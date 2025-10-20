Brasil tem uma das 50 melhores vilas turísticas do mundo ((Foto: Prefeitura de Antônio Prado/Divulgação) )

O Brasil celebra mais uma importante conquista no cenário do turismo internacional. O município de Antônio Prado, na Serra Gaúcha (RS), acaba de ser reconhecido como uma das melhores vilas turísticas do mundo pelo selo “Best Tourism Villages” da ONU Turismo. O anúncio, realizado durante uma cerimônia especial na cidade de Huzhou, na China, insere o destino brasileiro em uma seleta lista de 52 localidades de todas as partes do planeta, destacando-se como um exemplo de excelência no turismo rural.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Afirmação nacional, resistência popular: Bebidas alcoólicas são expressões culturais ou costume de uma época?

Com suas ruas charmosas e hospitalidade acolhedora, Antônio Prado ostenta o título de maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil, com 47 edificações tombadas como patrimônio histórico. Mas a tradição vai muito além das fachadas: a cidade respira cultura e oferece experiências autênticas, como a “Noite Italiana”, uma das maiores festas de gastronomia típica do país, e a Fenamassa, o Festival Nacional da Massa, que, no próximo mês novembro, deve atrair mais de 50 mil visitantes.

A iniciativa da ONU Turismo, que está na sua quinta edição, busca evidenciar vilas e pequenos municípios que são referências de sustentabilidade, inovação e inclusão social por meio do turismo. Neste ano, a competição teve mais de 270 candidaturas de 65 países, o que torna a conquista de Antônio Prado ainda mais significativa ao turismo brasileiro.

Para o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, que também preside o Conselho Executivo da ONU Turismo, o reconhecimento é um reflexo do potencial do interior do Brasil. “Esta é uma vitória que mostra a força do nosso turismo rural. Antônio Prado é um tesouro que preserva a história da imigração italiana e a transforma em uma experiência turística rica e sustentável. Iniciativas como esta são muito importantes, valorizam as comunidades, geram renda e colocam nossos destinos como uma vitrine global”, aponta Sabino.

Já o diretor do escritório regional da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, reforça a importância do turismo de base comunitária para o reconhecimento internacional.

LEIA TAMBÉM: O deleite das compras online

“Deve ser motivo de grande orgulho para os moradores ver a vila de Antônio Prado entre as melhores do mundo. Esse reconhecimento mostra que o turismo de base comunitária, pautado pela autenticidade e hospitalidade, conquista não apenas os visitantes, mas também o respeito internacional. É um exemplo claro de como o empenho dos moradores e empreendedores locais pode transformar o potencial de um destino em um produto de nicho com forte valor econômico e cultural”, destaca.

O Brasil teve um total de oito finalistas na disputa. Além da vencedora Antônio Prado, concorreram ao selo os distritos de Cocanha (SP), Conceição de Ibitipoca (MG) e os municípios de Delfinópolis (MG), Grão Mogol (MG), Leoberto Leal (SC), Piraí (SC) e Tiradentes (MG), mostrando a diversidade e a qualidade da oferta turística rural em diferentes regiões do país.

Reconhecimento

O selo “Best Tourism Villages” representa mais que um prêmio, constituindo uma plataforma de desenvolvimento para destinos rurais. A iniciativa se estrutura em três pilares principais. O primeiro é o próprio reconhecimento das melhores vilas que já demonstram excelência. O segundo fica por conta do Programa de Upgrade, que oferece suporte e mentoria a vilas com alto potencial, ajudando-as a aprimorar áreas e, assim, atender aos critérios de reconhecimento.

Por fim, todas as vilas participantes – tanto as vencedoras quanto as do Programa de Upgrade – integram a Rede “Best Tourism Villages”, que hoje reúne 319 vilarejos de todo o mundo. A rede funciona como um espaço para a troca de experiências, boas práticas e oportunidades de aprendizado entre seus membros, com a colaboração de especialistas e parceiros públicos e privados.

LEIA TAMBÉM: Nova rota rodoviária entre São Paulo e Minas Gerais é lançada com passagens promocionais

Destinos Brasileiros

Esta é a segunda vez que o Brasil se destaca na seleta lista de melhores vilas turísticas da ONU Turismo. Em 2021, Testo Alto, em Pomerode (SC), colocou o país no mapa do segmento. A localidade é um reduto da cultura pomerana no Brasil, famosa por suas casas em estilo enxaimel, a preservação do dialeto germânico e das tradições dos imigrantes.

Com uma forte aposta no cicloturismo, que permite aos visitantes explorarem as paisagens bucólicas de bicicleta, e no turismo de experiência, que convida a vivenciar a rotina da comunidade, Testo Alto se tornou um exemplo de como a preservação cultural pode gerar desenvolvimento sustentável.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo