))

No dia 1º de outubro foi celebrado o Dia Nacional e Internacional do Idoso, a data reconhece a importância e valoriza a contribuição das pessoas com mais de 60 anos. Longe da imagem de que a idade é um impeditivo, o envelhecimento ativo tem se tornado uma realidade para milhões de brasileiros que buscam autonomia, independência e novas experiências, incluindo viajar.

Trata-se de um público estratégico e em plena expansão no turismo nacional. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, a população idosa no Brasil cresceu mais de 30% entre 2012 e 2021, representando atualmente 14,7% de todos os brasileiros. Com a expectativa de vida cada vez mais elevada, a tendência é que este número continue a crescer, abrindo um leque de oportunidades no setor de viagens.

O turista com mais de 60 anos possui características que o tornam um importante cliente para o ramo. Geralmente, ele possui maior flexibilidade de tempo, o que lhe permite viajar em períodos de baixa temporada, ajudando a reduzir os efeitos da sazonalidade nos destinos. Além disso, é um público cada vez mais conectado à internet, que pesquisa, planeja e compra suas viagens online.

Cada vez mais, o viajante idoso busca por destinos e atrações que respeitem seus ritmos e permitam momentos tranquilos e prazerosos. Pensando nisso, a Booking.com selecionou cinco destinos brasileiros com atrações pensadas para encantar quem está nessa fase da vida, onde é possível viver o Brasil com calma, curiosidade e entusiasmo.

Alter do Chão (Pará)

Alter do Chão (Foto: Luana Almeida/Getty Images)

Conhecida como o “Caribe Amazônico”, a vila de Alter do Chão encanta com suas águas doces e paisagens únicas. O ritmo é naturalmente tranquilo, ideal para desacelerar e aproveitar a natureza amazônica em sua forma mais pura. Passeios de barco, a contemplação do pôr do sol na Praia da Ilha do Amor e a rica culinária local fazem deste um destino de experiências autênticas. A Pousada e Restaurante Amazonia oferece o aconchego necessário para recarregar as energias após a exploração.

Poços de Caldas (Minas Gerais)

Poços de Caldas (Foto: Divulgação)

Tradicionalmente associada ao turismo de bem-estar, Poços de Caldas é famosa por suas águas termais e clima ameno. O passeio de teleférico, que leva ao Cristo Redentor da cidade, oferece uma vista panorâmica deslumbrante, enquanto o Recanto Japonês convida à tranquilidade com seu paisagismo oriental. Para o idoso que busca relaxamento completo, o Palace Hotel – Poços de Caldas é uma excelente escolha, com piscina coberta, jardim e spa.

Nova Petrópolis (Rio Grande do Sul)

Nova Petrópolis (Foto: Divulgação)

No coração da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis encanta com seu ritmo sossegado, paisagens floridas e a forte herança da cultura alemã. O Labirinto Verde, a Praça das Flores e o Parque Ninho das Águias são ideais para quem busca visuais naturais para renovar as energias. Para o descanso merecido, o Vovô Emílio Chalés oferece um ambiente acolhedor e pensado para dias de tranquilidade.

Águas de São Pedro (São Paulo)

Águas de São Pedro (Foto: Reprodução Site Prefeitura)

Uma das menores cidades do Brasil em extensão, Águas de São Pedro se destaca por sua estrutura voltada para o turismo de bem-estar e suas águas medicinais. A fácil mobilidade urbana permite explorar atrações como o Fontanário Municipal e o SPA Thermal Dr. Octávio Moura Andrade com tranquilidade. Para uma estadia estratégica, o LS Villas Hotel & Spa facilita a exploração do centro e dos arredores.

Ilhéus (Bahia)

Ilhéus (Foto: Lucas Bocato/Pexels)

Unindo história e natureza, Ilhéus é um destino com forte legado cultural, sendo cenário das obras de Jorge Amado. Passeios tranquilos pelo centro histórico, a visita à Casa de Cultura Jorge Amado e às igrejas centenárias são imperdíveis. O litoral complementa a experiência com praias de mar calmo e a formação de piscinas naturais, perfeitas para relaxar. Para aproveitar com conforto, a Pousada dos Hibiscus é uma ótima opção de hospedagem.

