Nova rota rodoviária entre São Paulo e Belo Horizonte é lançada com passagens promocionais

A FlixBus, empresa de tecnologia global focada em mobilidade, acaba de anunciar a expansão de sua malha rodoviária no Brasil com o lançamento de uma nova e estratégica rota interestadual. A novidade conecta a Grande São Paulo à capital mineira, Belo Horizonte, fortalecendo a ligação de transporte entre dois dos maiores polos econômicos do país.

A comercialização das passagens para o novo trecho já está aberta, com a operação sendo realizada pela Levare Transportes, parceira da plataforma. O lançamento da rota sublinha o compromisso da FlixBus em ofertar viagens rodoviárias mais acessíveis e alinhadas ao universo digital, utilizando tecnologia para garantir transparência e competitividade nos preços.

Para celebrar o lançamento, a FlixBus preparou uma campanha comemorativa de passagens a preços promocionais, a partir de R$ 29,99. A oferta é exclusiva para compras realizadas pelos canais digitais oficiais da empresa – site, aplicativo e WhatsApp – e é válida de 16 a 24 de outubro, com possibilidade de embarque até 30 de novembro de 2025.

“A gente quer que mais pessoas possam viajar, explorar e se reconectar com quem gostam. É isso que nos move. Essa nova rota é mais uma forma de mostrar que dá para ir mais longe gastando menos — com conforto, segurança e praticidade”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus.

Com essa adição, a empresa reforça sua presença no importante corredor São Paulo-Minas Gerais, onde já oferece passagens para destinos como Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Patos de Minas e Patrocínio, consolidando-se como uma opção de transporte de longa distância que democratiza o acesso ao turismo e a viagens a trabalho.

