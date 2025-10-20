InícioTurismo
Brasil tem uma das 50 melhores vilas turísticas do mundo

Reconhecimento da ONU Turismo vai para Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, que se destaca pela herança da imigração italiana e se torna o segundo município brasileiro a receber o selo

Brasil tem uma das 50 melhores vilas turísticas do mundo - (crédito: Uai Turismo)
Brasil tem uma das 50 melhores vilas turísticas do mundo ((Foto: Prefeitura de Antônio Prado/Divulgação) )

O Brasil celebra mais uma importante conquista no cenário do turismo internacional. O município de Antônio Prado, na Serra Gaúcha (RS), acaba de ser reconhecido como uma das melhores vilas turísticas do mundo pelo selo “Best Tourism Villages” da ONU Turismo. O anúncio, realizado durante uma cerimônia especial na cidade de Huzhou, na China, insere o destino brasileiro em uma seleta lista de 52 localidades de todas as partes do planeta, destacando-se como um exemplo de excelência no turismo rural.

Com suas ruas charmosas e hospitalidade acolhedora, Antônio Prado ostenta o título de maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil, com 47 edificações tombadas como patrimônio histórico. Mas a tradição vai muito além das fachadas: a cidade respira cultura e oferece experiências autênticas, como a “Noite Italiana”, uma das maiores festas de gastronomia típica do país, e a Fenamassa, o Festival Nacional da Massa, que, no próximo mês novembro, deve atrair mais de 50 mil visitantes.

A iniciativa da ONU Turismo, que está na sua quinta edição, busca evidenciar vilas e pequenos municípios que são referências de sustentabilidade, inovação e inclusão social por meio do turismo. Neste ano, a competição teve mais de 270 candidaturas de 65 países, o que torna a conquista de Antônio Prado ainda mais significativa ao turismo brasileiro.

Para o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, que também preside o Conselho Executivo da ONU Turismo, o reconhecimento é um reflexo do potencial do interior do Brasil. “Esta é uma vitória que mostra a força do nosso turismo rural. Antônio Prado é um tesouro que preserva a história da imigração italiana e a transforma em uma experiência turística rica e sustentável. Iniciativas como esta são muito importantes, valorizam as comunidades, geram renda e colocam nossos destinos como uma vitrine global”, aponta Sabino.

Já o diretor do escritório regional da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, reforça a importância do turismo de base comunitária para o reconhecimento internacional.

“Deve ser motivo de grande orgulho para os moradores ver a vila de Antônio Prado entre as melhores do mundo. Esse reconhecimento mostra que o turismo de base comunitária, pautado pela autenticidade e hospitalidade, conquista não apenas os visitantes, mas também o respeito internacional. É um exemplo claro de como o empenho dos moradores e empreendedores locais pode transformar o potencial de um destino em um produto de nicho com forte valor econômico e cultural”, destaca.

O Brasil teve um total de oito finalistas na disputa. Além da vencedora Antônio Prado, concorreram ao selo os distritos de Cocanha (SP), Conceição de Ibitipoca (MG) e os municípios de Delfinópolis (MG), Grão Mogol (MG), Leoberto Leal (SC), Piraí (SC) e Tiradentes (MG), mostrando a diversidade e a qualidade da oferta turística rural em diferentes regiões do país.

Reconhecimento

O selo “Best Tourism Villages” representa mais que um prêmio, constituindo uma plataforma de desenvolvimento para destinos rurais. A iniciativa se estrutura em três pilares principais. O primeiro é o próprio reconhecimento das melhores vilas que já demonstram excelência. O segundo fica por conta do Programa de Upgrade, que oferece suporte e mentoria a vilas com alto potencial, ajudando-as a aprimorar áreas e, assim, atender aos critérios de reconhecimento.

Por fim, todas as vilas participantes – tanto as vencedoras quanto as do Programa de Upgrade – integram a Rede “Best Tourism Villages”, que hoje reúne 319 vilarejos de todo o mundo. A rede funciona como um espaço para a troca de experiências, boas práticas e oportunidades de aprendizado entre seus membros, com a colaboração de especialistas e parceiros públicos e privados.

Destinos Brasileiros

Esta é a segunda vez que o Brasil se destaca na seleta lista de melhores vilas turísticas da ONU Turismo. Em 2021, Testo Alto, em Pomerode (SC), colocou o país no mapa do segmento. A localidade é um reduto da cultura pomerana no Brasil, famosa por suas casas em estilo enxaimel, a preservação do dialeto germânico e das tradições dos imigrantes.

Com uma forte aposta no cicloturismo, que permite aos visitantes explorarem as paisagens bucólicas de bicicleta, e no turismo de experiência, que convida a vivenciar a rotina da comunidade, Testo Alto se tornou um exemplo de como a preservação cultural pode gerar desenvolvimento sustentável.

