Além dos doramas e do K-Pop: a Coreia do Sul que encanta brasileiros (Templo Haedong Yonggungsa e Mar Haeundae em Busan (Foto: Divulgação))

A Coreia do Sul tem se consolidado como um dos destinos mais desejados pelos viajantes brasileiros. Longe de ser apenas o berço do K-Pop e dos doramas, o país oferece uma combinação magnética de história milenar, modernidade de ponta e uma hospitalidade singular. Desde 2022, a implementação da K-ETA (Autorização Eletrônica de Viagem) desburocratizou a entrada no país, impulsionando o aumento do interesse.

“A procura vem aumentando especialmente entre viajantes que querem algo diferente, cultural, seguro e cheio de experiências autênticas”, afirma Carolina Taketomi, sócia da Se Tu For, Eu Vou – Viagens, que organiza expedições exclusivas para o destino.

O Paladar que Encanta

Um dos grandes motores do turismo coreano é a gastronomia, uma verdadeira viagem sensorial. Ir à Coreia do Sul é expandir o paladar para muito além do famoso kimchi e do bulgogi.

“As pessoas se surpreendem com o sabor e a variedade de pratos como tteokbokki, bibimbap, o churrasco coreano e as comidas de rua dos mercados tradicionais. É uma mistura de tradição e inovação que encanta qualquer paladar”, explica Carolina. Cada refeição é um mergulho nas raízes do país, que valoriza o frescor dos ingredientes e a harmonia de sabores.

Beleza: Do Skincare ao estilo

Outro atrativo de peso é o universo da beleza e da moda. A Coreia do Sul se tornou uma vitrine mundial, e a obsessão local por skincare e estética conquistou o planeta. Em Seul, o turista encontra lojas conceituais, marcas que viralizaram nas redes e a vanguarda em tratamentos estéticos.

“É um paraíso para quem gosta de se cuidar. A experiência vai muito além de comprar produtos — é conhecer o estilo de vida que fez da Coreia uma referência global em beleza”, comenta a sócia da Se Tu For, Eu Vou.

A Magia dos Contrastes e a Eficiência do Transporte

O verdadeiro encanto coreano reside no poderoso contraste entre o passado e o futuro. Em poucos minutos, o viajante pode sair de um templo budista do século XIV e se encontrar em um shopping tecnológico ou em um café minimalista com design futurista.

“Esse contraste é o que mais encanta. A gente sempre equilibra o roteiro entre a energia moderna de Seul — com bairros como Myeongdong, Hongdae e o histórico Bukchon Hanok Village — e Busan, uma cidade litorânea linda, com templos à beira-mar e um clima mais leve”, conta Carolina. O deslocamento interno é, por si só, uma atração, com o trajeto entre as duas cidades sendo feito em um trem-bala que atinge mais de 300 km/h.

A natureza completa o cenário, com parques nacionais, montanhas e trilhas que ganham cores vibrantes nas transições das estações, especialmente no outono e na primavera. “Em 2026, nossa expedição será em outubro, justamente para ver a folhagem de outono, que é um espetáculo”, revela Carolina, reforçando o foco em experiências visuais únicas.

Para quem sonha em desbravar o país, a recomendação é buscar acompanhamento especializado, como oferecido pela Se Tu For, Eu Vou – Viagens. Embora o país ofereça um custo de viagem similar a destinos como Japão ou Europa, com um padrão de qualidade altíssimo — “Tudo funciona, é limpo, seguro e o transporte público é impecável”, pontua Carolina —, a barreira do idioma e os hábitos culturais tornam a experiência mais rica e confortável quando há a mediação de quem realmente conhece a fundo o destino.

“A nossa agência oferece conforto, imersão cultural e experiências que só quem já viveu o país consegue selecionar”, conclui Carolina. Afinal, viajar para a Coreia do Sul é atravessar o tempo — da sabedoria ancestral aos arranha-céus do amanhã.

